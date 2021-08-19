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В Марий Эл лесной пожар дошел до поселка
В Марий Эл лесной пожар дошел до поселка - РИА Новости, 19.08.2021
В Марий Эл лесной пожар дошел до поселка
Лесной пожар в Марий Эл дошел до поселка Студенка Медведевского района, горят три постройки, сообщает МЧС России. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T20:35
2021-08-19T20:35
2021-08-19T21:16
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика марий эл
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лесной пожар в Марий Эл дошел до поселка Студенка Медведевского района, горят три постройки, сообщает МЧС России."В связи с усилением ветра лесной низовой пожар преодолел расстояние три километра до населенного пункта Студенка. На данный момент происходит горение трех неопределенного характера построек", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники МЧС защищают жилые дома.В Студенке (входит в Сидоровское сельское поселение) живут порядка 170 человек.
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Тушение лесного пожара в Марий Эл
Природный пожар в Респулике Марий Эл локализован*
На защите населённого пункта Сосновый Бор от лесного пожара работает группировка сил и средств ГУ МЧС России по Республике Марий Эл в составе 21 человека и 5 единиц техники. В настоящее время пожар находится в 3-километровой зоне от посёлка. В превентивных целях была проведена эвакуация проживающих и персонала санатория Сосновый бор в количестве 168 человек на 5 автобусах.
Для защиты людей и домов была произведена опашка населенного пункта. Жители посёлка (около 300 человек) были подготовлены к эвакуации.
Оперативные действия пожарно-спасательных подразделений позволили снять угрозу населённому пункту. В 17.00 пожар был локализован на площади 120 га.
Координацию деятельности пожарно-спасательных подразделений осуществляют специалисты оперативного штаба, развёрнутого на базе Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл.
2021-08-19T20:35
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РИА Новости
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика марий эл, видео
20:35 19.08.2021 (обновлено: 21:16 19.08.2021)
В Марий Эл лесной пожар дошел до поселка
В Марий Эл лесной пожар дошел до населенного пункта, загорелись три постройки