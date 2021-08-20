https://ria.ru/20210820/koronavirus-1746584091.html

В Минздраве назвали число россиян, привившихся от коронавируса

В Минздраве назвали число россиян, привившихся от коронавируса - РИА Новости, 20.08.2021

В Минздраве назвали число россиян, привившихся от коронавируса

Более 43 миллионов человек в России уже привиты от коронавируса, есть регионы, где вакцинировано более 60% взрослого населения, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:22

2021-08-20T17:22

2021-08-20T17:31

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коронавирус в россии

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ЭЛИСТА, 20 авг - РИА Новости. Более 43 миллионов человек в России уже привиты от коронавируса, есть регионы, где вакцинировано более 60% взрослого населения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня вакцинировано в целом в стране более уже 43 миллионов человек, но этой цифры пока недостаточно. У нас есть регионы, которые уже провакцинировали более 60% взрослого населения", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что к вакцинации 60% взрослого населения приближается Чечня, Белгород, Московская область и ряд других территорий.

https://ria.ru/20210820/vaktsiny-1746564693.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии