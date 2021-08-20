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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210820/borschevik-1746579781.html
В Московской области завершается борьба с борщевиком
В Московской области завершается борьба с борщевиком - РИА Новости, 20.08.2021
В Московской области завершается борьба с борщевиком
В Подмосковье подходит к концу третий этап ежегодной обработки земель от борщевика. Всего в регионе обработано более 12 тысяч гектаров, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:04
2021-08-20T17:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Подмосковье подходит к концу третий этап ежегодной обработки земель от борщевика. Всего в регионе обработано более 12 тысяч гектаров, сообщил телеканал "360".По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского, по итогам третьего этапа наибольшую территорию обработали в Клину. Там от сорняка очистили 3,6 тысячи гектаров. Следующие места занимают Можайск, Шаховская и Истра.Третий этап избавления от борщевика начался в середине июля. После его завершения в округах начнется кампания по приемке работ. В случае необходимости земли обработают повторно.
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московская область (подмосковье)
17:04 20.08.2021
 

В Московской области завершается борьба с борщевиком

© РИА Новости / Виталий БелоусовРаботы по уничтожению борщевика
Работы по уничтожению борщевика - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Подмосковье подходит к концу третий этап ежегодной обработки земель от борщевика. Всего в регионе обработано более 12 тысяч гектаров, сообщил телеканал "360".
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского, по итогам третьего этапа наибольшую территорию обработали в Клину. Там от сорняка очистили 3,6 тысячи гектаров. Следующие места занимают Можайск, Шаховская и Истра.
Третий этап избавления от борщевика начался в середине июля. После его завершения в округах начнется кампания по приемке работ. В случае необходимости земли обработают повторно.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 15:01Новости Подмосковья
Сумма начисленных штрафов за борщевик в Подмосковье превысила 33 млн рублей
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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