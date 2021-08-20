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В Ленинградской области арестовали сатанистов, обвиняемых в убийстве
В Ленинградской области арестовали сатанистов, обвиняемых в убийстве - РИА Новости, 20.08.2021
В Ленинградской области арестовали сатанистов, обвиняемых в убийстве
В Ленинградской области арестовали двух сатанистов, обвиняемых в ритуальном убийстве в 2016 году, сообщил Приозерский городской суд на своем сайте. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:12
2021-08-20T18:49
происшествия
приозерский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг — РИА Новости. В Ленинградской области арестовали двух сатанистов, обвиняемых в ритуальном убийстве в 2016 году, сообщил Приозерский городской суд на своем сайте.В его пресс-службе РИА Новости уточнили, что речь идет об Александре Перевозчикове-Хмуром и Татьяне Перевозчиковой-Хмурой.Как сообщила ранее в пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко, полиция задержала четырех сатанистов — Ольгу Большакову, Андрея Трегубенко, Александра и Татьяну Перевозчиковых-Хмурых — по делу о ритуальных убийствах в Ленобласти и Карелии.По версии следствия, Большакова и Трегубенко сошлись на фоне приверженности религиозно-мистическому движению, которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями. С этой целью в 2016 году мужчина зарезал в карельском лесу свою знакомую. Причастна ли к этому Большакова, не указано.Позже было установлено, что в том же году они нашли жертву для еще одного убийства, но совершили его их знакомые — Перевозчиковы-Хмурые. Сначала они избили жертву, потом зарезали. Это произошло уже на территории Ленинградской области, у станции Приозерск.Дела соединили в одно производство, Большакову и Трегубенко также уже арестовали. Кроме того, их обвиняют в попытке незаконного сбыта наркотиков в крупном размере: дома в Балашихе у них нашли большое количество запрещенных веществ, расфасованных по пакетам и сверткам.
https://ria.ru/20210820/satanisty-1746527198.html
https://ria.ru/20210727/zakopal-1743183991.html
приозерский район
ленинградская область
россия
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происшествия, приозерский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:12 20.08.2021 (обновлено: 18:49 20.08.2021)
 
В Ленинградской области арестовали сатанистов, обвиняемых в убийстве

В Ленинградской области арестовали сатанистов, обвиняемых в ритуальном убийстве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг — РИА Новости. В Ленинградской области арестовали двух сатанистов, обвиняемых в ритуальном убийстве в 2016 году, сообщил Приозерский городской суд на своем сайте.
В его пресс-службе РИА Новости уточнили, что речь идет об Александре Перевозчикове-Хмуром и Татьяне Перевозчиковой-Хмурой.
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Как сообщила ранее в пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко, полиция задержала четырех сатанистов — Ольгу Большакову, Андрея Трегубенко, Александра и Татьяну Перевозчиковых-Хмурых — по делу о ритуальных убийствах в Ленобласти и Карелии.
По версии следствия, Большакова и Трегубенко сошлись на фоне приверженности религиозно-мистическому движению, которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями. С этой целью в 2016 году мужчина зарезал в карельском лесу свою знакомую. Причастна ли к этому Большакова, не указано.
Позже было установлено, что в том же году они нашли жертву для еще одного убийства, но совершили его их знакомые — Перевозчиковы-Хмурые. Сначала они избили жертву, потом зарезали. Это произошло уже на территории Ленинградской области, у станции Приозерск.
Дела соединили в одно производство, Большакову и Трегубенко также уже арестовали. Кроме того, их обвиняют в попытке незаконного сбыта наркотиков в крупном размере: дома в Балашихе у них нашли большое количество запрещенных веществ, расфасованных по пакетам и сверткам.
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