https://ria.ru/20210818/lindemann-1746176665.html
Солист Rammstein Тилль Линдеманн выступит на "Спасской башне"
Солист Rammstein Тилль Линдеманн выступит на "Спасской башне" - РИА Новости, 18.08.2021
Солист Rammstein Тилль Линдеманн выступит на "Спасской башне"
Вокалист метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн выступит на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" 4 и 5 сентября, сообщила в... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T10:24
2021-08-18T10:24
2021-08-18T10:27
культура
москва
rammstein
тилль линдеманн
спасская башня
тимур бекмамбетов
музыка
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Вокалист метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн выступит на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" 4 и 5 сентября, сообщила в среду дирекция фестиваля.XIV международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате "COVID free".Линдеманн - автор сборников стихов "Messer" ("Нож"), "In stillen Nächten" ("В тихой ночи"), снялся в восьми фильмах. Принимал участие в работе над саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова "Девятаев", записав кавер советской песни "Любимый город".В 1994 году Rammstein с Линдеманном в качестве вокалиста записали первый альбом Herzeleid с песнями на немецком языке. В 1997 году группа обрела европейскую, а годом позже мировую популярность. С большим успехом группа гастролирует по всему миру до сих пор, собирая многотысячные стадионы.
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москва, rammstein, тилль линдеманн, спасская башня, тимур бекмамбетов, музыка
10:24 18.08.2021 (обновлено: 10:27 18.08.2021)
Солист Rammstein Тилль Линдеманн выступит на "Спасской башне"
Солист Rammstein Тилль Линдеманн выступит 4-5 сентября на "Спасской башне"
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Вокалист метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн выступит на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" 4 и 5 сентября, сообщила в среду дирекция фестиваля.
XIV международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате "COVID free".
"Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann, поэт Тилль Линдеманн станет специальным гостем международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Он выступит на Красной площади 4 и 5 сентября", - говорится в сообщении.
Линдеманн - автор сборников стихов "Messer" ("Нож"), "In stillen Nächten" ("В тихой ночи"), снялся в восьми фильмах. Принимал участие в работе над саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова "Девятаев", записав кавер советской песни "Любимый город".
В 1994 году Rammstein с Линдеманном в качестве вокалиста записали первый альбом Herzeleid с песнями на немецком языке. В 1997 году группа обрела европейскую, а годом позже мировую популярность. С большим успехом группа гастролирует по всему миру до сих пор, собирая многотысячные стадионы.