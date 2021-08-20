https://ria.ru/20210820/terrorizm-1746504526.html

Экс-глава ЦРУ допустил рост терроризма в Афганистане при талибах

Экс-глава ЦРУ допустил рост терроризма в Афганистане при талибах - РИА Новости, 20.08.2021

Экс-глава ЦРУ допустил рост терроризма в Афганистане при талибах

Бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус не исключил, что Афганистан при движении "Талибан"* может стать центром... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:02

2021-08-20T11:02

2021-08-20T11:02

захват власти в афганистане талибами

в мире

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дэвид петреус

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ТОКИО, 20 авг – РИА Новости. Бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус не исключил, что Афганистан при движении "Талибан"* может стать центром сосредоточия международного терроризма, и выразил мнение, что столь стремительное поражение афганских военных связано, в том числе, с "выводом большей части американских воздушных сил".Об этом он заявил в интервью японскому телеканалу NHK."Вывод большей части персонала ВВС США сделал невозможным оказание тесной поддержки (афганских военных – ред.) с воздуха. Число погибших среди афганских солдат за последние 20 лет в 27 раз выше числа погибших американцев. Они (афганские военные – ред.) сражаются, но когда пришло осознание того, что помощь не придет, то для афганской армии сражения потеряли какой-либо смысл", - подчеркнул Петреус.Бывший глава ЦРУ также отметил, что "был способ сохранить в стране от 2,5 до 3 тысяч персонала" из военнослужащих США."За последние полтора года не погибло ни одного американского военного. Это должно быть достаточной причиной для поддержания (числа – ред.) и должно было бы стать целью", - добавил он.Бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане также отметил, что "без крупных и функционирующих военных баз в этой стране проведение антитеррористических операций будет сильно затруднено", а страна может стать центром сосредоточия международных террористических группировок."Это вызывает очень серьезное беспокойство, и за этим надо внимательно следить", - подытожил Петреус.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746453967.html

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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, дэвид петреус, ввс сша, россия