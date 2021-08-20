Визит не только прощальный, но и деловой: Меркель в Москве
Перед встречей в Кремле Ангела Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.
Перед встречей в Кремле Ангела Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.
Канцлер приехала в Александровский сад на машине, прошла мимо строя Почетного караула и возложила венок с лентами в цветах немецкого флага.
Канцлер приехала в Александровский сад на машине, прошла мимо строя Почетного караула и возложила венок с лентами в цветах немецкого флага.
После возложения венка объявили минуту молчания, затем оркестр исполнил гимн Германии.
После возложения венка объявили минуту молчания, затем оркестр исполнил гимн Германии.
Когда церемония завершилась, Меркель отправилась в Кремль.
Когда церемония завершилась, Меркель отправилась в Кремль.
Владимир Путин перед началом переговоров вручил Ангеле Меркель букет цветов в бело-розовых тонах.
Владимир Путин перед началом переговоров вручил Ангеле Меркель букет цветов в бело-розовых тонах.
Российский президент отметил, что на повестке дня у лидеров двух стран много вопросов, которые требуют личного обсуждения.
Российский президент отметил, что на повестке дня у лидеров двух стран много вопросов, которые требуют личного обсуждения.
"Так что я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный таким серьезным, деловым стержнем", — сказал Путин.
"Так что я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный таким серьезным, деловым стержнем", — сказал Путин.
Переговоры проходили в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.
Переговоры проходили в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.
В беседе с российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской — статс-секретарь Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.
В беседе с российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской — статс-секретарь Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.