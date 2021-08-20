https://ria.ru/20210820/shoygu-1746586682.html

Шойгу пристыдил мэра Ялты за плачевное состояние военкомата

Шойгу пристыдил мэра Ялты за плачевное состояние военкомата - РИА Новости, 20.08.2021

Шойгу пристыдил мэра Ялты за плачевное состояние военкомата

Военкомат в Ялте находится в плачевном состоянии, эту ситуацию необходимо исправить, заявил в ходе прошедшего в пятницу селекторного совещания Минобороны РФ с... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:30

2021-08-20T17:30

2021-08-20T17:30

общество

армия

республика крым

ялта

сергей шойгу

сергей аксенов (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601604214_0:324:2774:1884_1920x0_80_0_0_968c7a788dee7e095edd5fae938a4279.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Военкомат в Ялте находится в плачевном состоянии, эту ситуацию необходимо исправить, заявил в ходе прошедшего в пятницу селекторного совещания Минобороны РФ с участием глав регионов глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу."У меня тут альбомчик есть с фотографиями ялтинского военкомата - я вам его отправлять не буду, просто пошлите кого-то, посмотрите. Вы - человек ответственный и деятельный в этой части. Я думаю, что главе города Ялты должно быть немножко стыдно за такое состояние военкомата", - сказал он, обращаясь к главе Крыма Сергею Аксенову.Глава региона обещал навести порядок: "Есть, Сергей Кужугетович, ситуацию знаем - всё поправим".

https://ria.ru/20210811/shoygu-1745321621.html

республика крым

ялта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, армия, республика крым, ялта, сергей шойгу, сергей аксенов (политик)