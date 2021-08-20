https://ria.ru/20210820/naryady-1746602233.html
Сумка-самолет для горной лаванды: обзор нарядов звезд на "Новой волне"
Сумка-самолет для горной лаванды: обзор нарядов звезд на "Новой волне" - РИА Новости, 20.08.2021
Сумка-самолет для горной лаванды: обзор нарядов звезд на "Новой волне"
В курортную столицу России, утопающий в зелени, чурчхеле и ларьках по продаже надувных матрасов город Сочи пришла новая волна. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T19:22
2021-08-20T19:22
2021-08-20T19:22
авторы
юрмала
сочи
филипп киркоров
новая волна
андрей малахов
яна рудковская
лера кудрявцева
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746599659_0:0:1671:939_1920x0_80_0_0_53cea9980a001b62dd6a7602ce038b65.jpg
В курортную столицу России, утопающий в зелени, чурчхеле и ларьках по продаже надувных матрасов город Сочи пришла новая волна.Но не беспокойтесь, это не та самая "волна", которая мучает второй год подряд нашу многострадальную планету. Это музыкальный конкурс "Новая волна — 2021", в 2015 году со скандалом переместившийся из латвийской Юрмалы на юг России.Честно говоря, Сочи идеален для подобных конкурсов: огромное количество жаждущих развлечений отдыхающих, прекрасная инфраструктура и нашим поп-звездам здесь максимально комфортно — ведь они у себя дома и никто их не дергает за руки и не обвиняет в каких-то нелепых, смехотворных вещах, связанных с геополитикой."Новая волна" стартовала с традиционной красной дорожки, на которой знаменитости охотно позировали перед фотокамерами в умопомрачительных нарядах.Самые яркие и запоминающиеся образы сочинского вечера 19 августа в нашем сегодняшнем обзоре нарядов звезд на конкурсе "Новая волна". Поплыли, полный вперед!Полина Гагарина: лента для выпускницы"Новая волна" для Гагариной — знаковый момент в ее карьере. В 2005 году на этом музыкальном конкурсе она заняла третье место, впервые исполнив на нем свой суперхит "Попроси у облаков".На этот раз Полина "попросила у облаков" довольно скромный наряд для красной дорожки такого масштабного музыкального события: маленькое черное платье, на которое была накинута то ли лента выпускницы средней школы, то ли пляжное полотенце, то ли парео.При этом Гагарина изменила еще и прическу, зачем-то обрезав себе челку, видимо, для того, чтобы потом ее ближайшие пару месяцев отчаянно отращивать обратно.В целом получился спокойный, незамысловатый наряд а-ля "простенькая туника", с трудом подходящий для статуса одной из главных поп-звезд страны и ее участия на красной дорожке музыкального фестиваля.Такие незатейливые платья нередко можно заметить на девушках, которые работают на подобных мероприятиях в качестве обслуживающего персонала (стафф-сотрудников) и чья непростая жизнь частенько заставляет их действительно искренне и страстно что-то "попросить у облаков".Яна Рудковская: выбор сделан!Буквально пару дней назад вся страна с трепетом наблюдала, как Яна Рудковская не могла определиться со своим нарядом для "Новой волны".Тогда она выбирала между пятью платьями, попросив совета, правда, не у облаков, а у своих подписчиков в Instagram — какое из них для красной дорожки фестиваля ей больше всего подходит.В результате Яна "Диоровна" изменила любимому Dior, проигнорировала боготворимый ею Louis Vuitton и остановилась на самом гламурном и роскошном варианте — желтом платье с перьями от бренда Georges Hobeika, верхняя часть которого украшена бахромой из сотен страз.Платье, кстати, было немного переделано в сравнении с первоначальным вариантом: изменения коснулись топа, он стал более закрытым и не таким откровенным, как раньше.Видимо, Евгений Плющенко в какой-то момент понял, что отправлять жену-красавицу одну в горячий Сочи в таком наряде ни в коем случае нельзя, и на семейном совете было принято решение поубавить обороты в плане задорной раскрепощенности.Образ и наряд Рудковской на "Новой волне" — это абсолютный гипертрофированный гламур, вычурность "Мулен Ружа", бразильский карнавал, "дорого-богато", не хватает разве что на голове бриллиантовой диадемы. Хотя драгоценные украшения в гардеробе Яны Александровны тоже присутствовали в этот вечер в виде колье и браслетов от дорогущей Mercury.Забавный момент: Яна Рудковская в этом году посещает светские мероприятия исключительно в гордом одиночестве, отказываясь от компании своего знаменитого супруга, как, собственно, произошло и на этот раз.И данное желтое платье с пушистыми перышками, возможно, намекает окружающим на то, что наша дорогая птичка-цыпочка вновь с удовольствием вырвалась на свободу из своего рублевского гнездышка-клетки и полетела развлекаться на всю катушку, ловить, так сказать, новую волну приключений.