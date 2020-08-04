Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200804/1575347203.html
Проект RT к 75-летию Победы получил семь наград по итогам премии Red Dot
Документальный VR-фильм "Уроки Аушвица", постер-поэма художника Петра Банкова и шрифт "Май", созданные в рамках проекта RT к 75-летию Победы, получили семь... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:05
75 лет великой победы
телеканал rt
освенцим
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155645/98/1556459826_0:59:3036:1767_1400x0_80_0_0_2bcfdf8202ed382b57c7cd829729aafc.jpg
https://ria.ru/20200803/1575262534.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200731/1575240027.html
освенцим
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155645/98/1556459826_0:59:3036:1767_1400x0_80_0_0_2bcfdf8202ed382b57c7cd829729aafc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155645/98/1556459826_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_6204c6e8e1da7146be7971dded40ac32.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155645/98/1556459826_331:0:2379:2048_1400x0_80_0_0_d5af1ecf17c90cbd8ea107f1c20df119.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
телеканал rt, освенцим, общество

Проект RT к 75-летию Победы получил семь наград по итогам премии Red Dot

12:54 04.08.2020 (обновлено: 16:05 04.08.2020)
21
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Документальный VR-фильм "Уроки Аушвица", постер-поэма художника Петра Банкова и шрифт "Май", созданные в рамках проекта RT к 75-летию Победы, получили семь наград одной из старейших премий в области дизайна и бренд-коммуникаций Red Dot Award, сообщает пресс-служба RT.
"VR-фильм RT "Уроки Аушвица", сочетающий в себе элементы виртуальной реальности и технологию объемной съемки, получил две высшие награды Red Dot: Best of the Best в категориях "Онлайн: Спецпроекты" и "Интерфейс и UX-дизайн: Компьютерная 3D-графика", - говорится в сообщении.
Фотографии в проекте RT Эпидемия с Антоном Красовским, посвященные борьбе медиков с коронавирусной инфекцией в России
Вчера, 10:00
RT представит фотовыставку проекта Антона Красовского "Эпидемия"
Фильм также удостоен двух наград Red Dot Winner в номинациях "Фильмы и анимация: Короткометражки" и "Иллюстрации". "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), создан совместно с VR-художником Денисом Семеновым на основе 3D-рисунков учащихся московской школы №548.
Постер-поэма "Четыре строчки про войну", объединившая плакаты российского художника Петра Банкова со стихотворениями и песнями военных и послевоенных лет, отмечена наградами Red Dot Winner в категориях "Типографика: Постеры" и "Постеры: Серия". Шрифт "Май", разработанный RT в рамках проекта #СтраницыПобеды, получил награду Red Dot Winner в категории "Типографика: Шрифты"
Студия телеканала RT France
31 июля, 20:24
RT выпустил фильм о вывозе застрявших за границей россиян
Документальный цифровой проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, был реализован на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube. Ранее проект завоевал международные награды ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards и другие.
Премия Red Dot Award вручается с 1955 года. Ежегодно за награды борются крупнейшие мировые бренды. В 2019 году награду премии получила книга с элементами дополненной реальности, созданная RT в рамках мультимедийного соцмедиапроекта #Romanovs100.
100001
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыТелеканал RTОсвенцимОбщество
Рекомендуем
Скорая помощь
Больным COVID-19 в Якутии выдают бесплатные лекарства
Московское метро
В московском транспорте оштрафовали 42 тысячи пассажиров без масок
Сотрудник ДПС обеспечивает порядок на дороге в столице Чеченской республики городе Грозном
Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание
Основатель Baring Vostok Майкл Калви в суде
Мосгорсуд оставил в силе решение по делу о пожаре в доме Майкла Калви
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Минске
Лукашенко отверг предложения оппонентов вернуться к конституции 1994 года
Раздельный сбор мусора
В Ленобласти разработают отраслевой стандарт мест накопления ТКО
Янтарный самородок массой больше 1,2 килограмма, названный Десантником в честь Дня воздушно-десантных войск
Найденный под Калининградом янтарный самородок назвали "Десантником"
В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Эксперты оценили опасность утечки данных российских избирателей
Утренние занятия по йоге и дыхательной гимнастике в Казани
В Татарстане спортшколы возобновляют работу
Студент СВФУ Айаан Местников поднял Знамя Победы на самой высокой точке Якутии
Якутяне подняли символ Победы на самую высокую гору северо-востока России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
В Госдуме оценили возможное создание агрегатора по отслеживанию фейков
Владелица мастерской кукольных домиков из Домодедово Александра Закирова
Домик для дочки: семейная мастерская после пандемии стала бизнесом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Белоруссия безобразно защищает внутренний рынок, заявил Лукашенко
Лукашенко
Лукашенко назвал крупнейшие экономики мира
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Белорусский народ исчерпал лимит революций и разрушений, заявил Лукашенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:39Сенатор объяснил нелюбовь польских властей к России
16:37В Москве задержали пьяного водителя после совершения 562 нарушений ПДД
16:35Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
16:33МИД назвал задержание россиян в Белоруссии спектаклем
16:31РПЦ: патриарх Варфоломей не мог повлиять на решение по Святой Софии
16:31В Audi извинились за рекламу автомобиля с маленькой девочкой
16:30Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
16:29В Лиссабоне собственникам предложили сдавать жилье городу, а не туристам
16:29В МИД заявили, что не дадут в обиду задержанных в Белоруссии россиян
16:22Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
16:22В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
16:22В Минздраве рассказали, как защититься от новых штаммов гриппа
16:13Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт
16:12В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог
15:55Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
15:52Москвичей предупредили о резком похолодании
15:50Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
15:46В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
15:42В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
15:42В Минздраве оценили опасность новых штаммов гриппа
Лента новостейМолния