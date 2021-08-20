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В Смоленской области четвертые сутки ищут полуторагодовалую девочку
В Смоленской области четвертые сутки ищут полуторагодовалую девочку - РИА Новости, 20.08.2021
В Смоленской области четвертые сутки ищут полуторагодовалую девочку
Поисковики, которые четвёртые сутки ищут пропавшую в Смоленской области полуторагодовалую девочку, призывают добровольцев прийти к ним на помощь, следует из... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T09:57
2021-08-20T12:19
происшествия
смоленская область
россия
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БРЯНСК, 20 авг – РИА Новости. Поисковики, которые четвёртые сутки ищут пропавшую в Смоленской области полуторагодовалую девочку, призывают добровольцев прийти к ним на помощь, следует из сообщения поисково-спасательного отряда "Сальвар"Сообщение об исчезновении девочки 2019 года рождения поступило в следственный отдел СУСК РФ по Смоленской области во вторник. Она пропала из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района, утром 17 августа. В непосредственной близости от этого места есть лес и водные объекты. Для организации полномасштабного розыска уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство"."Сегодня пятница. Сегодня многие захотят после трудовой недели расслабиться, отдохнуть. Кто-то - поехать за город. Только у вас будут ещё выходные, будут и возможности встретиться с друзьями. У Люды - этого может не случиться никогда. Штаб работает круглосуточно, без перерывов - и вас там очень ждут. Ждут координаторы, которым не хватает людей для отработки задач, ждут взволнованные родители", - говорится в сообщении.Как уточнила РИА Новости одна из координаторов отряда, девочку ищут порядка 400 человек, люди постоянно меняются. Если сегодняшний день не даст результата, в выходные поиск продолжится, отметила собеседница.
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происшествия, смоленская область, россия
09:57 20.08.2021 (обновлено: 12:19 20.08.2021)
 
В Смоленской области четвертые сутки ищут полуторагодовалую девочку

Смоленские поисковики, ищущие пропавшую девочку, зовут волонтеров на помощь

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БРЯНСК, 20 авг – РИА Новости. Поисковики, которые четвёртые сутки ищут пропавшую в Смоленской области полуторагодовалую девочку, призывают добровольцев прийти к ним на помощь, следует из сообщения поисково-спасательного отряда "Сальвар"
Сообщение об исчезновении девочки 2019 года рождения поступило в следственный отдел СУСК РФ по Смоленской области во вторник. Она пропала из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района, утром 17 августа. В непосредственной близости от этого места есть лес и водные объекты. Для организации полномасштабного розыска уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство".
"Сегодня пятница. Сегодня многие захотят после трудовой недели расслабиться, отдохнуть. Кто-то - поехать за город. Только у вас будут ещё выходные, будут и возможности встретиться с друзьями. У Люды - этого может не случиться никогда. Штаб работает круглосуточно, без перерывов - и вас там очень ждут. Ждут координаторы, которым не хватает людей для отработки задач, ждут взволнованные родители", - говорится в сообщении.
Как уточнила РИА Новости одна из координаторов отряда, девочку ищут порядка 400 человек, люди постоянно меняются. Если сегодняшний день не даст результата, в выходные поиск продолжится, отметила собеседница.
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