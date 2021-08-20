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"Подлая бабенка": возлюбленная Мамаева высказалась о его бывшей жене Алане
"Подлая бабенка": возлюбленная Мамаева высказалась о его бывшей жене Алане - РИА Новости, 20.08.2021
"Подлая бабенка": возлюбленная Мамаева высказалась о его бывшей жене Алане
Возлюбленная футболиста Павла Мамаева Надежда Санько резко высказалась о его бывшей жене Алане в беседе со своими подписчиками в Instagram. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T19:00
2021-08-20T19:00
2021-08-20T19:00
шоубиз
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Возлюбленная футболиста Павла Мамаева Надежда Санько резко высказалась о его бывшей жене Алане в беседе со своими подписчиками в Instagram.Отвечая на вопросы подписчиков, новая возлюбленная футболиста не скупилась на резкие комментарии. Санько выразила недоумение, почему Алана не может найти достойную работу. Вместо этого она требует с футболиста алименты на детей через суд.На подозрения подписчиков, что она встречается со спортсменом из-за денег, Санько ответила отрицательно.Мамаев женился на Алане в 2013 году. В этом году пара со скандалом рассталась. Недавно экс-супруга спортсмена рассказала, что он звонил их дочери в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20210812/mamaev-1745436970.html
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дети, павел мамаев, знаменитости, отношения