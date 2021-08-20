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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210820/hilton-1746381731.html
Пэрис Хилтон раскрыла детали своей будущей свадьбы
Пэрис Хилтон раскрыла детали своей будущей свадьбы - РИА Новости, 20.08.2021
Пэрис Хилтон раскрыла детали своей будущей свадьбы
Пэрис Хилтон раскрыла детали своей будущей свадьбы, сообщает Entertainment Tonight. Об этом она рассказала на шоу Джимми Фэллона. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T07:00
2021-08-20T07:00
культура
пэрис хилтон
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знаменитости
новости культуры
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пэрис Хилтон раскрыла детали своей будущей свадьбы, сообщает Entertainment Tonight. Об этом она рассказала на шоу Джимми Фэллона.40-летняя знаменитость призналась, что сейчас занимается планированием мероприятия. По ее словам, торжество продлится три дня. За это время невеста сменит несколько нарядов."У меня будет штук десять платьев", — говорит Хилтон. Однако это не значит, что у ее жениха будет столько же костюмов. "Он не такой требовательный, как я", — комментирует Пэрис. Хилтон не только снималась в реалити-шоу, она также была ди-джеем. Однако на собственной свадьбе теледива за пульт не встанет."Я абсолютно точно приглашу ди-джея. Еще мы наймем группу, которая будет выступать на нашем празднике", — делится звезда. Слухи о романе Пэрис и предпринимателя Картера Реума пошли в январе 2020 года. В феврале 2021 стало известно об их помолвке. Недавно в некоторых зарубежных СМИ появились публикации о беременности теледивы. Вскоре Пэрис их опровергла. Тем не менее она не скрывает того, что уже заморозила яйцеклетки.
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пэрис хилтон, звезды, знаменитости, новости культуры
07:00 20.08.2021
 

Пэрис Хилтон раскрыла детали своей будущей свадьбы

© РИА Новости / Анатолий МедведьАмериканская певица Пэрис Хилтон в Петербурге
Американская певица Пэрис Хилтон в Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пэрис Хилтон раскрыла детали своей будущей свадьбы, сообщает Entertainment Tonight. Об этом она рассказала на шоу Джимми Фэллона.
40-летняя знаменитость призналась, что сейчас занимается планированием мероприятия. По ее словам, торжество продлится три дня. За это время невеста сменит несколько нарядов.
"У меня будет штук десять платьев", — говорит Хилтон.
Однако это не значит, что у ее жениха будет столько же костюмов. "Он не такой требовательный, как я", — комментирует Пэрис.
Хилтон не только снималась в реалити-шоу, она также была ди-джеем. Однако на собственной свадьбе теледива за пульт не встанет.
"Я абсолютно точно приглашу ди-джея. Еще мы наймем группу, которая будет выступать на нашем празднике", — делится звезда.
Слухи о романе Пэрис и предпринимателя Картера Реума пошли в январе 2020 года. В феврале 2021 стало известно об их помолвке.
Недавно в некоторых зарубежных СМИ появились публикации о беременности теледивы. Вскоре Пэрис их опровергла. Тем не менее она не скрывает того, что уже заморозила яйцеклетки.
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