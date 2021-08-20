https://ria.ru/20210820/evakuatsiya-1746487619.html

В Марий Эл 634 человека эвакуировали из санаториев из-за лесного пожара

В Марий Эл 634 человека эвакуировали из санаториев из-за лесного пожара - РИА Новости, 20.08.2021

В Марий Эл 634 человека эвакуировали из санаториев из-за лесного пожара

Более 600 человек эвакуировали из санаториев в Марий Эл из-за угрозы лесного пожара, сообщает МЧС. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T08:25

2021-08-20T08:25

2021-08-20T10:40

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика марий эл

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МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг — РИА Новости. Более 600 человек эвакуировали из санаториев в Марий Эл из-за угрозы лесного пожара, сообщает МЧС.Пожар на территории Куярского лесничества в Медведевском районе усилился накануне днем. Огонь дошел до поселка Сосновый Бор и деревни Студенка, оттуда вывезли более 300 человек.Из-за угрозы перехода пожара на поселок Шап спасатели эвакуировали местных жителей, а также отдыхающих и сотрудников из санаториев "Кооператор", "Южный" и "Шап": всего 634 человека, из них 423 ребенка. Всех их доставили в здание Национальной президентской школы-интерната Йошкар-Олы. Большинство детей затем передали родителям.По данным МЧС, 104 человека, в том числе 87 детей, разместили в школе-интернате, а еще 32 человека — в детском военно-патриотическом лагере "Авангард". Там для них организовали психологическую и медицинскую помощь, а также питание.Тушение пожара осложняется жарой и сильным порывистым ветром, постоянно меняющим направление. По трассе Р176 "Вятка" перекрыли движение с 41-го по 83-й километр.В ликвидации пожара участвуют 376 человек и 131 единица техники.Глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил оказать эвакуированным гражданам всю необходимую помощь."Все, кого мы эвакуировали, должны проснуться в нормальных условиях, несмотря на ситуацию, в которой они оказались. Необходимо организовать медицинское обслуживание, питание. Мы должны понимать, когда у нас появятся условия, не создающие угрозу для возвращения людей в места стационарного отдыха", — заявил он.Глава Марий Эл поблагодарил местных жителей, которые первыми начали борьбу с огнем, и пообещал, что им возместят ущерб.

https://ria.ru/20210819/kamchatka-1746338046.html

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Тушение лесного пожара в Марий Эл Природный пожар в Респулике Марий Эл локализован* На защите населённого пункта Сосновый Бор от лесного пожара работает группировка сил и средств ГУ МЧС России по Республике Марий Эл в составе 21 человека и 5 единиц техники. В настоящее время пожар находится в 3-километровой зоне от посёлка. В превентивных целях была проведена эвакуация проживающих и персонала санатория Сосновый бор в количестве 168 человек на 5 автобусах. Для защиты людей и домов была произведена опашка населенного пункта. Жители посёлка (около 300 человек) были подготовлены к эвакуации. Оперативные действия пожарно-спасательных подразделений позволили снять угрозу населённому пункту. В 17.00 пожар был локализован на площади 120 га. Координацию деятельности пожарно-спасательных подразделений осуществляют специалисты оперативного штаба, развёрнутого на базе Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл. 2021-08-20T08:25 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика марий эл