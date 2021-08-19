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В Марий Эл лесной пожар дошел до поселка

В Марий Эл лесной пожар дошел до поселка - РИА Новости, 19.08.2021

В Марий Эл лесной пожар дошел до поселка

Лесной пожар в Марий Эл дошел до поселка Студенка Медведевского района, горят три постройки, сообщает МЧС России. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T20:35

2021-08-19T20:35

2021-08-19T21:16

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика марий эл

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лесной пожар в Марий Эл дошел до поселка Студенка Медведевского района, горят три постройки, сообщает МЧС России."В связи с усилением ветра лесной низовой пожар преодолел расстояние три километра до населенного пункта Студенка. На данный момент происходит горение трех неопределенного характера построек", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники МЧС защищают жилые дома.В Студенке (входит в Сидоровское сельское поселение) живут порядка 170 человек.

2021

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Тушение лесного пожара в Марий Эл

Природный пожар в Респулике Марий Эл локализован* На защите населённого пункта Сосновый Бор от лесного пожара работает группировка сил и средств ГУ МЧС России по Республике Марий Эл в составе 21 человека и 5 единиц техники. В настоящее время пожар находится в 3-километровой зоне от посёлка. В превентивных целях была проведена эвакуация проживающих и персонала санатория Сосновый бор в количестве 168 человек на 5 автобусах. Для защиты людей и домов была произведена опашка населенного пункта. Жители посёлка (около 300 человек) были подготовлены к эвакуации. Оперативные действия пожарно-спасательных подразделений позволили снять угрозу населённому пункту. В 17.00 пожар был локализован на площади 120 га. Координацию деятельности пожарно-спасательных подразделений осуществляют специалисты оперативного штаба, развёрнутого на базе Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл.

2021-08-19T20:35

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