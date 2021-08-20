Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/merkel-1746545561.html
Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным - РИА Новости, 20.08.2021
Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
Телефонный звонок внезапно раздался в начале встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, проходящей в Кремле: оказалось, что глава... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:31
2021-08-20T14:49
в мире
владимир путин
ангела меркель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746543254_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_7eab2b1b6e2c834daae83d12bfe1c8a1.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Телефонный звонок внезапно раздался в начале встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, проходящей в Кремле: оказалось, что глава германского правительства, видимо, забыла выключить свой сотовый.Во время приветственного слова российского лидера послышалась мелодия звонка, первое мгновение никто, казалось, не знал, как реагировать. Но затем Меркель, спохватившись, достала из кармана телефон и, очевидно, выключила его или перевела в беззвучный режим. Путин не показал виду, что обратил внимание на этот инцидент, и продолжил свою речь.Канцлер ФРГ Ангела Меркель 20 августа приехала в Москву с визитом, который, по всей видимости, станет ее последней поездкой в Россию в этом статусе. В сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. Меркель встречается с президентом РФ Владимиром Путиным, а 22 августа посетит Киев. Среди вопросов, которые планируется обсудить в ходе визита, — экономика, энергетика, безопасность и актуальные международные проблемы.Переговоры в узком составе проходят в зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. В беседе помимо Путина и Меркель принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков. С германской стороны в переговорах участвуют статс-секретарь, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности ведомства канцлера ФРГ Ута Кристина Байнхофф.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746543343_0:0:2488:1866_1920x0_80_0_0_2a40c8642e20ba1f831eacf986f53b98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, владимир путин, ангела меркель
14:31 20.08.2021 (обновлено: 14:49 20.08.2021)
 
Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным

Телефон канцлера Германии Меркель зазвонил прямо во время начала переговоров с Путиным

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Телефонный звонок внезапно раздался в начале встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, проходящей в Кремле: оказалось, что глава германского правительства, видимо, забыла выключить свой сотовый.
Во время приветственного слова российского лидера послышалась мелодия звонка, первое мгновение никто, казалось, не знал, как реагировать. Но затем Меркель, спохватившись, достала из кармана телефон и, очевидно, выключила его или перевела в беззвучный режим. Путин не показал виду, что обратил внимание на этот инцидент, и продолжил свою речь.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель 20 августа приехала в Москву с визитом, который, по всей видимости, станет ее последней поездкой в Россию в этом статусе. В сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. Меркель встречается с президентом РФ Владимиром Путиным, а 22 августа посетит Киев. Среди вопросов, которые планируется обсудить в ходе визита, — экономика, энергетика, безопасность и актуальные международные проблемы.
Переговоры в узком составе проходят в зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. В беседе помимо Путина и Меркель принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков. С германской стороны в переговорах участвуют статс-секретарь, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности ведомства канцлера ФРГ Ута Кристина Байнхофф.
 
В миреВладимир ПутинАнгела Меркель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:56Британия добавила семь россиян в санкционный список по химоружию
14:54Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в Крыму работать не будет
14:53В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов
14:53В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
14:52На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело
14:42В МИД возмутились обвинениями Японии в оккупации южных Курил
14:41В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
14:41Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
14:37"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к российским сайтам
14:36Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"
14:36Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину
14:31Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
14:30Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
14:29В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"
14:17Путин назвал визит Меркель конструктивным
14:15Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным
14:14Россия и Германия намерены говорить друг с другом, заявила Меркель
14:13Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией
14:10Путин назвал Германию одним из основных партнеров для России
14:09Путин и Меркель начали переговоры в Кремле
Лента новостейМолния