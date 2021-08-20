https://ria.ru/20210820/dzhonson-1746616093.html
Джонсон рассказал, при каких условиях Британия будет работать с талибами
Джонсон рассказал, при каких условиях Британия будет работать с талибами - РИА Новости, 20.08.2021
Джонсон рассказал, при каких условиях Британия будет работать с талибами
Великобритания будет работать с талибами, если это потребуется, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон по итогам заседания правительственного комитета... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T19:34
2021-08-20T19:34
2021-08-20T19:56
в мире
захват власти в афганистане талибами
афганистан
великобритания
мвд великобритании
борис джонсон
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ЛОНДОН, 20 авг - РИА Новости. Великобритания будет работать с талибами, если это потребуется, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон по итогам заседания правительственного комитета COBRA для обсуждения Афганистана."Наши политические и дипломатические усилия, направленные на поиск решения для Афганистана, в том числе работа с талибами, если это необходимо, будут продолжаться", - сказал Джонсон в эфире Sky News.По его словам, ситуация в аэропорту Кабула, где идет эвакуация иностранных граждан и афганцев, немного стабилизировалась, за четверг и пятницу Британия эвакуировала около 2 тысяч человек. Кроме того, Джонсон напомнил, что Британия готова принять до 20 тысяч афганцев в рамках схемы переселения."Все правительство работает практически круглосуточно, чтобы сделать все, что в наших силах, и справиться с ситуацией", - отметил премьер.В настоящее время в Афганистане находятся 900 британских военных, которые помогают в эвакуации около 3 тысяч британских граждан и лиц с двойным гражданством, а также примерно такого же числа граждан Афганистана, которые работали с британскими войсками. Британские вооруженные силы содействуют эвакуации граждан Британии и тех, кто имеет право на переселение в рамках программы переселения и помощи Афганистану (Аfghan Relocations and Assistance Policy, ARAP).Глава МВД Великобритании Прити Пател говорила, что британские военные ежедневно эвакуируют из Афганистана около тысячи человек.Великобритания намерена в долгосрочной перспективе предоставить убежище 20 тысячам афганских беженцев, спасающимся от радикального движения "Талибан"*. В первый год программы правительство Великобритании планирует переселить 5 тысяч беженцев.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210819/oon-1746473667.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_123811691ecb9a2e8a8b9cceb8b86f07.jpg
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-20T19:34
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, афганистан, великобритания, мвд великобритании, борис джонсон
19:34 20.08.2021 (обновлено: 19:56 20.08.2021)
Джонсон рассказал, при каких условиях Британия будет работать с талибами
Премьер-министр Джонсон: Британия будет работать с талибами, если это потребуется
ЛОНДОН, 20 авг - РИА Новости. Великобритания
будет работать с талибами, если это потребуется, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон
по итогам заседания правительственного комитета COBRA для обсуждения Афганистана
.
"Наши политические и дипломатические усилия, направленные на поиск решения для Афганистана, в том числе работа с талибами, если это необходимо, будут продолжаться", - сказал Джонсон в эфире Sky News
.
По его словам, ситуация в аэропорту Кабула
, где идет эвакуация иностранных граждан и афганцев, немного стабилизировалась, за четверг и пятницу Британия эвакуировала около 2 тысяч человек. Кроме того, Джонсон напомнил, что Британия готова принять до 20 тысяч афганцев в рамках схемы переселения.
"Все правительство работает практически круглосуточно, чтобы сделать все, что в наших силах, и справиться с ситуацией", - отметил премьер.
В настоящее время в Афганистане находятся 900 британских военных, которые помогают в эвакуации около 3 тысяч британских граждан и лиц с двойным гражданством, а также примерно такого же числа граждан Афганистана, которые работали с британскими войсками. Британские вооруженные силы содействуют эвакуации граждан Британии и тех, кто имеет право на переселение в рамках программы переселения и помощи Афганистану (Аfghan Relocations and Assistance Policy, ARAP).
Глава МВД Великобритании
Прити Пател говорила, что британские военные ежедневно эвакуируют из Афганистана около тысячи человек.
Великобритания намерена в долгосрочной перспективе предоставить убежище 20 тысячам афганских беженцев, спасающимся от радикального движения "Талибан"*. В первый год программы правительство Великобритании планирует переселить 5 тысяч беженцев.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
*Террористическая организация, запрещенная в России.