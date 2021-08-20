https://ria.ru/20210820/dozhd-1746609677.html

Главред "Дождя"* узнал о признании канала иноагентом из публикации Минюста

Главред "Дождя"* узнал о признании канала иноагентом из публикации Минюста - РИА Новости, 20.08.2021

Главред "Дождя"* узнал о признании канала иноагентом из публикации Минюста

Главред "Дождя"* Тихон Дзядко заявил, что не знал о признании канала иноагентом до публикации Минюста. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T18:56

2021-08-20T18:56

2021-08-20T19:46

общество

журналистика

министерство юстиции рф (минюст россии)

тихон дзядко

дождь (телеканал)

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Главред "Дождя"* Тихон Дзядко заявил, что не знал о признании канала иноагентом до публикации Минюста.Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"* и Istories fonds*, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства."Я как и вы узнал только что, ничего пока сказать не могу", - заявил Дзядко."Дождь"* планирует обжаловать решение Минюста РФ о признании телеканала СМИ-иноагентом, соответствующего уведомления от министерства пока не поступало, заявил РИА Новости главный редактор канала Тихон Дзядко.*СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20210729/badanin-1743523890.html

россия

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2021

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общество, журналистика, министерство юстиции рф (минюст россии), тихон дзядко, дождь (телеканал), россия