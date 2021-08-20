https://ria.ru/20210820/revolyutsiya-1746481235.html

Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России

Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России - РИА Новости, 20.08.2021

Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России

В 1921 году США наряду с официальной помощью голодающим в Советской России вели против нее и подрывные действия, создававшие серьезную угрозу безопасности, —... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T03:33

2021-08-20T03:33

2021-08-20T11:28

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В 1921 году США наряду с официальной помощью голодающим в Советской России вели против нее и подрывные действия, создававшие серьезную угрозу безопасности, — сейчас их назвали бы "цветной революцией", рассказал РИА Новости историк спецслужб Владимир Макаров.Летом 1921 года из-за сильной засухи миллионы людей в городах и в селах 34 губерний РСФСР оказались практически на грани голодной смерти. Многие страны пришли на помощь, создавали у себя специальные комитеты, которые собирали пожертвования для голодающих. В эту работу включились и США по линии АРА — Американской администрации помощи.АРА была организована в 1919 году по распоряжению президента Вудро Вильсона, ее руководителем назначили тогдашнего министра торговли Герберта Гувера (будущего 31-го президента США).Это была филантропическая организация для оказания продовольственной помощи пострадавшим от войны народам Европы. Первоначально ее бюджет составлял 100 миллионов долларов, но вскоре бюджет удвоился за счет частных пожертвований. Под эгидой АРА действовали порядка 15 различных религиозных, общественных и национальных организаций по оказанию помощи голодающим.Двадцатого августа 1921 года нарком иностранных дел РСФСР Максим Литвинов и директор АРА в Европе Вальтер Браун подписали в Риге договор о помощи Советской России. В тот же день уже новый президент США Уоррен Гардинг разрешил выдачу американцам зарубежных паспортов для поездок в РСФСР. Во главе миссии АРА поставили полковника Уильяма Хэскелла."Надо подчеркнуть, что параграф 25 соглашения правительства РСФСР и АРА о помощи голодающим предусматривал отказ АРА от вмешательства во внутриполитическую жизнь страны", — отметил Макаров.Зоркий взгляд ЛубянкиНесмотря на то что АРА являлась филантропической организацией, ее "гуманитарная" деятельность в послевоенной Европе в 1919–1921 годах не совсем соответствовала ее статусу, отметил Макаров."Сотрудники АРА активно участвовали во внутри- и внешнеполитических процессах стран, которым оказывалась помощь. Например, АРА снабжала продовольствием, снаряжением и медикаментами польские войска во время польско-советской войны 1919–1921 годах", - сказал историк.Отметились сотрудники АРА и при подавлении Венгерской советской республики - второго социалистического государства в мире после РСФСР, добавил Макаров. Венгерская советская республика существовала с марта по август 1919 года. Румынские войска 1 августа 1919 года при поддержке Антанты разбили части венгерской Красной Армии на подступах к Будапешту."Все эти факты были известны молодой советской спецслужбе, поэтому неудивительно, что с первых дней приезда в Советскую Россию сотрудники ВЧК осуществляли негласный надзор за деятельностью американцев", - отметил Макаров.Историк провел выдержку из докладной записки "Об АРА", подписанной в конце января 1922 года начальником осведомительного отдела ИНО ВЧК (внешней разведки) Залиным."Результаты, выявленные нами путем систематического наблюдения за деятельностью АРА, заставляют в срочном порядке принимать меры, которые, не мешая делу борьбы с голодом, могли бы устранить все угрожающие в этой организации интересам РСФСР", - указывалось в записке.Как отмечалось в документе, "американский персонал подобран большей частью из военных и разведчиков, из коих многие знают русский язык и были в России либо в дореволюционное время, либо в белогвардейских армиях у Колчака, Деникина, Юденича и в Польской (Гавард и Фокс – у Колчака, Торнер – у Юденича, Грегг и Финк – в Польской и т.