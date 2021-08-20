https://ria.ru/20210820/pervoklassnik-1746487796.html

Росстат подсчитал стоимость набора вещей для первоклассника

Росстат подсчитал стоимость набора вещей для первоклассника - РИА Новости, 20.08.2021

Росстат подсчитал стоимость набора вещей для первоклассника

Рост стоимости набора вещей и канцтоваров для первоклассника в России за год не превысил уровня инфляции: для мальчика он вырос на 4,1% в годовом выражении до... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T08:28

2021-08-20T08:28

2021-08-20T10:48

общество

омская область

орловская область

федеральная служба государственной статистики (росстат)

чукотский автономный округ

сн_образование

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Рост стоимости набора вещей и канцтоваров для первоклассника в России за год не превысил уровня инфляции: для мальчика он вырос на 4,1% в годовом выражении до 19,6 тысячи рублей, для девочки – на 3,9% до 24,1 тысячи рублей, подсчитали в Росстате.Традиционно к 1 сентября Росстат рассчитывает стоимость "Набора первоклассника", в который входит комплект вещей, канцелярских товаров и учебников. Расчеты произведены по итогам июля по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Инфляция в России в июле текущего года составила 6,46% в годовом выражении.По данным статистического ведомства, которые имеются в распоряжении РИА Новости, в среднем набор вещей и канцтоваров для мальчика-первоклашки в июле 2021 года обошелся в 19 тысяч 575 рублей (в июле 2020 года – 18 тысяч 807 рублей). Покупка вещей и канцтоваров для девочки-первоклассницы оценили в 24 тысячи 123 рубля (в июле прошлого года – 23 тысячи 218 рублей).В школьном наборе одежды для мальчиков - две пары брюк, три рубашки, джемпер, две футболки, один спортивный костюм, носки и гольфы. Из обуви - летние туфли, теплые ботинки и кроссовки. В школьной форме девочек - два платья и две юбки, три блузки, джемпер и две футболки, спортивный костюм, а также колготки, носки и гольфы. Из обуви - летние туфли, зимние ботинки и кроссовки. В числе канцтоваров, которые включил в свои расчеты Росстат, шариковые ручки и простые карандаши – по пять штук, четыре тетради по 12 листов, набор фломастеров, альбом, рюкзак и пять учебников.Как отметили в статистическом ведомстве, самые дорогие товары из школьного набора - ранец и зимние ботинки (более двух тысяч рублей за каждое наименование). При этом цены на одежду почти не поменялись за прошедший год. Вместе с тем выросла цена на канцтовары: авторучки подорожали на 7,6%, фломастеры на 7%, простые карандаши на 6%, а тетради на 5%, указали в Росстате.В среднем по стране стоимость набора одежды и обуви для мальчика составила 14 тысяч 724 рубля, для девочки – 19 тысяч 272 рубля. Набор канцтоваров с рюкзаком и учебниками – 4 тысячи 851 рубль.Дороже всего набор первоклассника оказался в Чукотском автономном округе (почти 26,8 тысячи рублей), первоклассницы – на Камчатке (33,6 тысячи рублей). Дешевле всего мальчика собрать в школу в Орловской области (14,9 тысячи рублей), девочку - в Омской области (19,4 тысячи рублей).

https://ria.ru/20210819/ucheba-1746316714.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/tsvety-1745496027.html

омская область

орловская область

чукотский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, омская область, орловская область, федеральная служба государственной статистики (росстат), чукотский автономный округ, сн_образование, социальный навигатор