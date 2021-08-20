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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210820/terrorizm-1746504526.html
Экс-глава ЦРУ допустил рост терроризма в Афганистане при талибах
Экс-глава ЦРУ допустил рост терроризма в Афганистане при талибах - РИА Новости, 20.08.2021
Экс-глава ЦРУ допустил рост терроризма в Афганистане при талибах
Бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус не исключил, что Афганистан при движении "Талибан"* может стать центром... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:02
2021-08-20T11:02
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
нато
дэвид петреус
ввс сша
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ТОКИО, 20 авг – РИА Новости. Бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус не исключил, что Афганистан при движении "Талибан"* может стать центром сосредоточия международного терроризма, и выразил мнение, что столь стремительное поражение афганских военных связано, в том числе, с "выводом большей части американских воздушных сил".Об этом он заявил в интервью японскому телеканалу NHK."Вывод большей части персонала ВВС США сделал невозможным оказание тесной поддержки (афганских военных – ред.) с воздуха. Число погибших среди афганских солдат за последние 20 лет в 27 раз выше числа погибших американцев. Они (афганские военные – ред.) сражаются, но когда пришло осознание того, что помощь не придет, то для афганской армии сражения потеряли какой-либо смысл", - подчеркнул Петреус.Бывший глава ЦРУ также отметил, что "был способ сохранить в стране от 2,5 до 3 тысяч персонала" из военнослужащих США."За последние полтора года не погибло ни одного американского военного. Это должно быть достаточной причиной для поддержания (числа – ред.) и должно было бы стать целью", - добавил он.Бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане также отметил, что "без крупных и функционирующих военных баз в этой стране проведение антитеррористических операций будет сильно затруднено", а страна может стать центром сосредоточия международных террористических группировок."Это вызывает очень серьезное беспокойство, и за этим надо внимательно следить", - подытожил Петреус.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, дэвид петреус, ввс сша, россия
11:02 20.08.2021
 
Экс-глава ЦРУ допустил рост терроризма в Афганистане при талибах

Экс-глава ЦРУ Петреус: Афганистан при талибах может стать центром международного терроризма

© AP Photo / Bob LeveroneБывший директор ЦРУ Дэвид Петреус
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© AP Photo / Bob Leverone
Читать ria.ru в
ТОКИО, 20 авг – РИА Новости. Бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус не исключил, что Афганистан при движении "Талибан"* может стать центром сосредоточия международного терроризма, и выразил мнение, что столь стремительное поражение афганских военных связано, в том числе, с "выводом большей части американских воздушных сил".
Об этом он заявил в интервью японскому телеканалу NHK.
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"Вывод большей части персонала ВВС США сделал невозможным оказание тесной поддержки (афганских военных – ред.) с воздуха. Число погибших среди афганских солдат за последние 20 лет в 27 раз выше числа погибших американцев. Они (афганские военные – ред.) сражаются, но когда пришло осознание того, что помощь не придет, то для афганской армии сражения потеряли какой-либо смысл", - подчеркнул Петреус.
Бывший глава ЦРУ также отметил, что "был способ сохранить в стране от 2,5 до 3 тысяч персонала" из военнослужащих США.
"За последние полтора года не погибло ни одного американского военного. Это должно быть достаточной причиной для поддержания (числа – ред.) и должно было бы стать целью", - добавил он.
Амрулла Салех - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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Вице-президент Афганистана не согласится присягнуть талибам на верность
Бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане также отметил, что "без крупных и функционирующих военных баз в этой стране проведение антитеррористических операций будет сильно затруднено", а страна может стать центром сосредоточия международных террористических группировок.
"Это вызывает очень серьезное беспокойство, и за этим надо внимательно следить", - подытожил Петреус.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Хаос и тревожное ожидание: бегство из Афганистана
© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

Граждане Испании, проживающие в Афганистане, и афганцы садятся в военный самолет в международном аэропорту в Кабуле, Афганистан
1 из 14

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout
© REUTERS / Juan Medina

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

Тесты на COVID-19 проводятся для граждан Испании и Афганистана, прибывших на авиабазу после эвакуации из Кабула, в Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида
2 из 14

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

© REUTERS / Juan Medina
© REUTERS / Juan Medina

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

Граждане Испании и Афганистана в зале ожидания на авиабазе, в Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида
3 из 14

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

© REUTERS / Juan Medina
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

Люди ждут у пункта пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
4 из 14

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
© AP Photo / Jafar Khan

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

Люди перевозят через границу больного гражданина Афганистана, Чаман, Пакистан
5 из 14

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

© AP Photo / Jafar Khan
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

Солдаты пакистанской армии разговаривают с людьми, которые собираются пересечь пункт пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
6 из 14

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

Семья из Афганистана загружает свои вещи в автомобиль по прибытии к контрольно-пропускному пункту в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, Пакистан
7 из 14

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
© AP Photo / Emrah Gurel

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
8 из 14

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AP Photo / Emrah Gurel

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
9 из 14

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

© AP Photo / Emrah Gurel
© REUTERS / Ozan Kose

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

Афганские мигранты отдыхают после пересечения ирано-турецкой границы в Татване, на западном берегу озера Ван, на востоке Турции
10 из 14

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

© REUTERS / Ozan Kose
© AP Photo / Emrah Gurel

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
11 из 14

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AFP 2021 / Ozan Kose

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

Афганский мигрант пьет воду, отдыхая на обочине дороги, Татван, Турция
12 из 14

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

© AFP 2021 / Ozan Kose
© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

Эвакуированные из Афганистана, прибывающие на транспортном самолете Airbus A400 немецких ВВС, Узбекистан
13 из 14

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout
© REUTERS / Sarah Meyssonnier

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

Люди, которые были эвакуированы из Афганистана, прибывают в аэропорт Руасси Шарль-де-Голль, Париж, Франция
14 из 14

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier
1 из 14

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout
2 из 14

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

© REUTERS / Juan Medina
3 из 14

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

© REUTERS / Juan Medina
4 из 14

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
5 из 14

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

© AP Photo / Jafar Khan
6 из 14

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
7 из 14

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
8 из 14

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

© AP Photo / Emrah Gurel
9 из 14

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

© AP Photo / Emrah Gurel
10 из 14

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

© REUTERS / Ozan Kose
11 из 14

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

© AP Photo / Emrah Gurel
12 из 14

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

© AFP 2021 / Ozan Kose
13 из 14

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout
14 из 14

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанНАТОДэвид ПетреусВВС СШАРоссия
 
 
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