д.). Американцы не скрывают своей ненависти к Соввласти"."Занимаясь шпионажем, организуя и раскидывая широкую шпионскую сеть по всей России, АРА проявляет тенденцию к большему и большему распространению, стараясь охватить всю территорию РСФСР сплошным кольцом по окраинам и границам (Петроград, Витебск, Минск, Гомель, Житомир, Киев, Одесса, Новороссийск, Харьков, Оренбург, Уфа и т.д.)", - сообщал Залин.Далее в записке делался вывод, что "вне зависимости от субъективных желаний АРА объективно создает на случай внутреннего восстания опорные пункты для контрреволюции как в идейном, так и в материальном отношении".Эти данные ВЧК дополняли то, что и раньше было известно в отношении американцев, работавших в Советской России – ведь еще во время Гражданской войны представители США неоднократно уличались в сборе разведывательной информации как военно-политического, так и экономического характера."Наблюдение за работой АРА в России со дня ее приезда дало возможность ГПУ установить оборотную сторону этой организации, преследующей помимо помощи голодающим и другие цели, ничего общего с филантропией и гуманитарными идеями не имеющие" - так оценивал деятельность АРА и созданный в 1922 году Контрразведывательный отдел.В результате уже после начала деятельности АРА на советской территории в марте 1922 года в ГПУ были издан приказ, в котором АРА называлась структурой, занимающей "видное место" среди иностранных организаций в РСФСР, "так или иначе помогающих предательской работе контрреволюции", добавил Макаров. "ГПУ установлено, что русский отдел АРА наряду с работой Помгола ("Помощь голодающим") ведет контрреволюционную и шпионскую работу", - говорилось в приказе.Подрывная работа и шпионажЛетом 1922 года в ГПУ были составлены краткие характеристики на руководителей АРА в России."Полковник Хаскель Вильям, уполномоченный "АРА" в России, был одно время верховным комиссаром на Кавказе. Он отличался тогда непримиримостью к Совроссии, возбуждая против нее Грузию, Азербайджан, Армению. Распространял в прессе небылицы о большевиках. Из более ответственных работников АРА, имеющих большой военный стаж, можем указать на следующих: майор артиллерии Кароль, капитан кавалерии Грегг, лейтенант Селярдж, полковник Винтерс, полковник Бюкс капитан Доугрег, майор Лонкгран, капитан Менген и целый ряд других", - привел Макаров выдержку из соответствующего документа ГПУ. "Согласитесь, что это явно не снабженцы, врачи и другие специалисты гуманитарного профиля", - добавил историк.Кроме того, отмечалось, что АРА снабжала своими продуктовыми посылками главным образом, бывшую российскую буржуазию, и поэтому ГПУ стало считать пребывание АРА в России нежелательным, в особенности после того, как голод в Поволжье пошел на убыль, рассказал Макаров.По его словам, результаты контрразведывательной работы в 1923 году были отражены в докладе ГПУ, посвященном деятельности иностранных организаций, оказывающих помощь Советской России в борьбе с голодом."В результате полуторагодичного наблюдения за работой АРА было установлено, что эта организация, наравне с помощью голодающим, вела определенную политическую работу, направленную против советской власти", - сказал историк. Все сотрудники АРА, что неоднократно выявлялось агентурой и подтверждалось документальными данными, были лицами, настроенными антисоветски, добавил собеседник агентства.Подрывная работа АРА проявилась, в частности, после того, как эта организация перешла от массового снабжения голодающих к снабжению посылками нуждающихся лиц, отметил Макаров. При анализе политической работы АРА, направленной против советской власти, особое внимание обращалось на состав этой организации. Сотрудники АРА условно делились на две категории: на сотрудников, приехавших из Америки, и на сотрудников, принятых на службу в России, добавил Макаров."Среди американских сотрудников АРА 20% составляли приказчики и коммерческие служащие, 15% – квалифицированные экономисты и финансисты (экономические разведчики крупных трестов и синдикатов), 65% кадровые офицеры (высший командный состав и штабные офицеры – 20%, военные разведчики – 25%, сотрудники полиции – 20%)", - отметил историк.