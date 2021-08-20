https://ria.ru/20210820/putin-1746592683.html

Путин прокомментировал действия США в Афганистане

Путин прокомментировал действия США в Афганистане - РИА Новости, 20.08.2021

Путин прокомментировал действия США в Афганистане

Успешными действия США и НАТО в Афганистане назвать нельзя, но не в интересах РФ "топтаться" на этом и говорить как о провале, Россия заинтересована в... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:50

2021-08-20T17:50

2021-08-20T18:44

в мире

захват власти в афганистане талибами

сша

афганистан

владимир путин

нато

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Успешными действия США и НАТО в Афганистане назвать нельзя, но не в интересах РФ "топтаться" на этом и говорить как о провале, Россия заинтересована в стабильной ситуации в афганском государстве, заявил президент РФ Владимир Путин.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210716/lavrov-1741556688.html

сша

афганистан

россия

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"Успешной ее назвать, конечно, нельзя" – Путин об операции в Афганистане Россия заинтересована в стабильной ситуации в афганском государстве, заявил президент РФ Владимир Путин. 2021-08-20T17:50 true PT1M09S

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в мире, сша, афганистан, владимир путин, нато, россия