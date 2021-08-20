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Мирей Матье не приедет в Москву на "Спасскую башню"

Мирей Матье не приедет в Москву на "Спасскую башню" - РИА Новости, 20.08.2021

Мирей Матье не приедет в Москву на "Спасскую башню"

Выдающаяся французская исполнительница Мирей Матье, неоднократно выступавшая на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в российской... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:43

2021-08-20T11:43

2021-08-20T11:43

культура

международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"

мирей матье

rammstein

тилль линдеманн

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Выдающаяся французская исполнительница Мирей Матье, неоднократно выступавшая на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в российской столице, в этом году не будет присутствовать на нем по соображениям эпидемиологической безопасности, сообщил РИА Новости руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов.Четырнадцатый фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате "COVID-free"."Она (Мирей Матье - Прим. ред.) не отказалась. Главная причина ее отсутствия - нынешняя ситуация с пандемией, с коронавирусом… Мы не рискнули ее приглашать. Певица была согласна, но все-таки (ее личное присутствие на фестивале) очень большой риск", - сказал Смирнов, добавив, что обсуждение этого вопроса шло около полутора месяцев.Ранее организаторы сообщили, что на фестивале выступит Тилль Линдеманн - автор текстов песен и фронтмен групп Rammstein и Lindemann. В статусе специального гостя фестиваля "Спасская башня" он выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.

https://ria.ru/20210713/festival-1741045855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", мирей матье, rammstein, тилль линдеманн, новости культуры, музыка