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Путин и Макрон обсудили ситуацию в Афганистане

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 20.08.2021

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Афганистане

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились координировать действия по Афганистану, сообщил Елисейский дворец. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T00:09

2021-08-20T00:09

2021-08-20T02:18

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большая двадцатка

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 20 авг - РИА Новости. Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились координировать действия по Афганистану, сообщил Елисейский дворец.Телефонный разговор Макрона и Путина состоялся в четверг и продлился более полутора часов."Президенты договорились тесно координировать свои действия в ближайшие дни и недели как на двусторонней основе, так и в рамках Совета безопасности ООН, а также в рамках G20", - отметили в администрации французского лидера.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, париж, оон, афганистан, франция, владимир путин, большая двадцатка, эммануэль макрон