По словам Макарова, ГПУ считало, что американские сотрудники АРА в случае необходимости могли стать первоклассными инструкторами контрреволюционных восстаний.Вторая категория служащих АРА - это российские граждане, которые подбирались с особой тщательностью, рассказал Макаров."В их числе преобладали бывшие белые кадровые офицеры – 75%, на втором месте были "бывшие люди" – помещики, чиновники и тому подобные – 20%, третью группу составляли разные лица (бывшие советские служащие, имеющие рекомендации от бывших аристократов и чиновных людей и так далее – 5%", - добавил историк.И не случайно особую озабоченность чекистов вызывали даже не столько сами граждане США, сколько русские сотрудники АРА, поскольку именно через них американцы собирали необходимые сведения о России и различных аспектах ее жизни, поддерживали связи с контрреволюционными и белогвардейскими кругами, подчеркнул Макаров."Пассажирские" миноносцыОднако и этим беспокойство советских спецслужб не ограничивалось. Дело в том, что АРА, разворачивая работу в РСФСР, использовало откровенно неприкрытые военные средства, отметил Макаров."Несмотря на значительный торговый флот, который легко можно было использовать как для доставки гуманитарной помощи, так и для перевозки в Россию сотрудников Русского отдела АРА, последние предпочитали "путешествовать" на эскадренных миноносцах Военно-морских сил США", - пояснил историк.По его словам, чекисты вполне обоснованно считали, что создавшаяся группировка американских военных кораблей в Черном море в случае военной интервенции может представлять определенную угрозу.На основании соглашения, заключенного 20 августа 1921 года, разрешался заход в российские торговые порты американских миноносцев исключительно для доставки на них представителей АРА."Однако, используя предлог для оказания помощи голодающим, США постепенно увеличили число своих миноносцев, находившихся в Черном море, до пяти. В результате в портах на юге возникла фактически морская база для американских военных судов", - отметил Макаров. Не ограничиваясь украинскими портами, американские военные корабли активно добивались разрешения на заход и в порт Батуми, добавил историк.Для оценки опасности происходившего для РСФСР надо принимать во внимание, что эскадренные миноносцы (эсминцы) ВМС США после Первой мировой войны были многоцелевыми боевыми быстроходными маневренными кораблями, предназначенными для борьбы с подводными лодками, самолетами и кораблями противника, а также для охраны и обороны соединений кораблей или конвоев судов при переходе морем, отметил Макаров. Эсминцы могли также применяться для разведывательной и дозорной службы, артиллерийской поддержке при высадке десанта и для постановки минных заграждений, а также дымовых завес, добавил историк."Можно видеть, что американские миноносцы были мало пригодны для перевозки пассажиров и гуманитарных грузов", - отметил Макаров.К тому же появление в Черном море даже небольшой флотилии из шести боевых кораблей представляло определенную угрозу, добавил историк."Что могла противопоставить этому Советская Россия? Ведь Черноморского флота в 1921 году у нее практически не было - в том году было принято решение о его восстановлении. В 1920–1921 годах были достроены заложенные во время Первой мировой войны на николаевских верфях в качестве десантных транспортов канонерские лодки типа "Эльпидифор" - "Красная Абхазия", "Красный Аджаристан", "Красная Грузия" и "Красный Крым", - отметил Макаров."Филантропия" и контрабандаНо подрывная работа США в Советской России и усиление своего военного присутствия под прикрытием АРА - это было еще не все."Получаемая советскими органами госбезопасности информация свидетельствовала, что помимо разведывательной работы, представители АРА в России стремились использовать ситуацию и для личного обогащения - проводили незаконные валютные операции, скупали драгоценности, золото, предметы церковной утвари, произведения искусства и антиквариат", - рассказал Макаров.