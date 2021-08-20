https://ria.ru/20210820/satanisty-1746527198.html

Паре сатанистов из Подмосковья предъявили обвинение в ритуальных убийствах

Паре сатанистов из Подмосковья предъявили обвинение в ритуальных убийствах - РИА Новости, 20.08.2021

Паре сатанистов из Подмосковья предъявили обвинение в ритуальных убийствах

Следственный комитет обвинил пару сатанистов из Подмосковья в ритуальных убийствах, совершенных в Ленобласти и Карелии, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T13:06

2021-08-20T13:06

2021-08-20T13:11

происшествия

ленинградская область

балашиха

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

россия

религия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Следственный комитет обвинил пару сатанистов из Подмосковья в ритуальных убийствах, совершенных в Ленобласти и Карелии, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении Ольги Большаковой и Андрея Трегубенко. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (убийство; покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)", - сказала она.По словам Петренко, Трегубенко и Большакова познакомились на фоне общей приверженности религиозно-мистическому движению поклоняющихся сатане, которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями.По данным следствия, в 2016 году Трегубенко в лесу в Карелии, желая принести в жертву свою знакомую с помощью ритуалов, ударил ножом потерпевшую, в результате чего от полученных ранений она скончалась на месте происшествия.При обыске по месту жительства Трегубенко и Большаковой в подмосковной Балашихе были найдены наркотики в крупном размере. "Установлено, что соучастники расфасовывали их по пакетам и сверткам, хранили в целях последующего незаконного сбыта", - добавила Петренко.В рамках расследования установлена причастность фигурантов к совершению еще одного ритуального убийства – уже на территории Ленинградской области. По указанному факту было возбуждено уголовное дело по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Уголовные дела соединены в одном производство.

https://ria.ru/20210810/religioved-1745145322.html

https://ria.ru/20210429/ubiystvo-1730429583.html

ленинградская область

балашиха

россия

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происшествия, ленинградская область, балашиха, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия, религия