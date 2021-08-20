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Памфилова рассказала о борьбе с кандидатами-двойниками на выборах в Госдуму
Памфилова рассказала о борьбе с кандидатами-двойниками на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.08.2021
Памфилова рассказала о борьбе с кандидатами-двойниками на выборах в Госдуму
Участие в выборном процессе кандидатов-двойников — "мерзость и грязная политическая технология", поэтому с ней необходимо бороться, заявила глава ЦИК Элла... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:23
2021-08-20T11:23
2021-08-20T12:08
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Участие в выборном процессе кандидатов-двойников — "мерзость и грязная политическая технология", поэтому с ней необходимо бороться, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.Но в ЦИК нашли способ противостоять этим проявлениям недобросовестной конкуренции."Я разослала письмо во все комиссии, чтобы они не забывали про закон и всю необходимую информацию указывали. Так, если человек сменил фамилию, буквально год назад, скажем, был Ивановым Иваном Ивановичем, а стал, например, Вишневским, то эта информация будет вывешена. Чтобы люди видели, кем человек был вчера", — рассказала Памфилова.Она также считает, что новая Дума могла бы заняться решением этой проблемы, так как у комиссии нет права выдвигать законодательные инициативы.Голосование на выборах в нижнюю палату парламента пройдет в этом году 17-19 сентября. Ее избирают на пять лет по смешанной системе: 225 мест занимают по партийным спискам (пропорциональная часть), еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная часть).
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РИА Новости
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политика, санкт-петербург, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
11:23 20.08.2021 (обновлено: 12:08 20.08.2021)
Памфилова рассказала о борьбе с кандидатами-двойниками на выборах в Госдуму
Глава ЦИК Памфилова: кандидаты-двойники — грязная политтехнология, с которой необходимо бороться
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Участие в выборном процессе кандидатов-двойников — "мерзость и грязная политическая технология", поэтому с ней необходимо бороться, заявила глава ЦИК Элла Памфилова
.
"По закону, если документы оформлены правильно, наша комиссия вынуждена регистрировать (двойников. — Прим. ред.)", — отметила она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Но в ЦИК нашли способ противостоять этим проявлениям недобросовестной конкуренции.
"Я разослала письмо во все комиссии, чтобы они не забывали про закон и всю необходимую информацию указывали. Так, если человек сменил фамилию, буквально год назад, скажем, был Ивановым Иваном Ивановичем, а стал, например, Вишневским, то эта информация будет вывешена. Чтобы люди видели, кем человек был вчера", — рассказала Памфилова.
Она также считает, что новая Дума могла бы заняться решением этой проблемы, так как у комиссии нет права выдвигать законодательные инициативы.
Голосование на выборах в нижнюю палату парламента пройдет в этом году 17-19 сентября. Ее избирают на пять лет по смешанной системе: 225 мест занимают по партийным спискам (пропорциональная часть), еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная часть).