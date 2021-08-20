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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210820/koronavirus-1746509595.html
В России за сутки умерли 785 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 785 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 20.08.2021
В России за сутки умерли 785 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 785 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 174 485, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:24
2021-08-20T11:24
распространение коронавируса
общество
краснодарский край
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 785 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 174 485, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 785 смертей ... За весь период по России умерло 174 485 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 52 человека, в Санкт-Петербурге — 39, Краснодарском крае — 32.
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общество, краснодарский край, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:24 20.08.2021
 
В России за сутки умерли 785 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 785 пациентов с COVID-19, за все время — 174 485

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 785 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 174 485, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 785 смертей ... За весь период по России умерло 174 485 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве скончались 52 человека, в Санкт-Петербурге — 39, Краснодарском крае — 32.
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Распространение коронавирусаОбществоКраснодарский крайМоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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