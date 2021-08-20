https://ria.ru/20210820/sanktsii-1746602981.html

СНБО одобрил новые санкции против граждан Украины

СНБО одобрил новые санкции против граждан Украины - РИА Новости, 20.08.2021

СНБО одобрил новые санкции против граждан Украины

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) одобрил введение санкций против внефракционного депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача а также ряда... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T18:30

2021-08-20T18:30

2021-08-20T20:10

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

анатолий шарий

игорь гужва

в мире

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алексей данилов

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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) одобрил введение санкций против внефракционного депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача а также ряда других лиц, которые находятся под санкциями США, сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов.Ранее США внесли в санкционные списки внефракционного депутата Рады Александра Дубинского в связи с якобы вмешательством в американские выборы. Также разведка США обвинила внефракционного депутата Рады Деркача в очернении Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году, причем утверждая, что это делалось с подачи российских властей. Под американские санкции попал также украинский олигарх Игорь Коломойский и его семья - по обвинению в коррупции. Секретарь СНБО сообщал, что минфин США ввел санкции в отношении 130 граждан Украины, еще четыре - под санкциями госдепа."Мы предложили санкции в отношении господина Игоря Гужвы, непосредственно к аффилированным с ним юридическим лицам. В данном списке еще два физических лица, непосредственно аффилированных с Игорем Гужвой и которые занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны. Кроме того, физическое лицо (член "Партии Шария" - ред.) Алла Бондаренко, (член "Партии Шария" - ред.) Ольга Шарий и непосредственно Анатолий Шарий", - заявил Данилов.Он также сообщил, что под санкции попали связанные с Гужвой физлица и юрлица. Кроме того СНБО добавило в санкционный список медиаресурсы, которые были созданы владельцами изданий, которые уже находятся под санкциями."Касательно Гужвы… также под санкции попали Солнцева Галина Анатольевна, Лукашина Любовь Юрьевна, ООО "Ласмак", которое владеет медийными ресурсами господина Гужвы, ООО "Маджери", ООО "СмартМедиасеть". В отношении этих физлиц и юрлиц введён полный пакет санкций. Кроме того, также дополнительно введены санкции против господина Пушилина, который на сегодняшний день регистрирует медийные ресурсы на территории оккупированной Донецкой и Луганской областей, а также дополнительные санкции в отношении тех медиаресурсов, против которых уже были введены санкции, но они открывают новые ресурсы и эти ресурсы также попадают под санкции", - добавил Данилов.На сайте интернет-издания "Страна. UA" компания ООО "Ласмак" обозначена в качестве учредителя."Сегодня решением СНБО введены санкции в отношении народного депутата Украины Деркача и еще определенного круга лиц, которые были под санкциями США. Почти весь тот кейс, который мы докладывали ранее, мы этим решением закрываем. Там остались только два или три лица, остальные находятся под санкциями. Все медийные ресурсы и другие ресурсы, которые имеют отношение к этим лицам, также находятся под санкциями нашего государства", - сказал Данилов на брифинге в пятницу, трансляция велась в Facebook.Как разъяснили в СБУ на своем сайте, под санкции также попали шесть физлиц и три компании, "которые являются частью сети иностранного влияния, связанной с народным депутатом Андреем Деркачем". В ведомстве уточнили, что ранее к этим лицам были применены санкции со стороны США за вмешательство в президентские выборы.

https://ria.ru/20210820/sanktsii-1746605061.html

https://ria.ru/20210813/sanktsii-1745611710.html

https://ria.ru/20210708/ukraina-1740511418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, совет национальной безопасности и обороны украины, анатолий шарий, игорь гужва, в мире, верховная рада украины, алексей данилов