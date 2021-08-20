Лучшие фото недели: спешная эвакуация, автомобильные бои и кот ученый
Акробатка выступает на ежегодном фестивале Summer Streets в Нью-Йорке.
Боевик "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в России) идет мимо салона красоты в Кабуле.
Боевик "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в России) идет мимо салона красоты в Кабуле.
Американский военный в аэропорту Кабула.
Девушка загорает на одной из центральных площадей Мадрида Пласа-Майор.
Девушка загорает на одной из центральных площадей Мадрида Пласа-Майор.
Дети принимают участие в гонке в мешках на праздновании Дня независимости Индонезии в Джакарте.
Дети принимают участие в гонке в мешках на праздновании Дня независимости Индонезии в Джакарте.
Афганец работает на свалке автомобилей в эмирате Шарджа в Персидском заливе.
Афганец работает на свалке автомобилей в эмирате Шарджа в Персидском заливе.
Поезд, застрявший близ Зальцбурга после наводнения.
Девочка несет бутылки с растительным маслом в лагере Аль-Холь в Сирии.
Танцевальная группа выступает на Арбате.
Лесные пожары в Марокко.
Мусульмане-шииты истязают себя во время религиозной процессии на Мухаррам в Ахмедабаде.
Мусульмане-шииты истязают себя во время религиозной процессии на Мухаррам в Ахмедабаде.
Уничтоженные лесным пожаром автомобили в Калифорнии.
Уничтоженные лесным пожаром автомобили в Калифорнии.
Участницы художественного проекта по поддержанию мира сажают цветы недалеко от Сараево.
Участницы художественного проекта по поддержанию мира сажают цветы недалеко от Сараево.
Папа римский Франциск играет с одним из верующих в настольный футбол во время еженедельной аудиенции в Ватикане.
Папа римский Франциск играет с одним из верующих в настольный футбол во время еженедельной аудиенции в Ватикане.
Люди в аэропорту Кабула.
Транспортный самолет C-17 Globemaster III ВВС США, эвакуирующий около 640 афганцев из Кабула в Катар.
Транспортный самолет C-17 Globemaster III ВВС США, эвакуирующий около 640 афганцев из Кабула в Катар.
Израильские солдаты играют в шахматы недалеко от границы с сектором Газа.
Израильские солдаты играют в шахматы недалеко от границы с сектором Газа.
Девушки из группы поддержки Las Vegas Raiderettes выступают во время предсезонной игры против Seattle Seahawks.
Девушки из группы поддержки Las Vegas Raiderettes выступают во время предсезонной игры против Seattle Seahawks.
Участник акции против правительственных мер по борьбе с COVID-19 в Бангкоке.
Участник акции против правительственных мер по борьбе с COVID-19 в Бангкоке.
Автобои на аэродроме Азимут в Краснодарском крае. В шоу без правил участвуют 12 специально подготовленных машин, которые сталкиваются и бьются на выбывание.
Автобои на аэродроме Азимут в Краснодарском крае. В шоу без правил участвуют 12 специально подготовленных машин, которые сталкиваются и бьются на выбывание.
Пострадавшие от землетрясения на Гаити.
Пострадавшие от землетрясения на Гаити.
Люди в Ле-Ке (Гаити) спят на улице после землетрясения.
Люди в Ле-Ке (Гаити) спят на улице после землетрясения.
Кошка лежит на плечах протестующего во время демонстрации в Бангкоке за отставку премьер-министра Таиланда.
Кошка лежит на плечах протестующего во время демонстрации в Бангкоке за отставку премьер-министра Таиланда.
Молодые люди на балконе в Барселоне.
Молодые люди на балконе в Барселоне.
Участники игры "Лапоть" на межрегиональном фестивале UenFest в татарском селе Большие Кайбицы.
Участники игры "Лапоть" на межрегиональном фестивале UenFest в татарском селе Большие Кайбицы.
Люди пытаются пешком добраться до аэропорта по размытой ливнями дороге А290 в районе села Цибанобалка в Краснодарском крае.
Люди пытаются пешком добраться до аэропорта по размытой ливнями дороге А290 в районе села Цибанобалка в Краснодарском крае.
Последствия наводнения в турецком городе Бозкурт.
Последствия наводнения в турецком городе Бозкурт.
Женщины продают овощи на улице города Бонга в Эфиопии.
Мальчик играет с мыльными пузырями перед зданием Старой оперы во Франкфурте.
Мальчик играет с мыльными пузырями перед зданием Старой оперы во Франкфурте.