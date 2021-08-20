https://ria.ru/20210820/koronavirus-1746509595.html

В России за сутки умерли 785 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 785 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 20.08.2021

В России за сутки умерли 785 пациентов с COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 785 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 174 485, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:24

2021-08-20T11:24

2021-08-20T11:24

распространение коронавируса

общество

краснодарский край

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 785 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 174 485, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 785 смертей ... За весь период по России умерло 174 485 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 52 человека, в Санкт-Петербурге — 39, Краснодарском крае — 32.

https://ria.ru/20210731/smertnost-1743767961.html

краснодарский край

москва

россия

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2021

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