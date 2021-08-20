https://ria.ru/20210820/merkel-1746561615.html

Визит не только прощальный, но и деловой: Меркель в Москве

Визит не только прощальный, но и деловой: Меркель в Москве - РИА Новости, 20.08.2021

Визит не только прощальный, но и деловой: Меркель в Москве

Федеральный канцлер Германии приехала в Москву с прощальным визитом: Ангела Меркель планирует уйти из политики после сентябрьских выборов в бундестаг. Тем не... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T16:50

2021-08-20T16:50

2021-08-20T17:29

фото

владимир путин

ангела меркель

германия

москва

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Федеральный канцлер Германии приехала в Москву с прощальным визитом: Ангела Меркель планирует уйти из политики после сентябрьских выборов в бундестаг. Тем не менее почти трехчасовая встреча с российским президентом Владимиром Путиным проходила в рабочей обстановке, на повестке дня было много вопросов, требующих обсуждения. Исторические кадры — в фотоленте Ria.ru.

германия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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