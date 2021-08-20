14:31 20.08.2021 (обновлено: 14:49 20.08.2021)
Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
Телефон канцлера Германии Меркель зазвонил прямо во время начала переговоров с Путиным
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Телефонный звонок внезапно раздался в начале встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, проходящей в Кремле: оказалось, что глава германского правительства, видимо, забыла выключить свой сотовый.
Во время приветственного слова российского лидера послышалась мелодия звонка, первое мгновение никто, казалось, не знал, как реагировать. Но затем Меркель, спохватившись, достала из кармана телефон и, очевидно, выключила его или перевела в беззвучный режим. Путин не показал виду, что обратил внимание на этот инцидент, и продолжил свою речь.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель 20 августа приехала в Москву с визитом, который, по всей видимости, станет ее последней поездкой в Россию в этом статусе. В сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. Меркель встречается с президентом РФ Владимиром Путиным, а 22 августа посетит Киев. Среди вопросов, которые планируется обсудить в ходе визита, — экономика, энергетика, безопасность и актуальные международные проблемы.
Переговоры в узком составе проходят в зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. В беседе помимо Путина и Меркель принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков. С германской стороны в переговорах участвуют статс-секретарь, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности ведомства канцлера ФРГ Ута Кристина Байнхофф.