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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210820/mate-1746511694.html
Мирей Матье не приедет в Москву на "Спасскую башню"
Мирей Матье не приедет в Москву на "Спасскую башню" - РИА Новости, 20.08.2021
Мирей Матье не приедет в Москву на "Спасскую башню"
Выдающаяся французская исполнительница Мирей Матье, неоднократно выступавшая на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в российской... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:43
2021-08-20T11:43
культура
международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"
мирей матье
rammstein
тилль линдеманн
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Выдающаяся французская исполнительница Мирей Матье, неоднократно выступавшая на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в российской столице, в этом году не будет присутствовать на нем по соображениям эпидемиологической безопасности, сообщил РИА Новости руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов.Четырнадцатый фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате "COVID-free"."Она (Мирей Матье - Прим. ред.) не отказалась. Главная причина ее отсутствия - нынешняя ситуация с пандемией, с коронавирусом… Мы не рискнули ее приглашать. Певица была согласна, но все-таки (ее личное присутствие на фестивале) очень большой риск", - сказал Смирнов, добавив, что обсуждение этого вопроса шло около полутора месяцев.Ранее организаторы сообщили, что на фестивале выступит Тилль Линдеманн - автор текстов песен и фронтмен групп Rammstein и Lindemann. В статусе специального гостя фестиваля "Спасская башня" он выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.
https://ria.ru/20210713/festival-1741045855.html
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международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", мирей матье, rammstein, тилль линдеманн, новости культуры, музыка
11:43 20.08.2021
 
Мирей Матье не приедет в Москву на "Спасскую башню"

Мирей Матье не приедет в Москву на "Спасскую башню" из-за пандемии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФранцузская певица Мирей Матье выступает на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
Французская певица Мирей Матье выступает на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Выдающаяся французская исполнительница Мирей Матье, неоднократно выступавшая на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в российской столице, в этом году не будет присутствовать на нем по соображениям эпидемиологической безопасности, сообщил РИА Новости руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов.
Четырнадцатый фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате "COVID-free".
"Она (Мирей Матье - Прим. ред.) не отказалась. Главная причина ее отсутствия - нынешняя ситуация с пандемией, с коронавирусом… Мы не рискнули ее приглашать. Певица была согласна, но все-таки (ее личное присутствие на фестивале) очень большой риск", - сказал Смирнов, добавив, что обсуждение этого вопроса шло около полутора месяцев.
Ранее организаторы сообщили, что на фестивале выступит Тилль Линдеманн - автор текстов песен и фронтмен групп Rammstein и Lindemann. В статусе специального гостя фестиваля "Спасская башня" он выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.
Международный кельтский оркестр волынок и барабанов на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 11:10Культура
Посетить фестиваль "Спасская башня" можно будет только с QR-кодом
 
КультураМеждународный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"Мирей МатьеRammsteinТилль ЛиндеманнНовости культурыМузыка
 
 
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