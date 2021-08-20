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Путин заявил, что переговоры с Меркель прошли конструктивно

Путин заявил, что переговоры с Меркель прошли конструктивно - РИА Новости, 20.08.2021

Путин заявил, что переговоры с Меркель прошли конструктивно

Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что переговоры прошли в конструктивной деловой обстановке,... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:22

2021-08-20T17:22

2021-08-20T17:29

в мире

владимир путин

ангела меркель

германия

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что переговоры прошли в конструктивной деловой обстановке, обсуждались перспективы развития отношений."Наши сегодняшние переговоры с госпожой федеральным канцлером по традиции прошли в конструктивной, деловой обстановке. Мы подробно, в том числе с участием делегаций, обсудили состояние и перспективы развития российско-германских отношений, обменялись мнениями по самому широкому кругу вопросов", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.

германия

россия

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в мире, владимир путин, ангела меркель, германия, россия