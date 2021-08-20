https://ria.ru/20210820/merkel-1746538895.html
Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 20.08.2021
Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, передает корреспондент... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:00
2021-08-20T14:00
2021-08-20T14:20
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Меркель приехала в Александровский сад на машине, прошла мимо строя Почетного караула и возложила венок с лентами в цветах немецкого флага, предварительно их расправив.После возложения венка прошла минута молчания, затем оркестр почетного караула исполнил гимн Германии.По окончании церемонии Меркель села в автомобиль, на котором отправилась на переговоры в Кремль.Могила Неизвестного Солдата — памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь.Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.Канцлер ФРГ Ангела Меркель 20 августа приехала в Москву с визитом, который, по всей видимости, станет ее последней поездкой в Россию в этом статусе. В сентябре в Германии пройдут выборы в Бундестаг, в которых она не будет участвовать. Меркель встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, а 22 августа посетит Киев. Среди вопросов, которые планируется обсудить в ходе визита, — экономика, энергетика, безопасность и актуальные международные проблемы.
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РИА Новости
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общество, москва, владимир путин, ангела меркель
14:00 20.08.2021 (обновлено: 14:20 20.08.2021)
Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Канцлер Германии Ангела Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Меркель приехала в Александровский сад на машине, прошла мимо строя Почетного караула и возложила венок с лентами в цветах немецкого флага, предварительно их расправив.
После возложения венка прошла минута молчания, затем оркестр почетного караула исполнил гимн Германии.
По окончании церемонии Меркель села в автомобиль, на котором отправилась на переговоры в Кремль.
Могила Неизвестного Солдата — памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь.
Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель 20 августа приехала в Москву с визитом, который, по всей видимости, станет ее последней поездкой в Россию в этом статусе. В сентябре в Германии пройдут выборы в Бундестаг, в которых она не будет участвовать. Меркель встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, а 22 августа посетит Киев. Среди вопросов, которые планируется обсудить в ходе визита, — экономика, энергетика, безопасность и актуальные международные проблемы.