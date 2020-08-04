Проект RT к 75-летию Победы получил семь наград по итогам премии Red Dot

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Документальный VR-фильм "Уроки Аушвица", постер-поэма художника Петра Банкова и шрифт "Май", созданные в рамках проекта RT к 75-летию Победы, получили семь наград одной из старейших премий в области дизайна и бренд-коммуникаций Red Dot Award, сообщает пресс-служба Документальный VR-фильм "Уроки Аушвица", постер-поэма художника Петра Банкова и шрифт "Май", созданные в рамках проекта RT к 75-летию Победы, получили семь наград одной из старейших премий в области дизайна и бренд-коммуникаций Red Dot Award, сообщает пресс-служба RT

"VR-фильм RT "Уроки Аушвица", сочетающий в себе элементы виртуальной реальности и технологию объемной съемки, получил две высшие награды Red Dot: Best of the Best в категориях "Онлайн: Спецпроекты" и "Интерфейс и UX-дизайн: Компьютерная 3D-графика", - говорится в сообщении.

Фильм также удостоен двух наград Red Dot Winner в номинациях "Фильмы и анимация: Короткометражки" и "Иллюстрации". "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау ( Освенцим ), создан совместно с VR-художником Денисом Семеновым на основе 3D-рисунков учащихся московской школы №548.

Постер-поэма "Четыре строчки про войну", объединившая плакаты российского художника Петра Банкова со стихотворениями и песнями военных и послевоенных лет, отмечена наградами Red Dot Winner в категориях "Типографика: Постеры" и "Постеры: Серия". Шрифт "Май", разработанный RT в рамках проекта #СтраницыПобеды, получил награду Red Dot Winner в категории "Типографика: Шрифты"

Документальный цифровой проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, был реализован на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube. Ранее проект завоевал международные награды ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards и другие.