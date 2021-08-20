https://ria.ru/20210820/naryady-1746602233.html

Сумка-самолет для горной лаванды: обзор нарядов звезд на "Новой волне"

Сумка-самолет для горной лаванды: обзор нарядов звезд на "Новой волне" - РИА Новости, 20.08.2021

Сумка-самолет для горной лаванды: обзор нарядов звезд на "Новой волне"

В курортную столицу России, утопающий в зелени, чурчхеле и ларьках по продаже надувных матрасов город Сочи пришла новая волна. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T19:22

2021-08-20T19:22

2021-08-20T19:22

авторы

юрмала

сочи

филипп киркоров

новая волна

андрей малахов

яна рудковская

лера кудрявцева

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В курортную столицу России, утопающий в зелени, чурчхеле и ларьках по продаже надувных матрасов город Сочи пришла новая волна.Но не беспокойтесь, это не та самая "волна", которая мучает второй год подряд нашу многострадальную планету. Это музыкальный конкурс "Новая волна — 2021", в 2015 году со скандалом переместившийся из латвийской Юрмалы на юг России.Честно говоря, Сочи идеален для подобных конкурсов: огромное количество жаждущих развлечений отдыхающих, прекрасная инфраструктура и нашим поп-звездам здесь максимально комфортно — ведь они у себя дома и никто их не дергает за руки и не обвиняет в каких-то нелепых, смехотворных вещах, связанных с геополитикой."Новая волна" стартовала с традиционной красной дорожки, на которой знаменитости охотно позировали перед фотокамерами в умопомрачительных нарядах.Самые яркие и запоминающиеся образы сочинского вечера 19 августа в нашем сегодняшнем обзоре нарядов звезд на конкурсе "Новая волна". Поплыли, полный вперед!Полина Гагарина: лента для выпускницы"Новая волна" для Гагариной — знаковый момент в ее карьере. В 2005 году на этом музыкальном конкурсе она заняла третье место, впервые исполнив на нем свой суперхит "Попроси у облаков".На этот раз Полина "попросила у облаков" довольно скромный наряд для красной дорожки такого масштабного музыкального события: маленькое черное платье, на которое была накинута то ли лента выпускницы средней школы, то ли пляжное полотенце, то ли парео.При этом Гагарина изменила еще и прическу, зачем-то обрезав себе челку, видимо, для того, чтобы потом ее ближайшие пару месяцев отчаянно отращивать обратно.В целом получился спокойный, незамысловатый наряд а-ля "простенькая туника", с трудом подходящий для статуса одной из главных поп-звезд страны и ее участия на красной дорожке музыкального фестиваля.Такие незатейливые платья нередко можно заметить на девушках, которые работают на подобных мероприятиях в качестве обслуживающего персонала (стафф-сотрудников) и чья непростая жизнь частенько заставляет их действительно искренне и страстно что-то "попросить у облаков".Яна Рудковская: выбор сделан!Буквально пару дней назад вся страна с трепетом наблюдала, как Яна Рудковская не могла определиться со своим нарядом для "Новой волны".Тогда она выбирала между пятью платьями, попросив совета, правда, не у облаков, а у своих подписчиков в Instagram — какое из них для красной дорожки фестиваля ей больше всего подходит.В результате Яна "Диоровна" изменила любимому Dior, проигнорировала боготворимый ею Louis Vuitton и остановилась на самом гламурном и роскошном варианте — желтом платье с перьями от бренда Georges Hobeika, верхняя часть которого украшена бахромой из сотен страз.Платье, кстати, было немного переделано в сравнении с первоначальным вариантом: изменения коснулись топа, он стал более закрытым и не таким откровенным, как раньше.Видимо, Евгений Плющенко в какой-то момент понял, что отправлять жену-красавицу одну в горячий Сочи в таком наряде ни в коем случае нельзя, и на семейном совете было принято решение поубавить обороты в плане задорной раскрепощенности.Образ и наряд Рудковской на "Новой волне" — это абсолютный гипертрофированный гламур, вычурность "Мулен Ружа", бразильский карнавал, "дорого-богато", не хватает разве что на голове бриллиантовой диадемы. Хотя драгоценные украшения в гардеробе Яны Александровны тоже присутствовали в этот вечер в виде колье и браслетов от дорогущей Mercury.Забавный момент: Яна Рудковская в этом году посещает светские мероприятия исключительно в гордом одиночестве, отказываясь от компании своего знаменитого супруга, как, собственно, произошло и на этот раз.И данное желтое платье с пушистыми перышками, возможно, намекает окружающим на то, что наша дорогая птичка-цыпочка вновь с удовольствием вырвалась на свободу из своего рублевского гнездышка-клетки и полетела развлекаться на всю катушку, ловить, так сказать, новую волну приключений.Что ж, платье от ливанского дизайнера Hobeika как раз идеально для этого и подходит — Яна Александровна в тот вечер без внимания точно не осталась.