Что ж, платье от ливанского дизайнера Hobeika как раз идеально для этого и подходит — Яна Александровна в тот вечер без внимания точно не осталась.Филипп Киркоров: морковка для пилотаНа красную дорожку "Новой волны", как на взлетно-посадочную полосу, в окружении шести очаровательных стюардесс, с шумом и обязательным ажиотажем приземлился лучезарный Филипп Киркоров в наряде от Louis Vuitton и с невероятной сумкой того же бренда в виде самолета.Филипп, воспользовавшись fashion-метаниями главной поклонницы Луи Виттона России Яны Рудковской в выборе наряда, понемногу начинает перетягивать на себя звание самопровозглашенного амбассадора люксового французского модного дома.Он снова в Louis Vuitton на красной дорожке, и на этот раз его наряд состоял из зеленой рубашки с фирменным принтом, украшенной легким ассоциативным рядом про страны-путешествия и полоской с надписью "The same time" ("В то же время"). Завершали образ Филиппа оранжевые кроссовки, сумка-самолет, плюс еще одна авоська... в виде морковки.Давайте попытаемся пофантазировать и сложить все эти удивительные пазлы в одну картину. Очевидно, что перед нами некий "пилот" частного самолета. По каким-то причинам ему было отказано в парковке на территории сочинского аэродрома, и Филиппу пришлось взять с собой свой летательный аппарат, загадочным образом уменьшив его в размерах."Морковка" — это, скорее всего, подарок друга Киркорова Давы, чтобы, так сказать, в дальних путешествиях и длительных перелетах Филипп "не грустил, а похрустел" полезным корнеплодом, ну и заодно не сильно страдал от одиночества.Надпись на рубашке "В то же время" означает, что рейс (в данном случае не полосатый, а кожаный) выполняется "пилотом" Филиппом Киркоровым всегда в одно и то же время, без каких-либо задержек.И для регистрации на него достаточно всего лишь предъявить парочку вещичек от Louis Vuitton — ну или в крайнем случае заплатить за билет морковкой, что, согласитесь, крайне выгодное предложение.Лера Кудрявцева и Андрей Малахов: плюшевые пассажирыПосле Филиппа Киркорова с его мягкими игрушками красная дорожка "Новой волны" окончательно погрузилась в мир плюша и бархата.Лера Кудрявцева появилась на фестивале в черном платье с необычными деталями: бархатным поясом-корсетом и рукавами-конусами, похожими на емкости для разлива сладких напитков, которые раньше стояли во многих советских гастрономах.Получилось необычно и довольно оригинально. Правда, украшения, размещенные на рукавах Кудрявцевой, все-таки излишне массивные и напоминают ограждения, которые устанавливаются по периметру территории, на которой обычно проходит светское мероприятие.Что касается Андрея Малахова, то он выглядит как тот самый пассажир из самолета Филиппа Киркорова: в бархатном темно-синем smoking jacket, предназначенном для комфортного полета.Но при этом телеведущий к такому по-домашнему мягкому блейзеру зачем-то надел офисные брюки, которые решительно развеяли всю ауру уютности в этом образе.Подобные fashion-странности в образах Кудрявцевой и Малахова (если вновь вернуться к диким фантазиям на тему самолета Киркорова), возможно, связаны с тем, что они в качестве пассажиров приземлились вместе с Филиппом на его луивиттоновском джете в аэропорту Сочи. И в какой-то момент просто не успели выскочить из летательного аппарата Киркорова, когда он занимался его магической трансформацией в сумку-самолет. И именно поэтому у Леры на рукавах остались частички ограждений, а рабочая одежда Андрея перемешалась с домашней.София Ротару: лунный свет для горной лавандыСколько лет прошло, а София Ротару по-прежнему сияет как величественная луна над вершинами поп-Гималаев.Красная дорожка "Новой волны" при появлении на ней певицы в элегантном, безупречно подобранном наряде в виде жемчужного цвета плиссированного платья с золотым поясом тут же покрылась цветами лаванды и воздух наполнился искорками лунного света, сквозь искрящийся туман которого София Ротару, как чарующая фея, предстала перед изумленной публикой.Это настоящий мастер-класс от Софии Михайловны для заслуженных поп-артисток, которые с возрастом начинают чудить и терять остатки вкуса.Абсолютно безупречный выбор для красной дорожки: струящееся, как перламутровый воздушный поток над волшебным лесом, платье, аккуратно подчеркнутое на талии зеркально-золотым поясом, придающим наряду уместные для светского мероприятия роскошь и вечерний шик.И никаких перьев, морковок, золотых перегородок и лент выпускниц — изящно, притягательно и завораживающе. Как тот самый лунный свет, превращающий ночью окружающее пространство в сверкающую сказку, отражаясь серебристым блеском на поверхности морской и каждый раз новой волны.
