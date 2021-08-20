Британия ввела санкции против семи россиян
Великобритания ввела санкции против сотрудников ФСБ России по делу Навального
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи, в котором перевозят политика Алексея Навального, на одной из улиц Омска
ЛОНДОН, 20 авг — РИА Новости. МИД Великобритании сообщил, что семерых граждан России внесли в санкционный перечень по химоружию из-за дела Алексея Навального.
Так, в черном списке оказались Алексей Александров, Владимир Пиняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов.
В Лондоне утверждают, что Седов возглавляет "второй отдел" ФСБ, Васильев работает директором Института криминалистики ФСБ, а Макшаков — его заместителем. Богданов якобы возглавлял это учреждение ранее, а сейчас служит начальником центра специальных технологий. Александров и Осипов, по утверждению форин-офиса, служат оперуполномоченными в Институте криминалистики ФСБ, а Пиняев — сотрудник ФСБ.
Британия настаивает, что все они якобы прямо или косвенно участвовали в инциденте с Навальным в августе прошлого года. Доказательством вовлеченности названы записи телефонных разговоров и данные по их перемещению.
Впервые Лондон ввел санкции по "делу Навального" в октябре 2020-го. Тогда в черный список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко.
В Кремле отвергли обвинения в наличии в России запрещенных отравляющих веществ, добавив, что Москва верна всем обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия.