https://ria.ru/20210820/merkel-1746542725.html
Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным
Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным - РИА Новости, 20.08.2021
Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудит Афганистан, Ливию и другие вопросы. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:15
2021-08-20T14:15
2021-08-20T14:43
в мире
владимир путин
ангела меркель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156328/78/1563287809_0:76:1585:968_1920x0_80_0_0_03a952177f085661e59d28473f6149f0.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудит Афганистан, Ливию и другие вопросы."Да, это мой прощальный визит. Я очень этому рада. Как правильно было сказано, не только прощальный, но и рабочий. Нам есть о чем поговорить", - заявила она на переговорах с Путиным в Кремле.Также она намерена обсудить торговые отношения России и ФРГ, вопросы гражданского общества, некоммерческих организаций."У нас есть чем заполнить наше время", - заключила Меркель.Канцлер ФРГ приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе – в сентябре в Германии пройдут выборы в Бундестаг, в которых она не будет участвовать. Меркель встречается в пятницу с Путиным, а 22 августа посетит Киев.
https://ria.ru/20210820/buket-1746547808.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156328/78/1563287809_97:0:1489:1044_1920x0_80_0_0_9a559315464fe38fbace70242e2526d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, ангела меркель
14:15 20.08.2021 (обновлено: 14:43 20.08.2021)
Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным
Меркель на встрече с Путиным: это мой прощальный визит, нам есть, о чем поговорить