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Алексей Смирнов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Смирнов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg
авторы, юрмала, сочи, филипп киркоров, новая волна, андрей малахов, яна рудковская, лера кудрявцева, россия
В курортную столицу России
, утопающий в зелени, чурчхеле и ларьках по продаже надувных матрасов город Сочи
пришла новая волна.
Но не беспокойтесь, это не та самая "волна", которая мучает второй год подряд нашу многострадальную планету. Это музыкальный конкурс "Новая волна — 2021", в 2015 году со скандалом переместившийся из латвийской Юрмалы
на юг России.
Честно говоря, Сочи идеален для подобных конкурсов: огромное количество жаждущих развлечений отдыхающих, прекрасная инфраструктура и нашим поп-звездам здесь максимально комфортно — ведь они у себя дома и никто их не дергает за руки и не обвиняет в каких-то нелепых, смехотворных вещах, связанных с геополитикой.
"Новая волна" стартовала с традиционной красной дорожки, на которой знаменитости охотно позировали перед фотокамерами в умопомрачительных нарядах.
Самые яркие и запоминающиеся образы сочинского вечера 19 августа в нашем сегодняшнем обзоре нарядов звезд на конкурсе "Новая волна". Поплыли, полный вперед!
Полина Гагарина: лента для выпускницы
"Новая волна" для Гагариной — знаковый момент в ее карьере. В 2005 году на этом музыкальном конкурсе она заняла третье место, впервые исполнив на нем свой суперхит "Попроси у облаков".
На этот раз Полина "попросила у облаков" довольно скромный наряд для красной дорожки такого масштабного музыкального события: маленькое черное платье, на которое была накинута то ли лента выпускницы средней школы, то ли пляжное полотенце, то ли парео.
При этом Гагарина изменила еще и прическу, зачем-то обрезав себе челку, видимо, для того, чтобы потом ее ближайшие пару месяцев отчаянно отращивать обратно.
В целом получился спокойный, незамысловатый наряд а-ля "простенькая туника", с трудом подходящий для статуса одной из главных поп-звезд страны и ее участия на красной дорожке музыкального фестиваля.
Такие незатейливые платья нередко можно заметить на девушках, которые работают на подобных мероприятиях в качестве обслуживающего персонала (стафф-сотрудников) и чья непростая жизнь частенько заставляет их действительно искренне и страстно что-то "попросить у облаков".
Яна Рудковская: выбор сделан!
Буквально пару дней назад вся страна с трепетом наблюдала, как Яна Рудковская не могла определиться со своим нарядом для "Новой волны".
Тогда она выбирала между пятью платьями, попросив совета, правда, не у облаков, а у своих подписчиков в Instagram — какое из них для красной дорожки фестиваля ей больше всего подходит.
В результате Яна "Диоровна" изменила любимому Dior, проигнорировала боготворимый ею Louis Vuitton
и остановилась на самом гламурном и роскошном варианте — желтом платье с перьями от бренда Georges Hobeika, верхняя часть которого украшена бахромой из сотен страз.
Платье, кстати, было немного переделано в сравнении с первоначальным вариантом: изменения коснулись топа, он стал более закрытым и не таким откровенным, как раньше.
Видимо, Евгений Плющенко
в какой-то момент понял, что отправлять жену-красавицу одну в горячий Сочи в таком наряде ни в коем случае нельзя, и на семейном совете было принято решение поубавить обороты в плане задорной раскрепощенности.
Образ и наряд Рудковской на "Новой волне" — это абсолютный гипертрофированный гламур, вычурность "Мулен Ружа
", бразильский карнавал, "дорого-богато", не хватает разве что на голове бриллиантовой диадемы. Хотя драгоценные украшения в гардеробе Яны Александровны тоже присутствовали в этот вечер в виде колье и браслетов от дорогущей Mercury.
Забавный момент: Яна Рудковская в этом году посещает светские мероприятия исключительно в гордом одиночестве, отказываясь от компании своего знаменитого супруга, как, собственно, произошло и на этот раз.
И данное желтое платье с пушистыми перышками, возможно, намекает окружающим на то, что наша дорогая птичка-цыпочка вновь с удовольствием вырвалась на свободу из своего рублевского гнездышка-клетки и полетела развлекаться на всю катушку, ловить, так сказать, новую волну приключений.
Что ж, платье от ливанского дизайнера Hobeika как раз идеально для этого и подходит — Яна Александровна в тот вечер без внимания точно не осталась.
Филипп Киркоров: морковка для пилота
На красную дорожку "Новой волны", как на взлетно-посадочную полосу, в окружении шести очаровательных стюардесс, с шумом и обязательным ажиотажем приземлился лучезарный Филипп Киркоров в наряде от Louis Vuitton и с невероятной сумкой того же бренда в виде самолета.
