Проект RT к 75-летию Победы получил семь наград по итогам премии Red Dot

"VR-фильм RT "Уроки Аушвица", сочетающий в себе элементы виртуальной реальности и технологию объемной съемки, получил две высшие награды Red Dot: Best of the Best в категориях "Онлайн: Спецпроекты" и "Интерфейс и UX-дизайн: Компьютерная 3D-графика", - говорится в сообщении.