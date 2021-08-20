https://ria.ru/20210820/mate-1746511694.html
Мирей Матье не приедет в Москву на "Спасскую башню"
Мирей Матье не приедет в Москву на "Спасскую башню" - РИА Новости, 20.08.2021
Мирей Матье не приедет в Москву на "Спасскую башню"
Выдающаяся французская исполнительница Мирей Матье, неоднократно выступавшая на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в российской... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:43
2021-08-20T11:43
2021-08-20T11:43
культура
международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"
мирей матье
rammstein
тилль линдеманн
новости культуры
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152770/50/1527705059_0:66:3104:1812_1920x0_80_0_0_0bf5947e83ad03e703d462ef290ccd35.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Выдающаяся французская исполнительница Мирей Матье, неоднократно выступавшая на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в российской столице, в этом году не будет присутствовать на нем по соображениям эпидемиологической безопасности, сообщил РИА Новости руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов.Четырнадцатый фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате "COVID-free"."Она (Мирей Матье - Прим. ред.) не отказалась. Главная причина ее отсутствия - нынешняя ситуация с пандемией, с коронавирусом… Мы не рискнули ее приглашать. Певица была согласна, но все-таки (ее личное присутствие на фестивале) очень большой риск", - сказал Смирнов, добавив, что обсуждение этого вопроса шло около полутора месяцев.Ранее организаторы сообщили, что на фестивале выступит Тилль Линдеманн - автор текстов песен и фронтмен групп Rammstein и Lindemann. В статусе специального гостя фестиваля "Спасская башня" он выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.
https://ria.ru/20210713/festival-1741045855.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152770/50/1527705059_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_84b098660a4569a25ccd0240841cfcf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", мирей матье, rammstein, тилль линдеманн, новости культуры, музыка
Мирей Матье не приедет в Москву на "Спасскую башню"
Мирей Матье не приедет в Москву на "Спасскую башню" из-за пандемии
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Выдающаяся французская исполнительница Мирей Матье, неоднократно выступавшая на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в российской столице, в этом году не будет присутствовать на нем по соображениям эпидемиологической безопасности, сообщил РИА Новости руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов.
Четырнадцатый фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате "COVID-free".
"Она (Мирей Матье - Прим. ред.) не отказалась. Главная причина ее отсутствия - нынешняя ситуация с пандемией, с коронавирусом… Мы не рискнули ее приглашать. Певица была согласна, но все-таки (ее личное присутствие на фестивале) очень большой риск", - сказал Смирнов, добавив, что обсуждение этого вопроса шло около полутора месяцев.
Ранее организаторы сообщили
, что на фестивале выступит Тилль Линдеманн - автор текстов песен и фронтмен групп Rammstein и Lindemann. В статусе специального гостя фестиваля "Спасская башня" он выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.