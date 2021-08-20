"Талибан"* заявил о необходимости принять новую конституцию Афганистана

КАБУЛ, 20 авг – РИА Новости. Новая конституция появится у Афганистана, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель политбюро движения "Талибан"* Мухаммад Наим."Несомненно, у Афганистана будет новая конституция", - заявил Наим.По его словам, сейчас страна в чрезвычайном положении."Сейчас нужно обеспечить нужды народа, преодолеть вакуум, а затем предпринимать другие шаги. Но в целом необходима новая конституция", - ответил Наим на вопрос о том, будет ли приниматься новая конституция через референдум."Сейчас мы все еще в переходном периоде. Что касается министерств и управления страной, то ситуация прояснится в течение нескольких дней", - сообщил Наим.Наим подчеркнул, что говорить о форме правления в стране пока преждевременно.Талибы, по его словам, контактируют с посольствами Афганистана по миру.Он отметил, что порядок в аэропорту Кабула поддерживают "силы "Исламского эмирата", при этом иностранные военные в этом также участвуют.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
КАБУЛ, 20 авг – РИА Новости. Новая конституция появится у Афганистана, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель политбюро движения "Талибан"* Мухаммад Наим.
"Несомненно, у Афганистана будет новая конституция", - заявил Наим.
По его словам, сейчас страна в чрезвычайном положении.
"Сейчас нужно обеспечить нужды народа, преодолеть вакуум, а затем предпринимать другие шаги. Но в целом необходима новая конституция", - ответил Наим на вопрос о том, будет ли приниматься новая конституция через референдум.
"Сейчас мы все еще в переходном периоде. Что касается министерств и управления страной, то ситуация прояснится в течение нескольких дней", - сообщил Наим.
Наим подчеркнул, что говорить о форме правления в стране пока преждевременно.
Талибы, по его словам, контактируют с посольствами Афганистана по миру.
"На данный момент мы не объявляли о создании "Исламского эмирата Афганистан", но мы с самого начала заявили о своем желании сделать это", - сообщил Наим, опровергнув сообщения ряда СМИ по теме.
Он отметил, что порядок в аэропорту Кабула поддерживают "силы "Исламского эмирата", при этом иностранные военные в этом также участвуют.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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