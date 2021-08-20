https://ria.ru/20210820/merkel-1746542725.html

Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным

Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным - РИА Новости, 20.08.2021

Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудит Афганистан, Ливию и другие вопросы. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T14:15

2021-08-20T14:15

2021-08-20T14:43

в мире

владимир путин

ангела меркель

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудит Афганистан, Ливию и другие вопросы."Да, это мой прощальный визит. Я очень этому рада. Как правильно было сказано, не только прощальный, но и рабочий. Нам есть о чем поговорить", - заявила она на переговорах с Путиным в Кремле.Также она намерена обсудить торговые отношения России и ФРГ, вопросы гражданского общества, некоммерческих организаций."У нас есть чем заполнить наше время", - заключила Меркель.Канцлер ФРГ приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе – в сентябре в Германии пройдут выборы в Бундестаг, в которых она не будет участвовать. Меркель встречается в пятницу с Путиным, а 22 августа посетит Киев.

https://ria.ru/20210820/buket-1746547808.html

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в мире, владимир путин, ангела меркель