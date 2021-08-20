https://ria.ru/20210820/potok-1746531566.html

На Украине создадут рабочую группу для борьбы с "Северным потоком — 2"

На Украине создадут рабочую группу для борьбы с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 20.08.2021

На Украине создадут рабочую группу для борьбы с "Северным потоком — 2"

Украина создает рабочую группу по противодействию запуску газопровода "Северный поток 2", в нее войдут члены правительства, передает агентство "РБК-Украина" со... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T13:25

2021-08-20T13:25

2021-08-20T13:25

в мире

сша

владимир зеленский

газпром

балтийское море

северный поток — 2

nord stream 2 ag

allseas

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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Украина создает рабочую группу по противодействию запуску газопровода "Северный поток 2", в нее войдут члены правительства, передает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на письма премьера Дениса Шмыгаля и главы офиса президента Андрея Ермака."В частности, в письме премьеру Ермак по инициативе президента Владимира Зеленского просит согласовать включение вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и министра юстиции Дениса Малюську в рабочую группу по наработке этих предложений. В ответном письме Шмыгаль согласовал их включение, а также включение министра энергетики Германа Галущенко. Предполагается создание целой коммуникационной платформы для обсуждения и наработки предложений в отношении мер по нейтрализации угроз, которые могут появиться после запуска "Северного потока-2", - пишет агентство.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.

https://ria.ru/20210820/zelenskiy-1746512636.html

сша

балтийское море

россия

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-08-20T13:25 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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