https://ria.ru/20210820/dozhd-1746609677.html
Главред "Дождя"* узнал о признании канала иноагентом из публикации Минюста
Главред "Дождя"* узнал о признании канала иноагентом из публикации Минюста - РИА Новости, 20.08.2021
Главред "Дождя"* узнал о признании канала иноагентом из публикации Минюста
Главред "Дождя"* Тихон Дзядко заявил, что не знал о признании канала иноагентом до публикации Минюста. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:56
2021-08-20T18:56
2021-08-20T19:46
общество
журналистика
министерство юстиции рф (минюст россии)
тихон дзядко
дождь (телеканал)
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Главред "Дождя"* Тихон Дзядко заявил, что не знал о признании канала иноагентом до публикации Минюста.Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"* и Istories fonds*, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства."Я как и вы узнал только что, ничего пока сказать не могу", - заявил Дзядко."Дождь"* планирует обжаловать решение Минюста РФ о признании телеканала СМИ-иноагентом, соответствующего уведомления от министерства пока не поступало, заявил РИА Новости главный редактор канала Тихон Дзядко.*СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20210729/badanin-1743523890.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, журналистика, министерство юстиции рф (минюст россии), тихон дзядко, дождь (телеканал), россия
18:56 20.08.2021 (обновлено: 19:46 20.08.2021)
Главред "Дождя"* узнал о признании канала иноагентом из публикации Минюста
Главред "Дождя"* Дзядко: не знал о признании канала иноагентом до публикации Минюста
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Главред "Дождя"* Тихон Дзядко
заявил, что не знал о признании канала иноагентом до публикации Минюста.
Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"* и Istories fonds*, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства.
"Я как и вы узнал только что, ничего пока сказать не могу", - заявил Дзядко.
"Дождь"* планирует обжаловать решение Минюста РФ о признании телеканала СМИ-иноагентом, соответствующего уведомления от министерства пока не поступало, заявил РИА Новости главный редактор канала Тихон Дзядко.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.