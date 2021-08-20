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Шойгу пристыдил мэра Ялты за плачевное состояние военкомата
Шойгу пристыдил мэра Ялты за плачевное состояние военкомата - РИА Новости, 20.08.2021
Шойгу пристыдил мэра Ялты за плачевное состояние военкомата
Военкомат в Ялте находится в плачевном состоянии, эту ситуацию необходимо исправить, заявил в ходе прошедшего в пятницу селекторного совещания Минобороны РФ с... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:30
2021-08-20T17:30
2021-08-20T17:30
общество
армия
республика крым
ялта
сергей шойгу
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Военкомат в Ялте находится в плачевном состоянии, эту ситуацию необходимо исправить, заявил в ходе прошедшего в пятницу селекторного совещания Минобороны РФ с участием глав регионов глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу."У меня тут альбомчик есть с фотографиями ялтинского военкомата - я вам его отправлять не буду, просто пошлите кого-то, посмотрите. Вы - человек ответственный и деятельный в этой части. Я думаю, что главе города Ялты должно быть немножко стыдно за такое состояние военкомата", - сказал он, обращаясь к главе Крыма Сергею Аксенову.Глава региона обещал навести порядок: "Есть, Сергей Кужугетович, ситуацию знаем - всё поправим".
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общество, армия, республика крым, ялта, сергей шойгу, сергей аксенов (политик)
Шойгу пристыдил мэра Ялты за плачевное состояние военкомата
Министр обороны Шойгу поручил Аксенову навести порядок в военкомате в Ялте