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В России за сутки умерли 785 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 785 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 20.08.2021
В России за сутки умерли 785 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 785 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 174 485, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:24
2021-08-20T11:24
2021-08-20T11:24
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 785 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 174 485, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 785 смертей ... За весь период по России умерло 174 485 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 52 человека, в Санкт-Петербурге — 39, Краснодарском крае — 32.
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В России за сутки умерли 785 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 785 пациентов с COVID-19, за все время — 174 485