https://ria.ru/20210820/proekty-1746585588.html

Проекты RT к 75-летию Победы завоевали четыре награды премии Red Dot

Проекты RT к 75-летию Победы завоевали четыре награды премии Red Dot - РИА Новости, 20.08.2021

Проекты RT к 75-летию Победы завоевали четыре награды премии Red Dot

Документальные цифровые проекты RT, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, получили четыре награды (в том числе две высшие) одной из... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:41

2021-08-20T17:41

2021-08-20T17:41

общество

технологии

медиа

великая отечественная война (1941-1945)

телеканал rt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735403134_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_c7f3c6c2fe195f0b833906a2b7185dd7.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Документальные цифровые проекты RT, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, получили четыре награды (в том числе две высшие) одной из старейших премий в области дизайна и бренд-коммуникаций Red Dot Award, сообщается на сайте RT.Масштабный проект RT #СтраницыПобеды назван "Лучшим из лучших" в категории "Цифровые решения / Образование и Электронное обучение" (Digital Solutions / Education & E-learning) и "Победителем 2021" в номинации "Онлайн- и социальные медиа" (Online/Social media).Видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" получила высшую награду "Лучший из лучших" в категории "Дизайн интерфейса / Виртуальная и дополненная реальность" (Interface & User experience design/Virtual & Augmented realities).Проект "Бесконечное письмо", созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, получил статус "Победитель 2021" в номинации "Иллюстрации" (Illustrations).Документальный цифровой проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, был реализован на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube. Ранее проект завоевал международные награды ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards и другие.Премия Red Dot Award вручается с 1955 года. Ежегодно за награды борются крупнейшие мировые бренды. В 2020 году креативные проекты RT получили семь наград Red Dot. В 2019 году награду премии получила книга с элементами дополненной реальности, созданная RT в рамках мультимедийного соцмедиапроекта #Romanovs100.

https://ria.ru/20210819/nominatsiya-1746372493.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, медиа, великая отечественная война (1941-1945), телеканал rt