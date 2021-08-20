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Лучшие фото недели: спешная эвакуация, автомобильные бои и кот ученый
Лучшие фото недели: спешная эвакуация, автомобильные бои и кот ученый - РИА Новости, 20.08.2021
Лучшие фото недели: спешная эвакуация, автомобильные бои и кот ученый
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 20.08.2021
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фото
мадрид
землетрясение
аэропорт
эфиопия
израиль
джакарта
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
мадрид
эфиопия
израиль
джакарта
испания
таиланд
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фото, фото, мадрид, землетрясение, аэропорт, эфиопия, израиль, джакарта, испания, таиланд, бруклин, индия, ватикан, краснодарский край, барселона (город), сирия, республика татарстан (татарстан), австрия, турция, лас-вегас, бангкок, гаити, калифорния, франкфурт-на-майне, москва, ялта, франциск (хорхе марио бергольо), ввс сша, шарджа (эмират), сектор газа, черное море, протесты, нью-йорк, наводнение, кабул, папа римский, погода, акробатика, пожары, коронавирус covid-19
11:10 20.08.2021 (обновлено: 11:45 20.08.2021)
 

Лучшие фото недели: спешная эвакуация, автомобильные бои и кот ученый

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2021 / Kena Betancur

Акробатка выступает на ежегодном фестивале Summer Streets в Нью-Йорке.

Акробат выступает на мероприятии Summer street в Нью-Йорке
1 из 30

Акробатка выступает на ежегодном фестивале Summer Streets в Нью-Йорке.

© AFP 2021 / Kena Betancur
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Боевик "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в России) идет мимо салона красоты в Кабуле.

Боевик Талибана (террористическая организация, запрещенная в России) в Кабуле
2 из 30

Боевик "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в России) идет мимо салона красоты в Кабуле.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
© AFP 2021 / WAKIL KOHSAR

Американский военный в аэропорту Кабула.

Американский военный в аэропорту Кабула, Афганистан
3 из 30

Американский военный в аэропорту Кабула.

© AFP 2021 / WAKIL KOHSAR
© AP Photo / Andrea Comas

Девушка загорает на одной из центральных площадей Мадрида Пласа-Майор.

Девушка загорает на скамейке на площади Пласа-Майор в Мадриде, Испания
4 из 30

Девушка загорает на одной из центральных площадей Мадрида Пласа-Майор.

© AP Photo / Andrea Comas
© AP Photo / Tatan Syuflana

Дети принимают участие в гонке в мешках на праздновании Дня независимости Индонезии в Джакарте.

Дети принимают участие в соревнованиях по прыжкам в мешках во время празднования Дня независимости в Джакарте, Индонезия
5 из 30

Дети принимают участие в гонке в мешках на праздновании Дня независимости Индонезии в Джакарте.

© AP Photo / Tatan Syuflana
© AFP 2021 / Karim Sahib

Афганец работает на свалке автомобилей в эмирате Шарджа в Персидском заливе.

Афганец на свалке автомобилей в эмирате Шарджа Персидского залива
6 из 30

Афганец работает на свалке автомобилей в эмирате Шарджа в Персидском заливе.

© AFP 2021 / Karim Sahib
© AFP 2021 / JFK

Поезд, застрявший близ Зальцбурга после наводнения.

Застрявший поезд после наводнения Вальд-им-Пинцгау, Австрия
7 из 30

Поезд, застрявший близ Зальцбурга после наводнения.

© AFP 2021 / JFK
© AFP 2021 / Delil Souleiman

Девочка несет бутылки с растительным маслом в лагере Аль-Холь в Сирии.

Девочка с бутылками растительного масла в лагере Аль-Холь в Сирии
8 из 30

Девочка несет бутылки с растительным маслом в лагере Аль-Холь в Сирии.

© AFP 2021 / Delil Souleiman
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Танцевальная группа выступает на Арбате.

Танцевальная группа выступает на Арбате
9 из 30

Танцевальная группа выступает на Арбате.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© AFP 2021 / Fadel Senna

Лесные пожары в Марокко.

Лесные пожары в Марокко
10 из 30

Лесные пожары в Марокко.

© AFP 2021 / Fadel Senna
© AP Photo / Ajit Solanki

Мусульмане-шииты истязают себя во время религиозной процессии на Мухаррам в Ахмедабаде.

Мусульмане-шииты истязают себя во время религиозной процессии на Мухаррам в Ахмедабаде
11 из 30

Мусульмане-шииты истязают себя во время религиозной процессии на Мухаррам в Ахмедабаде.

© AP Photo / Ajit Solanki
© AP Photo / Ethan Swope

Уничтоженные лесным пожаром автомобили в Калифорнии.

Уничтоженные лесным пожаром автомобили в Калифорнии
12 из 30

Уничтоженные лесным пожаром автомобили в Калифорнии.

© AP Photo / Ethan Swope
© AP Photo

Участницы художественного проекта по поддержанию мира сажают цветы недалеко от Сараево.

Участницы художественного проекта по поддержанию мира и примирению сажают цветы недалеко от Сараево
13 из 30

Участницы художественного проекта по поддержанию мира сажают цветы недалеко от Сараево.

© AP Photo
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушки прыгают в Черное море в Ялте.
Девушки прыгают в Черное море в Ялте
14 из 30
Девушки прыгают в Черное море в Ялте.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© REUTERS / Vatican Media

Папа римский Франциск играет с одним из верующих в настольный футбол во время еженедельной аудиенции в Ватикане.

