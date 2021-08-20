https://ria.ru/20210820/sakhar-1746477507.html

Медик назвала предельную дозу сахара в день

Медик назвала предельную дозу сахара в день - РИА Новости, 20.08.2021

Медик назвала предельную дозу сахара в день

Сколько сахара можно съедать в день и чем его можно заменить, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T02:10

2021-08-20T02:10

2021-08-20T10:31

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сахар

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Сколько сахара можно съедать в день и чем его можно заменить, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии" Алла Погожева.Она уточнила, что когда речь идет о суточной норме сахара, то имеются в виду прежде всего добавленные в продукты в процессе производства низкомолекулярные углеводы: сахароза, глюкозо-фруктозный сироп, крахмальная патока, мед.Кондитерские изделия, сладкие кисломолочные и творожные продукты, подслащенные безалкогольные напитки служат основными источниками добавленных сахаров в нашем рационе. В пределах нормы эти продукты можно употреблять всем, за некоторыми исключениями, отметила доктор медицинских наук."В пределах рекомендуемой нормы сахар может присутствовать в рационе больных и здоровых людей, за исключением некоторых заболеваний и состояний. К ним относятся ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет ", — сказала Погожева.Медик объяснила, что следует считать рекомендуемой нормой сахара.Люди, которые следят за здоровьем, могут ориентироваться на пониженные нормы, тем более что в качестве источника углеводов сахар легко заменить.При этом следует помнить, что здоровому человеку требуется определенное количество сахара как источника необходимой для организма глюкозы.При острой нехватке глюкозы — например, при непродуманной диете — может возникнуть состояние гипогликемии: человек слабеет, у него темнеет в глазах. Для выхода из этого состояния можно использовать сладкий чай, отметила врач.

https://ria.ru/20210718/diabet-1741777367.html

https://rsport.ria.ru/20210422/sakhar-1729533281.html

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общество, здоровье, сахар, россия