Филипп, воспользовавшись fashion-метаниями главной поклонницы Луи Виттона России Яны Рудковской в выборе наряда, понемногу начинает перетягивать на себя звание самопровозглашенного амбассадора люксового французского модного дома.
Он снова в Louis Vuitton на красной дорожке, и на этот раз его наряд состоял из зеленой рубашки с фирменным принтом, украшенной легким ассоциативным рядом про страны-путешествия и полоской с надписью "The same time" ("В то же время"). Завершали образ Филиппа оранжевые кроссовки, сумка-самолет, плюс еще одна авоська... в виде морковки.
Давайте попытаемся пофантазировать и сложить все эти удивительные пазлы в одну картину. Очевидно, что перед нами некий "пилот" частного самолета. По каким-то причинам ему было отказано в парковке на территории сочинского аэродрома, и Филиппу пришлось взять с собой свой летательный аппарат, загадочным образом уменьшив его в размерах.
"Морковка" — это, скорее всего, подарок друга Киркорова Давы, чтобы, так сказать, в дальних путешествиях и длительных перелетах Филипп "не грустил, а похрустел" полезным корнеплодом, ну и заодно не сильно страдал от одиночества.
Надпись на рубашке "В то же время" означает, что рейс (в данном случае не полосатый, а кожаный) выполняется "пилотом" Филиппом Киркоровым всегда в одно и то же время, без каких-либо задержек.
И для регистрации на него достаточно всего лишь предъявить парочку вещичек от Louis Vuitton — ну или в крайнем случае заплатить за билет морковкой, что, согласитесь, крайне выгодное предложение.
Лера Кудрявцева и Андрей Малахов: плюшевые пассажиры
После Филиппа Киркорова с его мягкими игрушками красная дорожка "Новой волны" окончательно погрузилась в мир плюша и бархата.
Лера Кудрявцева появилась на фестивале в черном платье с необычными деталями: бархатным поясом-корсетом и рукавами-конусами, похожими на емкости для разлива сладких напитков, которые раньше стояли во многих советских гастрономах.
Получилось необычно и довольно оригинально. Правда, украшения, размещенные на рукавах Кудрявцевой, все-таки излишне массивные и напоминают ограждения, которые устанавливаются по периметру территории, на которой обычно проходит светское мероприятие.
Что касается Андрея Малахова, то он выглядит как тот самый пассажир из самолета Филиппа Киркорова: в бархатном темно-синем smoking jacket, предназначенном для комфортного полета.
Но при этом телеведущий к такому по-домашнему мягкому блейзеру зачем-то надел офисные брюки, которые решительно развеяли всю ауру уютности в этом образе.
Подобные fashion-странности в образах Кудрявцевой и Малахова (если вновь вернуться к диким фантазиям на тему самолета Киркорова), возможно, связаны с тем, что они в качестве пассажиров приземлились вместе с Филиппом на его луивиттоновском джете в аэропорту Сочи. И в какой-то момент просто не успели выскочить из летательного аппарата Киркорова, когда он занимался его магической трансформацией в сумку-самолет. И именно поэтому у Леры на рукавах остались частички ограждений, а рабочая одежда Андрея перемешалась с домашней.
София Ротару: лунный свет для горной лаванды
"Лето нам тепло дарило. Чайка над волной парила. Только нам луна светила, нам двоим на земле. Лаванда, горная лаванда... Наших встреч с тобой синие цветы. Лаванда, горная лаванда... Сколько лет прошло, но помним я и ты".
Сколько лет прошло, а София Ротару по-прежнему сияет как величественная луна над вершинами поп-Гималаев.
Красная дорожка "Новой волны" при появлении на ней певицы в элегантном, безупречно подобранном наряде в виде жемчужного цвета плиссированного платья с золотым поясом тут же покрылась цветами лаванды и воздух наполнился искорками лунного света, сквозь искрящийся туман которого София Ротару, как чарующая фея, предстала перед изумленной публикой.
Это настоящий мастер-класс от Софии Михайловны для заслуженных поп-артисток, которые с возрастом начинают чудить и терять остатки вкуса.
Абсолютно безупречный выбор для красной дорожки: струящееся, как перламутровый воздушный поток над волшебным лесом, платье, аккуратно подчеркнутое на талии зеркально-золотым поясом, придающим наряду уместные для светского мероприятия роскошь и вечерний шик.
И никаких перьев, морковок, золотых перегородок и лент выпускниц — изящно, притягательно и завораживающе. Как тот самый лунный свет, превращающий ночью окружающее пространство в сверкающую сказку, отражаясь серебристым блеском на поверхности морской и каждый раз новой волны.