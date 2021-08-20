https://ria.ru/20210820/borschevik-1746579781.html

В Московской области завершается борьба с борщевиком

В Московской области завершается борьба с борщевиком - РИА Новости, 20.08.2021

В Московской области завершается борьба с борщевиком

В Подмосковье подходит к концу третий этап ежегодной обработки земель от борщевика. Всего в регионе обработано более 12 тысяч гектаров, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:04

2021-08-20T17:04

2021-08-20T17:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Подмосковье подходит к концу третий этап ежегодной обработки земель от борщевика. Всего в регионе обработано более 12 тысяч гектаров, сообщил телеканал "360".По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского, по итогам третьего этапа наибольшую территорию обработали в Клину. Там от сорняка очистили 3,6 тысячи гектаров. Следующие места занимают Можайск, Шаховская и Истра.Третий этап избавления от борщевика начался в середине июля. После его завершения в округах начнется кампания по приемке работ. В случае необходимости земли обработают повторно.

https://ria.ru/20210727/shtrafy-1743108749.html

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московская область (подмосковье)