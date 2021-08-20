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Росстат подсчитал стоимость набора вещей для первоклассника
Росстат подсчитал стоимость набора вещей для первоклассника - РИА Новости, 20.08.2021
Росстат подсчитал стоимость набора вещей для первоклассника
Рост стоимости набора вещей и канцтоваров для первоклассника в России за год не превысил уровня инфляции: для мальчика он вырос на 4,1% в годовом выражении до... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T08:28
2021-08-20T10:48
общество
омская область
орловская область
федеральная служба государственной статистики (росстат)
чукотский автономный округ
сн_образование
социальный навигатор
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Рост стоимости набора вещей и канцтоваров для первоклассника в России за год не превысил уровня инфляции: для мальчика он вырос на 4,1% в годовом выражении до 19,6 тысячи рублей, для девочки – на 3,9% до 24,1 тысячи рублей, подсчитали в Росстате.Традиционно к 1 сентября Росстат рассчитывает стоимость "Набора первоклассника", в который входит комплект вещей, канцелярских товаров и учебников. Расчеты произведены по итогам июля по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Инфляция в России в июле текущего года составила 6,46% в годовом выражении.По данным статистического ведомства, которые имеются в распоряжении РИА Новости, в среднем набор вещей и канцтоваров для мальчика-первоклашки в июле 2021 года обошелся в 19 тысяч 575 рублей (в июле 2020 года – 18 тысяч 807 рублей). Покупка вещей и канцтоваров для девочки-первоклассницы оценили в 24 тысячи 123 рубля (в июле прошлого года – 23 тысячи 218 рублей).В школьном наборе одежды для мальчиков - две пары брюк, три рубашки, джемпер, две футболки, один спортивный костюм, носки и гольфы. Из обуви - летние туфли, теплые ботинки и кроссовки. В школьной форме девочек - два платья и две юбки, три блузки, джемпер и две футболки, спортивный костюм, а также колготки, носки и гольфы. Из обуви - летние туфли, зимние ботинки и кроссовки. В числе канцтоваров, которые включил в свои расчеты Росстат, шариковые ручки и простые карандаши – по пять штук, четыре тетради по 12 листов, набор фломастеров, альбом, рюкзак и пять учебников.Как отметили в статистическом ведомстве, самые дорогие товары из школьного набора - ранец и зимние ботинки (более двух тысяч рублей за каждое наименование). При этом цены на одежду почти не поменялись за прошедший год. Вместе с тем выросла цена на канцтовары: авторучки подорожали на 7,6%, фломастеры на 7%, простые карандаши на 6%, а тетради на 5%, указали в Росстате.В среднем по стране стоимость набора одежды и обуви для мальчика составила 14 тысяч 724 рубля, для девочки – 19 тысяч 272 рубля. Набор канцтоваров с рюкзаком и учебниками – 4 тысячи 851 рубль.Дороже всего набор первоклассника оказался в Чукотском автономном округе (почти 26,8 тысячи рублей), первоклассницы – на Камчатке (33,6 тысячи рублей). Дешевле всего мальчика собрать в школу в Орловской области (14,9 тысячи рублей), девочку - в Омской области (19,4 тысячи рублей).
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общество, омская область, орловская область, федеральная служба государственной статистики (росстат), чукотский автономный округ, сн_образование, социальный навигатор
08:28 20.08.2021 (обновлено: 10:48 20.08.2021)
 
Росстат подсчитал стоимость набора вещей для первоклассника

Рост стоимости набора вещей для первоклассника в России за год не превысил уровня инфляции

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре
Первоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Рост стоимости набора вещей и канцтоваров для первоклассника в России за год не превысил уровня инфляции: для мальчика он вырос на 4,1% в годовом выражении до 19,6 тысячи рублей, для девочки – на 3,9% до 24,1 тысячи рублей, подсчитали в Росстате.
Традиционно к 1 сентября Росстат рассчитывает стоимость "Набора первоклассника", в который входит комплект вещей, канцелярских товаров и учебников. Расчеты произведены по итогам июля по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Инфляция в России в июле текущего года составила 6,46% в годовом выражении.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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По данным статистического ведомства, которые имеются в распоряжении РИА Новости, в среднем набор вещей и канцтоваров для мальчика-первоклашки в июле 2021 года обошелся в 19 тысяч 575 рублей (в июле 2020 года – 18 тысяч 807 рублей). Покупка вещей и канцтоваров для девочки-первоклассницы оценили в 24 тысячи 123 рубля (в июле прошлого года – 23 тысячи 218 рублей).
В школьном наборе одежды для мальчиков - две пары брюк, три рубашки, джемпер, две футболки, один спортивный костюм, носки и гольфы. Из обуви - летние туфли, теплые ботинки и кроссовки. В школьной форме девочек - два платья и две юбки, три блузки, джемпер и две футболки, спортивный костюм, а также колготки, носки и гольфы. Из обуви - летние туфли, зимние ботинки и кроссовки. В числе канцтоваров, которые включил в свои расчеты Росстат, шариковые ручки и простые карандаши – по пять штук, четыре тетради по 12 листов, набор фломастеров, альбом, рюкзак и пять учебников.
Первоклассницы перед началом праздничной линейки в московской школе №1520 в День знаний - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 15:48Сказано в эфире
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Как отметили в статистическом ведомстве, самые дорогие товары из школьного набора - ранец и зимние ботинки (более двух тысяч рублей за каждое наименование). При этом цены на одежду почти не поменялись за прошедший год. Вместе с тем выросла цена на канцтовары: авторучки подорожали на 7,6%, фломастеры на 7%, простые карандаши на 6%, а тетради на 5%, указали в Росстате.
В среднем по стране стоимость набора одежды и обуви для мальчика составила 14 тысяч 724 рубля, для девочки – 19 тысяч 272 рубля. Набор канцтоваров с рюкзаком и учебниками – 4 тысячи 851 рубль.
Дороже всего набор первоклассника оказался в Чукотском автономном округе (почти 26,8 тысячи рублей), первоклассницы – на Камчатке (33,6 тысячи рублей). Дешевле всего мальчика собрать в школу в Орловской области (14,9 тысячи рублей), девочку - в Омской области (19,4 тысячи рублей).
 
ОбществоОмская областьОрловская областьФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Чукотский автономный округСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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