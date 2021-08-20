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Британия ввела санкции против семи россиян
Британия ввела санкции против семи россиян - РИА Новости, 20.08.2021
Британия ввела санкции против семи россиян
МИД Великобритании сообщил, что семерых граждан России внесли в санкционный перечень по химоружию из-за дела Алексея Навального. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T16:55
2021-08-20T16:55
лондон
москва
александр бортников
алексей александров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей меняйло
россия
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ЛОНДОН, 20 авг — РИА Новости. МИД Великобритании сообщил, что семерых граждан России внесли в санкционный перечень по химоружию из-за дела Алексея Навального.Так, в черном списке оказались Алексей Александров, Владимир Пиняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов.В Лондоне утверждают, что Седов возглавляет "второй отдел" ФСБ, Васильев работает директором Института криминалистики ФСБ, а Макшаков — его заместителем. Богданов якобы возглавлял это учреждение ранее, а сейчас служит начальником центра специальных технологий. Александров и Осипов, по утверждению форин-офиса, служат оперуполномоченными в Институте криминалистики ФСБ, а Пиняев — сотрудник ФСБ.Британия настаивает, что все они якобы прямо или косвенно участвовали в инциденте с Навальным в августе прошлого года. Доказательством вовлеченности названы записи телефонных разговоров и данные по их перемещению.Впервые Лондон ввел санкции по "делу Навального" в октябре 2020-го. Тогда в черный список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко.В Кремле отвергли обвинения в наличии в России запрещенных отравляющих веществ, добавив, что Москва верна всем обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия.
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лондон, москва, александр бортников, алексей александров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей меняйло, россия
16:55 20.08.2021
 
Британия ввела санкции против семи россиян

Великобритания ввела санкции против сотрудников ФСБ России по делу Навального

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи, в котором перевозят политика Алексея Навального, на одной из улиц Омска
Автомобиль скорой помощи, в котором перевозят политика Алексея Навального, на одной из улиц Омска - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЛОНДОН, 20 авг — РИА Новости. МИД Великобритании сообщил, что семерых граждан России внесли в санкционный перечень по химоружию из-за дела Алексея Навального.
Так, в черном списке оказались Алексей Александров, Владимир Пиняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов.
В Лондоне утверждают, что Седов возглавляет "второй отдел" ФСБ, Васильев работает директором Института криминалистики ФСБ, а Макшаков — его заместителем. Богданов якобы возглавлял это учреждение ранее, а сейчас служит начальником центра специальных технологий. Александров и Осипов, по утверждению форин-офиса, служат оперуполномоченными в Институте криминалистики ФСБ, а Пиняев — сотрудник ФСБ.
Британия настаивает, что все они якобы прямо или косвенно участвовали в инциденте с Навальным в августе прошлого года. Доказательством вовлеченности названы записи телефонных разговоров и данные по их перемещению.
Впервые Лондон ввел санкции по "делу Навального" в октябре 2020-го. Тогда в черный список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко.
В Кремле отвергли обвинения в наличии в России запрещенных отравляющих веществ, добавив, что Москва верна всем обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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