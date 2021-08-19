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Верховный суд отклонил жалобу на снятие Грудинина с выборов в Госдуму
Верховный суд отклонил жалобу на снятие Грудинина с выборов в Госдуму - РИА Новости, 19.08.2021
Верховный суд отклонил жалобу на снятие Грудинина с выборов в Госдуму
Апелляционная коллегия Верховного суда РФ отклонила жалобу компартии на исключение Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму, передает... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T13:49
2021-08-19T16:51
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
белиз
верховный суд рф
генеральная прокуратура рф
кпрф
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Апелляционная коллегия Верховного суда РФ отклонила жалобу компартии на исключение Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила вердикт судья.Теперь решение вступило в законную силу.Верховный суд России 9 августа отклонил жалобу компартии на отказ ЦИК допустить к парламентским выборам директора подмосковного ЗАО "Совхоз имени Ленина" Грудинина, который изначально шел под третьим номером в федеральной части списка КПРФ. Партия опротестовала это решение.В своей жалобе коммунисты указывали, что у Грудинина нет зарубежных активов, а документы, свидетельствующие об обратном, получены с нарушением установленного порядка и ссылаться на них нельзя."Мы будем защищать Павла Николаевича как товарища, как отличного руководителя и делового человека", — сказал на заседании лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Он пригласил представителей ЦИК в совхоз имени Ленина, где запланировано мероприятие для руководителей сельскохозяйственных предприятий. "Чем мы завтра будем кормить страну? Импортными продуктами?" — обратился Зюганов к суду.Представители ЦИК, в свою очередь, настаивали, что Грудинин продолжает владеть акциями компании, зарегистрированной в Белизе. По их данным, компания сначала была ликвидирована, но затем восстановлена.Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин действительно продолжает владеть 16,6 тысячи акций Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. В итоге Центризбирком зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина по указанным выше основаниям.Компартия подала жалобу в Верховный суд, заявив, что решение Центризбиркома считает "необоснованным и незаконным", нарушающим ее право на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом.В жалобе КПРФ отмечалось, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ". Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала.В партии подчеркивают, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.
https://ria.ru/20210728/grudinin-1743291639.html
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, белиз, верховный суд рф, генеральная прокуратура рф, кпрф, павел грудинин, цик рф
13:49 19.08.2021 (обновлено: 16:51 19.08.2021)
 
Верховный суд отклонил жалобу на снятие Грудинина с выборов в Госдуму

Верховный суд отклонил жалобу на исключение Грудинина из списка КПРФ на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПавел Грудинин
Павел Грудинин - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Апелляционная коллегия Верховного суда РФ отклонила жалобу компартии на исключение Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила вердикт судья.
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Теперь решение вступило в законную силу.
Верховный суд России 9 августа отклонил жалобу компартии на отказ ЦИК допустить к парламентским выборам директора подмосковного ЗАО "Совхоз имени Ленина" Грудинина, который изначально шел под третьим номером в федеральной части списка КПРФ. Партия опротестовала это решение.
В своей жалобе коммунисты указывали, что у Грудинина нет зарубежных активов, а документы, свидетельствующие об обратном, получены с нарушением установленного порядка и ссылаться на них нельзя.
"Мы будем защищать Павла Николаевича как товарища, как отличного руководителя и делового человека", — сказал на заседании лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
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Он пригласил представителей ЦИК в совхоз имени Ленина, где запланировано мероприятие для руководителей сельскохозяйственных предприятий. "Чем мы завтра будем кормить страну? Импортными продуктами?" — обратился Зюганов к суду.
Представители ЦИК, в свою очередь, настаивали, что Грудинин продолжает владеть акциями компании, зарегистрированной в Белизе. По их данным, компания сначала была ликвидирована, но затем восстановлена.
Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин действительно продолжает владеть 16,6 тысячи акций Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. В итоге Центризбирком зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина по указанным выше основаниям.
Компартия подала жалобу в Верховный суд, заявив, что решение Центризбиркома считает "необоснованным и незаконным", нарушающим ее право на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом.
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В жалобе КПРФ отмечалось, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ". Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала.
В партии подчеркивают, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.
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