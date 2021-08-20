https://ria.ru/20210820/inoagent-1746597572.html
Минюст включил телеканал "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст включил телеканал "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 21.08.2021
Минюст включил телеканал "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов
Министерство юстиции внесло ООО телеканал "Дождь"* и зарегистрированную в Латвии Istories fonds* в реестр средств массовой информации, которые выполняют функции РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-20T18:07
2021-08-20T18:07
2021-08-21T01:07
россия
общество
журналистика
министерство юстиции рф (минюст россии)
дождь (телеканал)
тихон дзядко
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Министерство юстиции внесло ООО телеканал "Дождь"* и зарегистрированную в Латвии Istories fonds* в реестр средств массовой информации, которые выполняют функции иностранного агента, говорится на сайте ведомства.Также, согласно информации Минюста, в этот список попали шесть журналистов. Среди них: Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Роман Анин и Дмитрий Великовский.На официальном сайте "Важных историй" сообщается, что все указанные лица входят в авторский коллектив издания.Как пояснил РИА Новости главный редактор Дождя"* Тихон Дзядко, до публикации Минюста он не знал о признании телеканала иноагентом. По его словам, соответствующего уведомления от ведомства пока не поступало. Главред Дождя"* уточнил, что телеканал планирует обжаловать решение министерства.Ранее источник в одном из российских ведомств сообщил РИА Новости, что признанный в пятницу иноагентом телеканал "Дождь"* получил более 3,7 миллиона рублей от зарубежных компаний и организаций.*СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20210818/inoagent-1746280283.html
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россия, общество, журналистика, министерство юстиции рф (минюст россии), дождь (телеканал), тихон дзядко
18:07 20.08.2021 (обновлено: 01:07 21.08.2021)
Минюст включил телеканал "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст внес телеканал "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов