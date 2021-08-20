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https://ria.ru/20210820/potok-1746531566.html
На Украине создадут рабочую группу для борьбы с "Северным потоком — 2"
На Украине создадут рабочую группу для борьбы с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 20.08.2021
На Украине создадут рабочую группу для борьбы с "Северным потоком — 2"
Украина создает рабочую группу по противодействию запуску газопровода "Северный поток 2", в нее войдут члены правительства, передает агентство "РБК-Украина" со... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:25
2021-08-20T13:25
в мире
сша
владимир зеленский
газпром
балтийское море
северный поток — 2
nord stream 2 ag
allseas
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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Украина создает рабочую группу по противодействию запуску газопровода "Северный поток 2", в нее войдут члены правительства, передает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на письма премьера Дениса Шмыгаля и главы офиса президента Андрея Ермака."В частности, в письме премьеру Ермак по инициативе президента Владимира Зеленского просит согласовать включение вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и министра юстиции Дениса Малюську в рабочую группу по наработке этих предложений. В ответном письме Шмыгаль согласовал их включение, а также включение министра энергетики Германа Галущенко. Предполагается создание целой коммуникационной платформы для обсуждения и наработки предложений в отношении мер по нейтрализации угроз, которые могут появиться после запуска "Северного потока-2", - пишет агентство.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, сша, владимир зеленский, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, allseas, денис малюська, россия, ольга стефанишина
13:25 20.08.2021
 
На Украине создадут рабочую группу для борьбы с "Северным потоком — 2"

Украина создает рабочую группу по противодействию запуску газопровода "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкНа территории немецкого порта Мукран на острове Рюген
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Украина создает рабочую группу по противодействию запуску газопровода "Северный поток 2", в нее войдут члены правительства, передает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на письма премьера Дениса Шмыгаля и главы офиса президента Андрея Ермака.
"В частности, в письме премьеру Ермак по инициативе президента Владимира Зеленского просит согласовать включение вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и министра юстиции Дениса Малюську в рабочую группу по наработке этих предложений. В ответном письме Шмыгаль согласовал их включение, а также включение министра энергетики Германа Галущенко. Предполагается создание целой коммуникационной платформы для обсуждения и наработки предложений в отношении мер по нейтрализации угроз, которые могут появиться после запуска "Северного потока-2", - пишет агентство.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
11:38
Зеленский признался, что не рад сделке США и ФРГ по "Северному потоку — 2"
 
В миреСШАВладимир ЗеленскийГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGAllseasДенис МалюськаРоссияОльга Стефанишина
 
 
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