Филипп Киркоров: морковка для пилотаНа красную дорожку "Новой волны", как на взлетно-посадочную полосу, в окружении шести очаровательных стюардесс, с шумом и обязательным ажиотажем приземлился лучезарный Филипп Киркоров в наряде от Louis Vuitton и с невероятной сумкой того же бренда в виде самолета.Филипп, воспользовавшись fashion-метаниями главной поклонницы Луи Виттона России Яны Рудковской в выборе наряда, понемногу начинает перетягивать на себя звание самопровозглашенного амбассадора люксового французского модного дома.Он снова в Louis Vuitton на красной дорожке, и на этот раз его наряд состоял из зеленой рубашки с фирменным принтом, украшенной легким ассоциативным рядом про страны-путешествия и полоской с надписью "The same time" ("В то же время"). Завершали образ Филиппа оранжевые кроссовки, сумка-самолет, плюс еще одна авоська... в виде морковки.Давайте попытаемся пофантазировать и сложить все эти удивительные пазлы в одну картину. Очевидно, что перед нами некий "пилот" частного самолета. По каким-то причинам ему было отказано в парковке на территории сочинского аэродрома, и Филиппу пришлось взять с собой свой летательный аппарат, загадочным образом уменьшив его в размерах."Морковка" — это, скорее всего, подарок друга Киркорова Давы, чтобы, так сказать, в дальних путешествиях и длительных перелетах Филипп "не грустил, а похрустел" полезным корнеплодом, ну и заодно не сильно страдал от одиночества.Надпись на рубашке "В то же время" означает, что рейс (в данном случае не полосатый, а кожаный) выполняется "пилотом" Филиппом Киркоровым всегда в одно и то же время, без каких-либо задержек.И для регистрации на него достаточно всего лишь предъявить парочку вещичек от Louis Vuitton — ну или в крайнем случае заплатить за билет морковкой, что, согласитесь, крайне выгодное предложение.Лера Кудрявцева и Андрей Малахов: плюшевые пассажирыПосле Филиппа Киркорова с его мягкими игрушками красная дорожка "Новой волны" окончательно погрузилась в мир плюша и бархата.Лера Кудрявцева появилась на фестивале в черном платье с необычными деталями: бархатным поясом-корсетом и рукавами-конусами, похожими на емкости для разлива сладких напитков, которые раньше стояли во многих советских гастрономах.Получилось необычно и довольно оригинально. Правда, украшения, размещенные на рукавах Кудрявцевой, все-таки излишне массивные и напоминают ограждения, которые устанавливаются по периметру территории, на которой обычно проходит светское мероприятие.Что касается Андрея Малахова, то он выглядит как тот самый пассажир из самолета Филиппа Киркорова: в бархатном темно-синем smoking jacket, предназначенном для комфортного полета.Но при этом телеведущий к такому по-домашнему мягкому блейзеру зачем-то надел офисные брюки, которые решительно развеяли всю ауру уютности в этом образе.Подобные fashion-странности в образах Кудрявцевой и Малахова (если вновь вернуться к диким фантазиям на тему самолета Киркорова), возможно, связаны с тем, что они в качестве пассажиров приземлились вместе с Филиппом на его луивиттоновском джете в аэропорту Сочи. И в какой-то момент просто не успели выскочить из летательного аппарата Киркорова, когда он занимался его магической трансформацией в сумку-самолет. И именно поэтому у Леры на рукавах остались частички ограждений, а рабочая одежда Андрея перемешалась с домашней.София Ротару: лунный свет для горной лавандыСколько лет прошло, а София Ротару по-прежнему сияет как величественная луна над вершинами поп-Гималаев.Красная дорожка "Новой волны" при появлении на ней певицы в элегантном, безупречно подобранном наряде в виде жемчужного цвета плиссированного платья с золотым поясом тут же покрылась цветами лаванды и воздух наполнился искорками лунного света, сквозь искрящийся туман которого София Ротару, как чарующая фея, предстала перед изумленной публикой.Это настоящий мастер-класс от Софии Михайловны для заслуженных поп-артисток, которые с возрастом начинают чудить и терять остатки вкуса.Абсолютно безупречный выбор для красной дорожки: струящееся, как перламутровый воздушный поток над волшебным лесом, платье, аккуратно подчеркнутое на талии зеркально-золотым поясом, придающим наряду уместные для светского мероприятия роскошь и вечерний шик.И никаких перьев, морковок, золотых перегородок и лент выпускниц — изящно, притягательно и завораживающе. Как тот самый лунный свет, превращающий ночью окружающее пространство в сверкающую сказку, отражаясь серебристым блеском на поверхности морской и каждый раз новой волны.

юрмала

сочи

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Алексей Смирнов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

авторы, юрмала, сочи, филипп киркоров, новая волна, андрей малахов, яна рудковская, лера кудрявцева, россия