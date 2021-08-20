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Проекты RT к 75-летию Победы завоевали четыре награды премии Red Dot
Проекты RT к 75-летию Победы завоевали четыре награды премии Red Dot - РИА Новости, 20.08.2021
Проекты RT к 75-летию Победы завоевали четыре награды премии Red Dot
Документальные цифровые проекты RT, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, получили четыре награды (в том числе две высшие) одной из... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:41
2021-08-20T17:41
общество
технологии
медиа
великая отечественная война (1941-1945)
телеканал rt
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Документальные цифровые проекты RT, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, получили четыре награды (в том числе две высшие) одной из старейших премий в области дизайна и бренд-коммуникаций Red Dot Award, сообщается на сайте RT.Масштабный проект RT #СтраницыПобеды назван "Лучшим из лучших" в категории "Цифровые решения / Образование и Электронное обучение" (Digital Solutions / Education &amp; E-learning) и "Победителем 2021" в номинации "Онлайн- и социальные медиа" (Online/Social media).Видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" получила высшую награду "Лучший из лучших" в категории "Дизайн интерфейса / Виртуальная и дополненная реальность" (Interface &amp; User experience design/Virtual &amp; Augmented realities).Проект "Бесконечное письмо", созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, получил статус "Победитель 2021" в номинации "Иллюстрации" (Illustrations).Документальный цифровой проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, был реализован на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube. Ранее проект завоевал международные награды ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards и другие.Премия Red Dot Award вручается с 1955 года. Ежегодно за награды борются крупнейшие мировые бренды. В 2020 году креативные проекты RT получили семь наград Red Dot. В 2019 году награду премии получила книга с элементами дополненной реальности, созданная RT в рамках мультимедийного соцмедиапроекта #Romanovs100.
https://ria.ru/20210819/nominatsiya-1746372493.html
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общество, технологии, медиа, великая отечественная война (1941-1945), телеканал rt
17:41 20.08.2021
 

Проекты RT к 75-летию Победы завоевали четыре награды премии Red Dot

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушки на стенде телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме- 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Девушки на стенде телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме- 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Документальные цифровые проекты RT, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, получили четыре награды (в том числе две высшие) одной из старейших премий в области дизайна и бренд-коммуникаций Red Dot Award, сообщается на сайте RT.
Масштабный проект RT #СтраницыПобеды назван "Лучшим из лучших" в категории "Цифровые решения / Образование и Электронное обучение" (Digital Solutions / Education & E-learning) и "Победителем 2021" в номинации "Онлайн- и социальные медиа" (Online/Social media).
Видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" получила высшую награду "Лучший из лучших" в категории "Дизайн интерфейса / Виртуальная и дополненная реальность" (Interface & User experience design/Virtual & Augmented realities).
Проект "Бесконечное письмо", созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, получил статус "Победитель 2021" в номинации "Иллюстрации" (Illustrations).
"Получить столь авторитетную премию в номинации "Электронное обучение" — очень важный результат для нас. Ведь это и была наша цель — сделать образовательный проект, рассказав о наследии Великой Отечественной войны через призму цифрового искусства и на языке социальных медиа. Мы привлекли к проекту молодых ребят, чтобы показать, как история может оживать в умах и творчестве новых поколений", — сказал автор идеи, креативный директор проекта #СтраницыПобеды Кирилл Карнович-Валуа.
Документальный цифровой проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, был реализован на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube. Ранее проект завоевал международные награды ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards и другие.
Премия Red Dot Award вручается с 1955 года. Ежегодно за награды борются крупнейшие мировые бренды. В 2020 году креативные проекты RT получили семь наград Red Dot. В 2019 году награду премии получила книга с элементами дополненной реальности, созданная RT в рамках мультимедийного соцмедиапроекта #Romanovs100.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 15:46
RT получил одиннадцатую номинацию на Emmy Awards
 
ОбществоТехнологииМедиаВеликая Отечественная война (1941-1945)Телеканал RT
 
 
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