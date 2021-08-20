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Шоубиз
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"Подлая бабенка": возлюбленная Мамаева высказалась о его бывшей жене Алане
"Подлая бабенка": возлюбленная Мамаева высказалась о его бывшей жене Алане - РИА Новости, 20.08.2021
"Подлая бабенка": возлюбленная Мамаева высказалась о его бывшей жене Алане
Возлюбленная футболиста Павла Мамаева Надежда Санько резко высказалась о его бывшей жене Алане в беседе со своими подписчиками в Instagram. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T19:00
2021-08-20T19:00
шоубиз
дети
павел мамаев
знаменитости
отношения
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Возлюбленная футболиста Павла Мамаева Надежда Санько резко высказалась о его бывшей жене Алане в беседе со своими подписчиками в Instagram.Отвечая на вопросы подписчиков, новая возлюбленная футболиста не скупилась на резкие комментарии. Санько выразила недоумение, почему Алана не может найти достойную работу. Вместо этого она требует с футболиста алименты на детей через суд.На подозрения подписчиков, что она встречается со спортсменом из-за денег, Санько ответила отрицательно.Мамаев женился на Алане в 2013 году. В этом году пара со скандалом рассталась. Недавно экс-супруга спортсмена рассказала, что он звонил их дочери в состоянии алкогольного опьянения.
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дети, павел мамаев, знаменитости, отношения
19:00 20.08.2021
 

"Подлая бабенка": возлюбленная Мамаева высказалась о его бывшей жене Алане

© @nadihope/InstagramНадежда Санько. Кадр видео
Надежда Санько. Кадр видео
© @nadihope/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Возлюбленная футболиста Павла Мамаева Надежда Санько резко высказалась о его бывшей жене Алане в беседе со своими подписчиками в Instagram.

"Уверена, что она трусливая, неадекватная, подлая бабенка, у которой нет ни капли благородства. Все, что она делает, – это дно!", – эмоционально сказала Санько.

Отвечая на вопросы подписчиков, новая возлюбленная футболиста не скупилась на резкие комментарии. Санько выразила недоумение, почему Алана не может найти достойную работу. Вместо этого она требует с футболиста алименты на детей через суд.

"Это человек, который вызывает только жалость и сочувствие. Я не думала, что она настолько слабая и трусливая", – продолжила Надежда.

На подозрения подписчиков, что она встречается со спортсменом из-за денег, Санько ответила отрицательно.

"У меня нет никаких корыстных целей касательно Павла", – заявила девушка.

Мамаев женился на Алане в 2013 году. В этом году пара со скандалом рассталась. Недавно экс-супруга спортсмена рассказала, что он звонил их дочери в состоянии алкогольного опьянения.
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