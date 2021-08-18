https://ria.ru/20210818/lindemann-1746176665.html

Солист Rammstein Тилль Линдеманн выступит на "Спасской башне"

Солист Rammstein Тилль Линдеманн выступит на "Спасской башне" - РИА Новости, 18.08.2021

Солист Rammstein Тилль Линдеманн выступит на "Спасской башне"

Вокалист метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн выступит на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" 4 и 5 сентября, сообщила в... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T10:24

2021-08-18T10:24

2021-08-18T10:27

культура

москва

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тилль линдеманн

спасская башня

тимур бекмамбетов

музыка

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Вокалист метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн выступит на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" 4 и 5 сентября, сообщила в среду дирекция фестиваля.XIV международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате "COVID free".Линдеманн - автор сборников стихов "Messer" ("Нож"), "In stillen Nächten" ("В тихой ночи"), снялся в восьми фильмах. Принимал участие в работе над саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова "Девятаев", записав кавер советской песни "Любимый город".В 1994 году Rammstein с Линдеманном в качестве вокалиста записали первый альбом Herzeleid с песнями на немецком языке. В 1997 году группа обрела европейскую, а годом позже мировую популярность. С большим успехом группа гастролирует по всему миру до сих пор, собирая многотысячные стадионы.

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москва, rammstein, тилль линдеманн, спасская башня, тимур бекмамбетов, музыка