Папа Римский Франциск играет в настольный футбол во время еженедельной аудиенции в Ватикане
15 из 30

Папа римский Франциск играет с одним из верующих в настольный футбол во время еженедельной аудиенции в Ватикане.

© REUTERS / Vatican Media
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Люди в аэропорту Кабула.

Люди в аэропорту Кабула
16 из 30

Люди в аэропорту Кабула.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
© AFP 2021 / Capt. Chris Herbert / US Airforce

Транспортный самолет C-17 Globemaster III ВВС США, эвакуирующий около 640 афганцев из Кабула в Катар.

Люди внутри транспортного самолета C-17 Globemaster III ВВС США, перевозящего около 640 афганцев в Катар из Кабула
17 из 30

Транспортный самолет C-17 Globemaster III ВВС США, эвакуирующий около 640 афганцев из Кабула в Катар.

© AFP 2021 / Capt. Chris Herbert / US Airforce
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские солдаты играют в шахматы недалеко от границы с сектором Газа.

Израильские солдаты играют в шахматы недалеко от границы с сектором Газа
18 из 30

Израильские солдаты играют в шахматы недалеко от границы с сектором Газа.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
© AFP 2021 / Getty Images North America / Ethan Miller

Девушки из группы поддержки Las Vegas Raiderettes выступают во время предсезонной игры против Seattle Seahawks.

Девушки из группы поддержки Las Vegas Raiderettes выступают во время предсезонной игры против Seattle Seahawks
19 из 30

Девушки из группы поддержки Las Vegas Raiderettes выступают во время предсезонной игры против Seattle Seahawks.

© AFP 2021 / Getty Images North America / Ethan Miller
© REUTERS / Soe Zeya Tun

Участник акции против правительственных мер по борьбе с COVID-19 в Бангкоке.

Участник акции протеста против правительственных мер по борьбе с COVID-19 в Бангкоке
20 из 30

Участник акции против правительственных мер по борьбе с COVID-19 в Бангкоке.

© REUTERS / Soe Zeya Tun
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Автобои на аэродроме Азимут в Краснодарском крае. В шоу без правил участвуют 12 специально подготовленных машин, которые сталкиваются и бьются на выбывание.

Автобои на аэродроме Азимут в Краснодарском крае
21 из 30

Автобои на аэродроме Азимут в Краснодарском крае. В шоу без правил участвуют 12 специально подготовленных машин, которые сталкиваются и бьются на выбывание.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© AP Photo / Joseph Odelyn

Пострадавшие от землетрясения на Гаити.

Пострадавшие от землетрясения, Гаити
22 из 30

Пострадавшие от землетрясения на Гаити.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Joseph Odelyn

Люди в Ле-Ке (Гаити) спят на улице после землетрясения.

Мужчины несут матрас, пока люди спят на улице после землетрясения в Ле-Ке, Гаити
23 из 30

Люди в Ле-Ке (Гаити) спят на улице после землетрясения.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha

Кошка лежит на плечах протестующего во время демонстрации в Бангкоке за отставку премьер-министра Таиланда.

Кошка лежит на плечах протестующего на демонстрации, призывающей к отставке премьер-министра Таиланда Прают Чан-О-Ча из-за действий правительства в связи с Covid-19 в Бангкоке
24 из 30

Кошка лежит на плечах протестующего во время демонстрации в Бангкоке за отставку премьер-министра Таиланда.

© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha
© AP Photo / Joan Mateu Parra

Молодые люди на балконе в Барселоне.

Молодежь на балконе в Барселоне, Испания
25 из 30

Молодые люди на балконе в Барселоне.

© AP Photo / Joan Mateu Parra
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участники игры "Лапоть" на межрегиональном фестивале UenFest в татарском селе Большие Кайбицы.

Участники игры Лапоть во время межрегионального фестиваля традиционных игр народов UenFest в парке Дубрава в селе Большие Кайбицы Республики Татарстан
26 из 30

Участники игры "Лапоть" на межрегиональном фестивале UenFest в татарском селе Большие Кайбицы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Люди пытаются пешком добраться до аэропорта по размытой ливнями дороге А290 в районе села Цибанобалка в Краснодарском крае.

Люди пытаются пешком добраться до аэропорта по размытой ливнями дороге А290 в районе села Цибанобалка в Краснодарском крае
27 из 30

Люди пытаются пешком добраться до аэропорта по размытой ливнями дороге А290 в районе села Цибанобалка в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© AP Photo / STR

Последствия наводнения в турецком городе Бозкурт.

Мужчина смотрит на разрушенное здание в результате наводнения, Турция
28 из 30

Последствия наводнения в турецком городе Бозкурт.

© AP Photo / STR
© AFP 2021 / Eduardo Soteras

Женщины продают овощи на улице города Бонга в Эфиопии.

Женщины продают овощи на улице в городе Бонга, Эфиопия
29 из 30

Женщины продают овощи на улице города Бонга в Эфиопии.

© AFP 2021 / Eduardo Soteras
© AP Photo / Michael Probst

Мальчик играет с мыльными пузырями перед зданием Старой оперы во Франкфурте.

Мальчик играет с мыльными пузырями перед зданием оперы во Франкфурте, Германия
30 из 30

Мальчик играет с мыльными пузырями перед зданием Старой оперы во Франкфурте.

© AP Photo / Michael Probst
 
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