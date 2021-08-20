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Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным
Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным - РИА Новости, 20.08.2021
Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудит Афганистан, Ливию и другие вопросы. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:15
2021-08-20T14:43
в мире
владимир путин
ангела меркель
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудит Афганистан, Ливию и другие вопросы."Да, это мой прощальный визит. Я очень этому рада. Как правильно было сказано, не только прощальный, но и рабочий. Нам есть о чем поговорить", - заявила она на переговорах с Путиным в Кремле.Также она намерена обсудить торговые отношения России и ФРГ, вопросы гражданского общества, некоммерческих организаций."У нас есть чем заполнить наше время", - заключила Меркель.Канцлер ФРГ приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе – в сентябре в Германии пройдут выборы в Бундестаг, в которых она не будет участвовать. Меркель встречается в пятницу с Путиным, а 22 августа посетит Киев.
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в мире, владимир путин, ангела меркель
14:15 20.08.2021 (обновлено: 14:43 20.08.2021)
 
Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным

Меркель на встрече с Путиным: это мой прощальный визит, нам есть, о чем поговорить

© РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудит Афганистан, Ливию и другие вопросы.
"Да, это мой прощальный визит. Я очень этому рада. Как правильно было сказано, не только прощальный, но и рабочий. Нам есть о чем поговорить", - заявила она на переговорах с Путиным в Кремле.
"Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, что хорошо, что мы говорим друг с другом и мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом. Как я уже сказала, нам есть о чем поговорить, двусторонние отношения, много вопросов международной повестки дня: прошедшая конференция по Ливии, конечно же, Афганистан", - подчеркнула канцлер.
Также она намерена обсудить торговые отношения России и ФРГ, вопросы гражданского общества, некоммерческих организаций.
"У нас есть чем заполнить наше время", - заключила Меркель.
Канцлер ФРГ приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе – в сентябре в Германии пройдут выборы в Бундестаг, в которых она не будет участвовать. Меркель встречается в пятницу с Путиным, а 22 августа посетит Киев.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
14:41
Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
 
В миреВладимир ПутинАнгела Меркель
 
 
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