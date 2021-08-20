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Медик назвала предельную дозу сахара в день
Медик назвала предельную дозу сахара в день - РИА Новости, 20.08.2021
Медик назвала предельную дозу сахара в день
Сколько сахара можно съедать в день и чем его можно заменить, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T02:10
2021-08-20T02:10
2021-08-20T10:31
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Сколько сахара можно съедать в день и чем его можно заменить, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии" Алла Погожева.Она уточнила, что когда речь идет о суточной норме сахара, то имеются в виду прежде всего добавленные в продукты в процессе производства низкомолекулярные углеводы: сахароза, глюкозо-фруктозный сироп, крахмальная патока, мед.Кондитерские изделия, сладкие кисломолочные и творожные продукты, подслащенные безалкогольные напитки служат основными источниками добавленных сахаров в нашем рационе. В пределах нормы эти продукты можно употреблять всем, за некоторыми исключениями, отметила доктор медицинских наук."В пределах рекомендуемой нормы сахар может присутствовать в рационе больных и здоровых людей, за исключением некоторых заболеваний и состояний. К ним относятся ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет ", — сказала Погожева.Медик объяснила, что следует считать рекомендуемой нормой сахара.Люди, которые следят за здоровьем, могут ориентироваться на пониженные нормы, тем более что в качестве источника углеводов сахар легко заменить.При этом следует помнить, что здоровому человеку требуется определенное количество сахара как источника необходимой для организма глюкозы.При острой нехватке глюкозы — например, при непродуманной диете — может возникнуть состояние гипогликемии: человек слабеет, у него темнеет в глазах. Для выхода из этого состояния можно использовать сладкий чай, отметила врач.
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общество, здоровье, сахар, россия
02:10 20.08.2021 (обновлено: 10:31 20.08.2021)
Медик назвала предельную дозу сахара в день
Врач Погожева: рекомендуемой нормой сахара следует считать около 50 граммов в день
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Сколько сахара можно съедать в день и чем его можно заменить, рассказала в интервью радио Sputnik
доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии" Алла Погожева.
Она уточнила, что когда речь идет о суточной норме сахара, то имеются в виду прежде всего добавленные в продукты в процессе производства низкомолекулярные углеводы: сахароза, глюкозо-фруктозный сироп, крахмальная патока, мед.
Кондитерские изделия, сладкие кисломолочные и творожные продукты, подслащенные безалкогольные напитки служат основными источниками добавленных сахаров в нашем рационе. В пределах нормы эти продукты можно употреблять всем, за некоторыми исключениями, отметила доктор медицинских наук.
"В пределах рекомендуемой нормы сахар может присутствовать в рационе больных и здоровых людей, за исключением некоторых заболеваний и состояний. К ним относятся ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет ", — сказала Погожева.
Медик объяснила, что следует считать рекомендуемой нормой сахара.
"При определении нормы сахара учитывается верхняя ее граница, которая в настоящее время составляет во всех странах 10% по калорийности (от общего числа потребленных калорий. — Прим. ред.) или около 50 граммов в день. В прошлом году Минздрав России предложил снизить этот верхний предел – менее 5% по калорийности, то есть около 22 граммов в день", — добавила она.
Люди, которые следят за здоровьем, могут ориентироваться на пониженные нормы, тем более что в качестве источника углеводов сахар легко заменить.
"Как источник углеводов сахар рекомендуется заменять полисахаридами, к которым относятся пищевые волокна, содержащиеся в зерновых, особенно в цельнозерновых продуктах, а также в овощах и фруктах", — пояснила Погожева.
При этом следует помнить, что здоровому человеку требуется определенное количество сахара как источника необходимой для организма глюкозы.
При острой нехватке глюкозы — например, при непродуманной диете — может возникнуть состояние гипогликемии: человек слабеет, у него темнеет в глазах. Для выхода из этого состояния можно использовать сладкий чай, отметила врач.