Как оказалось, американские сотрудники АРА в Советской России не брезговали и банальной контрабандой ценностей в особо крупных размерах и другими темными "делишками", добавил историк.Так, 1 декабря 1922 года на московской таможне удалось пресечь вывоз за рубеж уникального груза - 24 ювелирных изделий, представляющих огромную музейную ценность, и предназначавшихся для представительства АРА в Лондоне. Общая стоимость тех драгоценностей по ценам того времени составляла несколько триллионов рублей.Спасибо, до свиданияВесной 1923 года советским правительством решался вопрос, надо ли продолжать сотрудничество с АРА. И с учетом всего, что стало известно советским спецслужбам о деятельности этой организации, ГПУ высказало однозначное отрицательное мнение."Учитывая, что в случае возможных осложнений в Республике АРА может стать тем центром, снабжающим, инструктирующим и вдохновляющим контрреволюцию, ГПУ считает ее пребывание в России нежелательным. Тем более что с ликвидацией голода в Поволжье работа АРА, которая свелась к индивидуальному снабжению посылками через посылочные пункты, не является настолько важной для Республики, чтобы в ущерб интересам политической безопасности в дальнейшем смириться с ее пребыванием в России", - таким, по словам Макарова, был вердикт ГПУ.Закончив свою акцию по оказанию помощи голодающим, АРА прекратила свою деятельность в Советской России 1 июня 1923 года. Правительству США было направлено письмо Совета Народных Комиссаров со словами благодарности американскому народу за участие в спасении жизней миллионов голодающих, сказал Макаров. "Однако общее впечатление от пребывания в России заокеанских благотворителей было бы намного лучшим, если бы не факты их разведывательно-подрывной работы, вскрытые органами ВЧК-ГПУ", - добавил он.Официально советская сторона сочла неоценимой помощь, полученную от АРА.Двадцать первого июня 1923 года газета "Известия" на первой полосе опубликовала статью уполномоченного советского правительства при иностранных миссиях помощи голодающим Карла Ландера "К ликвидации деятельности АРА в России", в которой были подведены итоги работы АРА в Советской России."Резюмируя данные о работе АРА в России, мы должны признать, что в окончательном итоге это была большая и плодотворная работа, оказавшая неоценимую помощь голодающему населению Поволжья и других районов… Работа АРА признана и по заслугам и достоинству оценена нашим правительством. Помощь эту у нас не забудут. Ее оценят так же, как первый практический шаг, сделанный в направлении сближения Америки и России", - писал Ландер."Надо учесть, что дипломатические отношения между США и СССР были установлены через десять лет – 10 ноября 1933 года, когда нарком иностранных дел СССР Максим Литвинов и президент США Франклин Рузвельт обменялись нотами об установлении дипломатических отношений между двумя странами", - пояснил Макаров.Впрочем, история с АРА и советскими органами безопасности на этом не завершилась."В период "холодной войны" на Лубянке вновь вернулись к этой теме в конце 1940-х, когда США из союзника во Второй мировой войне превратилась в противника № 1 на международной арене", - сказал Макаров. По его словам, тогда стоял вопрос о возможности включения Советского Союза и стран Восточной Европы в сферу действия "плана Маршалла". Эта американская программа помощи государствам после войны подразумевала согласие на размещение на своей территории американских комиссий и представительств. "Но это уже другая история", - подытожил Макаров.

https://ria.ru/20210626/zveno-1738762612.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210702/turchin-1739437130.html

https://ria.ru/20200505/1570972600.html

https://ria.ru/20201019/vov-1580407469.html

https://ria.ru/20201108/sudba-1583575165.html

https://ria.ru/20201111/polsha-1584054830.html

https://ria.ru/20210622/voyna-1738116695.html

https://ria.ru/20210506/voyna-1731252802.html

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общество, сша, ссср, франклин рузвельт, советская россия, владимир макаров, вудро вильсон