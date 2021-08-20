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Визит не только прощальный, но и деловой: Меркель в Москве
Визит не только прощальный, но и деловой: Меркель в Москве - РИА Новости, 20.08.2021
Визит не только прощальный, но и деловой: Меркель в Москве
Федеральный канцлер Германии приехала в Москву с прощальным визитом: Ангела Меркель планирует уйти из политики после сентябрьских выборов в бундестаг. Тем не... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T16:50
2021-08-20T17:29
фото
владимир путин
ангела меркель
германия
москва
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Федеральный канцлер Германии приехала в Москву с прощальным визитом: Ангела Меркель планирует уйти из политики после сентябрьских выборов в бундестаг. Тем не менее почти трехчасовая встреча с российским президентом Владимиром Путиным проходила в рабочей обстановке, на повестке дня было много вопросов, требующих обсуждения. Исторические кадры — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, владимир путин, ангела меркель, германия, москва
16:50 20.08.2021 (обновлено: 17:29 20.08.2021)
 

Визит не только прощальный, но и деловой: Меркель в Москве

Читать ria.ru в
Федеральный канцлер Германии приехала в Москву с прощальным визитом: Ангела Меркель планирует уйти из политики после сентябрьских выборов в бундестаг. Тем не менее почти трехчасовая встреча с российским президентом Владимиром Путиным проходила в рабочей обстановке, на повестке дня было много вопросов, требующих обсуждения. Исторические кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Перед встречей в Кремле Ангела Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед началом церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском Саду
1 из 9

Перед встречей в Кремле Ангела Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Канцлер приехала в Александровский сад на машине, прошла мимо строя Почетного караула и возложила венок с лентами в цветах немецкого флага.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском Саду
2 из 9

Канцлер приехала в Александровский сад на машине, прошла мимо строя Почетного караула и возложила венок с лентами в цветах немецкого флага.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

После возложения венка объявили минуту молчания, затем оркестр исполнил гимн Германии.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском Саду
3 из 9

После возложения венка объявили минуту молчания, затем оркестр исполнил гимн Германии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Когда церемония завершилась, Меркель отправилась в Кремль.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском Саду
4 из 9

Когда церемония завершилась, Меркель отправилась в Кремль.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Одиноков

Владимир Путин перед началом переговоров вручил Ангеле Меркель букет цветов в бело-розовых тонах.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
5 из 9

Владимир Путин перед началом переговоров вручил Ангеле Меркель букет цветов в бело-розовых тонах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Российский президент отметил, что на повестке дня у лидеров двух стран много вопросов, которые требуют личного обсуждения.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
6 из 9

Российский президент отметил, что на повестке дня у лидеров двух стран много вопросов, которые требуют личного обсуждения.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Так что я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный таким серьезным, деловым стержнем", — сказал Путин.

 Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
7 из 9

"Так что я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный таким серьезным, деловым стержнем", — сказал Путин.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Переговоры проходили в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
8 из 9

Переговоры проходили в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© REUTERS / BPA/Guido Bergmann

В беседе с российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской — статс-секретарь Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
9 из 9

В беседе с российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской — статс-секретарь Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.

© REUTERS / BPA/Guido Bergmann
 
ФотоВладимир ПутинАнгела МеркельГерманияМосква
 
 
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