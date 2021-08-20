https://ria.ru/20210820/navalnyy-1746500527.html

В Госдуме заявили об отсутствии ответа от ОЗХО по ситуации с Навальным

В Госдуме заявили об отсутствии ответа от ОЗХО по ситуации с Навальным - РИА Новости, 20.08.2021

В Госдуме заявили об отсутствии ответа от ОЗХО по ситуации с Навальным

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России ждет ответов от Бундестага и ОЗХО на свои обращения по... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T10:37

2021-08-20T10:37

2021-08-20T10:37

в мире

франция

москва

сергей нарышкин

генеральная прокуратура рф

госдума рф

алексей навальный

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598281039_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_197e39665173e8f23e5de9c6b7c3756e.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России ждет ответов от Бундестага и ОЗХО на свои обращения по Алексею Навальному, произошедшее с ним год назад все больше напоминает "хорошо спланированную внешними силами провокацию", заявил глава комиссии Василий Пискарев."Сегодня исполняется ровно год с того момента, как Навальный почувствовал себя плохо в самолете и был экстренно госпитализирован в Омске. Но даже спустя год у нас нет достоверной картины: что же на самом деле произошло 20 августа 2020 года. При этом с каждым днем появляется всё больше вопросов к раскручиваемой на Западе версии "отравления", на которые мы так и не услышали ответов. И всё больше признаков того, что год назад мы столкнулись с хорошо спланированной внешними силами провокацией", - сказал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.МИД России в среду также заявил, что "дело Навального" было раскручено Западом для сдерживания России и новых нападок на нее, а действия ФРГ и ОЗХО по инциденту напоминают судорожные попытки запутать следы и скрыть истину. Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия "замотал" запрос РФ о техническом содействии по Навальному, хотя он мог стать основанием для возбуждения уголовного дела, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.Комментируя по просьбе журналистов ситуацию с Навальным год спустя после происшествия на борту самолета, Пискарев отметил, что "уже потерян счет запросам Генпрокуратуры РФ к германским властям о международной правовой помощи", при этом "ни результатов анализов, ни формулы вещества, которым якобы осуществили отравление, никто так и не предъявил"."Комиссия Госдумы дважды обращалась в Бундестаг с призывом о содействии в расследовании (в последний раз 19 июля). Мы также обратились в ОЗХО для прояснения нестыковок в докладе этой международной организации, которая уже 20 августа, когда Навальный еще был только доставлен с самолета в больницу и врачи еще не поставили диагноз, направила в Германию своих специалистов расследовать отравление российского гражданина боевым отравляющим веществом. В ответ до сих пор - тишина и невнятное бормотание о "технических ошибках" со стороны официальных лиц", - сказал Пискарев.По его мнению, данная тишина "очень красноречивая", поскольку появляется всё больше свидетельств о том, что на Западе каким-то образом знали о предстоящем "отравлении" заранее."Вот как, например, объяснить заявление английской НПО Amnesty International о том, что Навальный был отравлен, сделанное уже через несколько часов после его госпитализации , когда никто еще не знал, что случилось? А там уже знали? Дальше уже заработала пресса, бездоказательные обвинения в адрес нашей страны посыпались со всех сторон. Но ответы на вопросы, что же это было на самом деле, до сих пор скрывают не в России, а за рубежом, и чем больше возникает вопросов, тем больше информационного шума в ответ и ни слова по существу", - заявил глава комиссии Госдумы.Он напомнил коллегам в Бундестаге и руководству Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что российские депутаты "ждут ответов по существу на обращения комиссии Госдумы и российской Генпрокуратуры". "Всё тайное когда-нибудь обязательно станет явным", - заключил Пискарев.История с "отравлением"Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что в "деле Навального" есть огромное количество нестыковок, но СВР знает часть правды о том, что произошло.

https://ria.ru/20210819/pranker-1746458426.html

https://ria.ru/20210819/navalnyy-1746444104.html

https://ria.ru/20210818/mid-1746277621.html

https://ria.ru/20210818/mid-1746286366.html

франция

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, франция, москва, сергей нарышкин, генеральная прокуратура рф, госдума рф, алексей навальный, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей лавров, россия, госпитализация алексея навального