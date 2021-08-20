17:50 20.08.2021 (обновлено: 18:44 20.08.2021)
Путин прокомментировал действия США в Афганистане
Президент России Путин о действиях США в Афганистане: успешными их назвать нельзя
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Успешными действия США и НАТО в Афганистане назвать нельзя, но не в интересах РФ "топтаться" на этом и говорить как о провале, Россия заинтересована в стабильной ситуации в афганском государстве, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается операции в Афганистане, то успешной ее назвать, конечно, нельзя, но не в наших интересах сейчас топтаться на этом месте и говорить об этом, как о каком-то провале. Мы были заинтересованы, чтобы ситуация в стране была стабильной. Она сегодня такая, какой она является", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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