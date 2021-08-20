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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210820/putin-1746592683.html
Путин прокомментировал действия США в Афганистане
Путин прокомментировал действия США в Афганистане - РИА Новости, 20.08.2021
Путин прокомментировал действия США в Афганистане
Успешными действия США и НАТО в Афганистане назвать нельзя, но не в интересах РФ "топтаться" на этом и говорить как о провале, Россия заинтересована в... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:50
2021-08-20T18:44
в мире
захват власти в афганистане талибами
сша
афганистан
владимир путин
нато
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Успешными действия США и НАТО в Афганистане назвать нельзя, но не в интересах РФ "топтаться" на этом и говорить как о провале, Россия заинтересована в стабильной ситуации в афганском государстве, заявил президент РФ Владимир Путин.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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"Успешной ее назвать, конечно, нельзя" – Путин об операции в Афганистане
Россия заинтересована в стабильной ситуации в афганском государстве, заявил президент РФ Владимир Путин.
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в мире, сша, афганистан, владимир путин, нато, россия
17:50 20.08.2021 (обновлено: 18:44 20.08.2021)
 
Путин прокомментировал действия США в Афганистане

Президент России Путин о действиях США в Афганистане: успешными их назвать нельзя

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Успешными действия США и НАТО в Афганистане назвать нельзя, но не в интересах РФ "топтаться" на этом и говорить как о провале, Россия заинтересована в стабильной ситуации в афганском государстве, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается операции в Афганистане, то успешной ее назвать, конечно, нельзя, но не в наших интересах сейчас топтаться на этом месте и говорить об этом, как о каком-то провале. Мы были заинтересованы, чтобы ситуация в стране была стабильной. Она сегодня такая, какой она является", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанВладимир ПутинНАТОРоссия
 
 
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