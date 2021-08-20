https://ria.ru/20210820/festival-1746550984.html

Американские вокалисты отметили приветливую атмосферу Koktebel Jazz Party

Американские вокалисты отметили приветливую атмосферу Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 20.08.2021

Американские вокалисты отметили приветливую атмосферу Koktebel Jazz Party

Вокалисты американской группы Sasha's Block Майя Сайкс и Лавэнс Коли рассказали РИА Новости, что впервые побывали в Коктебеле, и отметили гостеприимность и... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T14:59

2021-08-20T14:59

2021-08-20T16:56

культура

общество

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лос-анджелес

владимир путин

михаил иконников

россия

koktebel jazz party — 2021

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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 20 авг - РИА Новости. Вокалисты американской группы Sasha's Block Майя Сайкс и Лавэнс Коли рассказали РИА Новости, что впервые побывали в Коктебеле, и отметили гостеприимность и дружелюбие людей в Крыму.Коллектив из Лос-Анджелеса Sasha's Block станет хедлайнером первого дня Koktebel Jazz Party, сообщил ранее арт-директор фестиваля Михаил Иконников."Очень хорошо и доброжелательно. Много улыбок, это было очень приятно", - сказала Сайкс. Она добавила, что ранее неоднократно бывала с гастролями в России – в Москве и Санкт-Петербурге."Все, с кем мы общались, были очень милы. Когда мы разговариваем, все очень приветливы", - сказал Коли, ранее бывавший в Москве. Оба вокалиста добавили, что приехали в Крым впервые.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте (http://koktebel-jazz.ru) и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".

https://ria.ru/20210820/festival-1746537209.html

https://ria.ru/20210820/festival-1746550211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сша, лос-анджелес, владимир путин, михаил иконников, россия, koktebel jazz party — 2021