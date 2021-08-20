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В Минздраве назвали число россиян, привившихся от коронавируса
В Минздраве назвали число россиян, привившихся от коронавируса - РИА Новости, 20.08.2021
В Минздраве назвали число россиян, привившихся от коронавируса
Более 43 миллионов человек в России уже привиты от коронавируса, есть регионы, где вакцинировано более 60% взрослого населения, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:22
2021-08-20T17:31
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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ЭЛИСТА, 20 авг - РИА Новости. Более 43 миллионов человек в России уже привиты от коронавируса, есть регионы, где вакцинировано более 60% взрослого населения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня вакцинировано в целом в стране более уже 43 миллионов человек, но этой цифры пока недостаточно. У нас есть регионы, которые уже провакцинировали более 60% взрослого населения", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что к вакцинации 60% взрослого населения приближается Чечня, Белгород, Московская область и ряд других территорий.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
17:22 20.08.2021 (обновлено: 17:31 20.08.2021)
 
В Минздраве назвали число россиян, привившихся от коронавируса

Глава Минздрава Мурашко: в России более 43 миллионов человек привились от коронавируса

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЭЛИСТА, 20 авг - РИА Новости. Более 43 миллионов человек в России уже привиты от коронавируса, есть регионы, где вакцинировано более 60% взрослого населения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня вакцинировано в целом в стране более уже 43 миллионов человек, но этой цифры пока недостаточно. У нас есть регионы, которые уже провакцинировали более 60% взрослого населения", - сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что к вакцинации 60% взрослого населения приближается Чечня, Белгород, Московская область и ряд других территорий.
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