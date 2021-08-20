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Главред "Дождя"* узнал о признании канала иноагентом из публикации Минюста
Главред "Дождя"* узнал о признании канала иноагентом из публикации Минюста - РИА Новости, 20.08.2021
Главред "Дождя"* узнал о признании канала иноагентом из публикации Минюста
Главред "Дождя"* Тихон Дзядко заявил, что не знал о признании канала иноагентом до публикации Минюста. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:56
2021-08-20T19:46
общество
журналистика
министерство юстиции рф (минюст россии)
тихон дзядко
дождь (телеканал)
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Главред "Дождя"* Тихон Дзядко заявил, что не знал о признании канала иноагентом до публикации Минюста.Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"* и Istories fonds*, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства."Я как и вы узнал только что, ничего пока сказать не могу", - заявил Дзядко."Дождь"* планирует обжаловать решение Минюста РФ о признании телеканала СМИ-иноагентом, соответствующего уведомления от министерства пока не поступало, заявил РИА Новости главный редактор канала Тихон Дзядко.*СМИ, выполняющее функции иноагента.
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общество, журналистика, министерство юстиции рф (минюст россии), тихон дзядко, дождь (телеканал), россия
18:56 20.08.2021 (обновлено: 19:46 20.08.2021)
 
Главред "Дождя"* узнал о признании канала иноагентом из публикации Минюста

Главред "Дождя"* Дзядко: не знал о признании канала иноагентом до публикации Минюста

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфис телеканала "Дождь" в Москве
Офис телеканала Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Главред "Дождя"* Тихон Дзядко заявил, что не знал о признании канала иноагентом до публикации Минюста.
Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"* и Istories fonds*, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства.
"Я как и вы узнал только что, ничего пока сказать не могу", - заявил Дзядко.
"Дождь"* планирует обжаловать решение Минюста РФ о признании телеканала СМИ-иноагентом, соответствующего уведомления от министерства пока не поступало, заявил РИА Новости главный редактор канала Тихон Дзядко.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.
Роман Баданин - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 22:12
Главред "Проекта"* уехал из России
 
ОбществожурналистикаМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Тихон ДзядкоДождь (телеканал)Россия
 
 
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