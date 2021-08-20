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Паре сатанистов из Подмосковья предъявили обвинение в ритуальных убийствах
Паре сатанистов из Подмосковья предъявили обвинение в ритуальных убийствах - РИА Новости, 20.08.2021
Паре сатанистов из Подмосковья предъявили обвинение в ритуальных убийствах
Следственный комитет обвинил пару сатанистов из Подмосковья в ритуальных убийствах, совершенных в Ленобласти и Карелии, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:06
2021-08-20T13:11
происшествия
ленинградская область
балашиха
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
россия
религия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Следственный комитет обвинил пару сатанистов из Подмосковья в ритуальных убийствах, совершенных в Ленобласти и Карелии, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении Ольги Большаковой и Андрея Трегубенко. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (убийство; покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)", - сказала она.По словам Петренко, Трегубенко и Большакова познакомились на фоне общей приверженности религиозно-мистическому движению поклоняющихся сатане, которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями.По данным следствия, в 2016 году Трегубенко в лесу в Карелии, желая принести в жертву свою знакомую с помощью ритуалов, ударил ножом потерпевшую, в результате чего от полученных ранений она скончалась на месте происшествия.При обыске по месту жительства Трегубенко и Большаковой в подмосковной Балашихе были найдены наркотики в крупном размере. "Установлено, что соучастники расфасовывали их по пакетам и сверткам, хранили в целях последующего незаконного сбыта", - добавила Петренко.В рамках расследования установлена причастность фигурантов к совершению еще одного ритуального убийства – уже на территории Ленинградской области. По указанному факту было возбуждено уголовное дело по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Уголовные дела соединены в одном производство.
https://ria.ru/20210810/religioved-1745145322.html
https://ria.ru/20210429/ubiystvo-1730429583.html
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происшествия, ленинградская область, балашиха, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия, религия
13:06 20.08.2021 (обновлено: 13:11 20.08.2021)
 
Паре сатанистов из Подмосковья предъявили обвинение в ритуальных убийствах

СК предъявил обвинение в ритуальных убийствах паре сатанистов из Подмосковья

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Следственный комитет обвинил пару сатанистов из Подмосковья в ритуальных убийствах, совершенных в Ленобласти и Карелии, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении Ольги Большаковой и Андрея Трегубенко. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (убийство; покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)", - сказала она.
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По словам Петренко, Трегубенко и Большакова познакомились на фоне общей приверженности религиозно-мистическому движению поклоняющихся сатане, которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями.
По данным следствия, в 2016 году Трегубенко в лесу в Карелии, желая принести в жертву свою знакомую с помощью ритуалов, ударил ножом потерпевшую, в результате чего от полученных ранений она скончалась на месте происшествия.
При обыске по месту жительства Трегубенко и Большаковой в подмосковной Балашихе были найдены наркотики в крупном размере. "Установлено, что соучастники расфасовывали их по пакетам и сверткам, хранили в целях последующего незаконного сбыта", - добавила Петренко.
В рамках расследования установлена причастность фигурантов к совершению еще одного ритуального убийства – уже на территории Ленинградской области. По указанному факту было возбуждено уголовное дело по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Уголовные дела соединены в одном производство.
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ПроисшествияЛенинградская областьБалашихаСледственный комитет России (СК РФ)Светлана ПетренкоРоссияРелигия
 
 
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