https://ria.ru/20210820/satanisty-1746598723.html

В Ленинградской области арестовали сатанистов, обвиняемых в убийстве

В Ленинградской области арестовали сатанистов, обвиняемых в убийстве - РИА Новости, 20.08.2021

В Ленинградской области арестовали сатанистов, обвиняемых в убийстве

В Ленинградской области арестовали двух сатанистов, обвиняемых в ритуальном убийстве в 2016 году, сообщил Приозерский городской суд на своем сайте. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T18:12

2021-08-20T18:12

2021-08-20T18:49

происшествия

приозерский район

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг — РИА Новости. В Ленинградской области арестовали двух сатанистов, обвиняемых в ритуальном убийстве в 2016 году, сообщил Приозерский городской суд на своем сайте.В его пресс-службе РИА Новости уточнили, что речь идет об Александре Перевозчикове-Хмуром и Татьяне Перевозчиковой-Хмурой.Как сообщила ранее в пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко, полиция задержала четырех сатанистов — Ольгу Большакову, Андрея Трегубенко, Александра и Татьяну Перевозчиковых-Хмурых — по делу о ритуальных убийствах в Ленобласти и Карелии.По версии следствия, Большакова и Трегубенко сошлись на фоне приверженности религиозно-мистическому движению, которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями. С этой целью в 2016 году мужчина зарезал в карельском лесу свою знакомую. Причастна ли к этому Большакова, не указано.Позже было установлено, что в том же году они нашли жертву для еще одного убийства, но совершили его их знакомые — Перевозчиковы-Хмурые. Сначала они избили жертву, потом зарезали. Это произошло уже на территории Ленинградской области, у станции Приозерск.Дела соединили в одно производство, Большакову и Трегубенко также уже арестовали. Кроме того, их обвиняют в попытке незаконного сбыта наркотиков в крупном размере: дома в Балашихе у них нашли большое количество запрещенных веществ, расфасованных по пакетам и сверткам.

https://ria.ru/20210820/satanisty-1746527198.html

https://ria.ru/20210727/zakopal-1743183991.html

приозерский район

ленинградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приозерский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия