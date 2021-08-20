https://ria.ru/20210820/mamaev-1746609516.html

"Подлая бабенка": возлюбленная Мамаева высказалась о его бывшей жене Алане

"Подлая бабенка": возлюбленная Мамаева высказалась о его бывшей жене Алане - РИА Новости, 20.08.2021

"Подлая бабенка": возлюбленная Мамаева высказалась о его бывшей жене Алане

Возлюбленная футболиста Павла Мамаева Надежда Санько резко высказалась о его бывшей жене Алане в беседе со своими подписчиками в Instagram. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T19:00

2021-08-20T19:00

2021-08-20T19:00

шоубиз

дети

павел мамаев

знаменитости

отношения

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Возлюбленная футболиста Павла Мамаева Надежда Санько резко высказалась о его бывшей жене Алане в беседе со своими подписчиками в Instagram.Отвечая на вопросы подписчиков, новая возлюбленная футболиста не скупилась на резкие комментарии. Санько выразила недоумение, почему Алана не может найти достойную работу. Вместо этого она требует с футболиста алименты на детей через суд.На подозрения подписчиков, что она встречается со спортсменом из-за денег, Санько ответила отрицательно.Мамаев женился на Алане в 2013 году. В этом году пара со скандалом рассталась. Недавно экс-супруга спортсмена рассказала, что он звонил их дочери в состоянии алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20210812/mamaev-1745436970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, павел мамаев, знаменитости, отношения