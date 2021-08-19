Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210819/zemletryasenie-1746302953.html
Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 2189
Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 2189 - РИА Новости, 19.08.2021
Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 2189
Число жертв землетрясения в Гаити выросло до 2189, количество пострадавших превысило 12 тысяч, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на службу... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T08:38
2021-08-19T08:38
в мире
происшествия
землетрясение
гаити
юнисеф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745913275_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_97ca5d7bf8ae375d3f40b5863a09b4ae.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Число жертв землетрясения в Гаити выросло до 2189, количество пострадавших превысило 12 тысяч, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на службу гражданской обороны страны.Ранее сообщалось о гибели 1941 человека.Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити 14 августа. По оценкам ЮНИСЕФ, природная катастрофа затронула около 1,2 миллиона человек в стране, включая 540 тысяч детей.
гаити
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745913275_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f9abf4d75886d3e56aaf3fd740c6b1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, происшествия, землетрясение, гаити, юнисеф
08:38 19.08.2021
 
Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 2189

AP: число жертв землетрясения на Гаити выросло до 2189, количество пострадавших превысило 12 тысяч

© REUTERS / Ralph Tedy Erol /StringerПоврежденный автомобиль под обломками после землетрясения в Гаити
Поврежденный автомобиль под обломками после землетрясения в Гаити - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© REUTERS / Ralph Tedy Erol /Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Число жертв землетрясения в Гаити выросло до 2189, количество пострадавших превысило 12 тысяч, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на службу гражданской обороны страны.
Ранее сообщалось о гибели 1941 человека.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити 14 августа. По оценкам ЮНИСЕФ, природная катастрофа затронула около 1,2 миллиона человек в стране, включая 540 тысяч детей.
Удар стихии: разрушительное землетрясение у берегов Гаити
© REUTERS / Ralph Tedy Erol

Эпицентр первого подземного толчка располагался в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Толчки ощущались в столичном Порт-о-Пренсе, а также на Кубе.

Последствия землетрясения на Гаити
1 из 12

Эпицентр первого подземного толчка располагался в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Толчки ощущались в столичном Порт-о-Пренсе, а также на Кубе.

© REUTERS / Ralph Tedy Erol
© AP Photo / Joseph Odelyn

Власти Гаити на месяц ввели режим чрезвычайного положения.

Местные жители ищут жертв в доме, разрушенном землетрясением, Гаити
2 из 12

Власти Гаити на месяц ввели режим чрезвычайного положения.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Fernando Llano

Страны Латинской Америки выразили Гаити соболезнования и предложили помощь в ликвидации последствий стихии.

Работники скорой помощи увозят пострадавшего от землетрясения, Гаити
3 из 12

Страны Латинской Америки выразили Гаити соболезнования и предложили помощь в ликвидации последствий стихии.

© AP Photo / Fernando Llano
© REUTERS / Ralph Tedy Erol/Stringer

Помочь Гаити также готовы Евросоюз и США.

Спасатели работают на месте разрушенного дома после землетрясения, Гаити
4 из 12

Помочь Гаити также готовы Евросоюз и США.

© REUTERS / Ralph Tedy Erol/Stringer
© AP Photo / Joseph Odelyn

Больницы в городе Ле-Ке переполнены пострадавшими от землетрясения, пациентов размещают прямо на улице.

Пострадавшие во время землетрясения проходят лечение в больнице в Ле-Ке, Гаити
5 из 12

Больницы в городе Ле-Ке переполнены пострадавшими от землетрясения, пациентов размещают прямо на улице.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Joseph Odelyn

Основной удар стихии пришелся на департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп: там разрушены больницы и храмы.

Дорога, поврежденная землетрясением в Ле-Ке, Гаити
6 из 12

Основной удар стихии пришелся на департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп: там разрушены больницы и храмы.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Joseph Odelyn

Мужчина собирает вещи из своего дома, разрушенного землетрясением в городе Ле-Ке.

Мужчина собирает вещи из своего дома, разрушенного землетрясением в Ле-Ке, Гаити
7 из 12

Мужчина собирает вещи из своего дома, разрушенного землетрясением в городе Ле-Ке.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Fernando Llano

"Врачи без границ" отправили вещи первой необходимости в пострадавший от землетрясения Ле-Ке.

Люди загружают предметы первой необходимости из машины скорой помощи Врачей без границ в вертолет Организации Объединенных Наций, направляющийся к разрушенному землетрясением город Ле-Ке, Гаити
8 из 12

"Врачи без границ" отправили вещи первой необходимости в пострадавший от землетрясения Ле-Ке.

© AP Photo / Fernando Llano
© AP Photo / Joseph Odelyn

ООН выделяет восемь миллионов долларов на медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения, чистую воду, организацию временных убежищ и проведение санитарно-профилактических мероприятий.

Пара спит после ночевки на футбольном поле после землетрясения в Ле-Ке, Гаити
9 из 12

ООН выделяет восемь миллионов долларов на медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения, чистую воду, организацию временных убежищ и проведение санитарно-профилактических мероприятий.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Joseph Odelyn

Подземный толчок, который ощутили во всем Карибском регионе, напомнил о разрушительном землетрясении 2010 года, когда погибли более 200 тысяч человек.

Пострадавшие от землетрясения, Гаити.
10 из 12

Подземный толчок, который ощутили во всем Карибском регионе, напомнил о разрушительном землетрясении 2010 года, когда погибли более 200 тысяч человек.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© REUTERS / Ralph Tedy Erol /Stringer

Последствия землетрясения на Гаити.

Поврежденный автомобиль под обломками после землетрясения в Гаити
11 из 12

Последствия землетрясения на Гаити.

© REUTERS / Ralph Tedy Erol /Stringer
© AP Photo / Joseph Odelyn

Жительница Гаити среди обломков своего разрушенного землетрясением дома.

Женщина среди обломков своего разрушенного землетрясением дома, Гаити
12 из 12

Жительница Гаити среди обломков своего разрушенного землетрясением дома.

© AP Photo / Joseph Odelyn
1 из 12

Эпицентр первого подземного толчка располагался в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Толчки ощущались в столичном Порт-о-Пренсе, а также на Кубе.

© REUTERS / Ralph Tedy Erol
2 из 12

Власти Гаити на месяц ввели режим чрезвычайного положения.

© AP Photo / Joseph Odelyn
3 из 12

Страны Латинской Америки выразили Гаити соболезнования и предложили помощь в ликвидации последствий стихии.

© AP Photo / Fernando Llano
4 из 12

Помочь Гаити также готовы Евросоюз и США.

© REUTERS / Ralph Tedy Erol/Stringer
5 из 12

Больницы в городе Ле-Ке переполнены пострадавшими от землетрясения, пациентов размещают прямо на улице.

© AP Photo / Joseph Odelyn
6 из 12

Основной удар стихии пришелся на департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп: там разрушены больницы и храмы.

© AP Photo / Joseph Odelyn
7 из 12

Мужчина собирает вещи из своего дома, разрушенного землетрясением в городе Ле-Ке.

© AP Photo / Joseph Odelyn
8 из 12

"Врачи без границ" отправили вещи первой необходимости в пострадавший от землетрясения Ле-Ке.

© AP Photo / Fernando Llano
9 из 12

ООН выделяет восемь миллионов долларов на медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения, чистую воду, организацию временных убежищ и проведение санитарно-профилактических мероприятий.

© AP Photo / Joseph Odelyn
10 из 12

Подземный толчок, который ощутили во всем Карибском регионе, напомнил о разрушительном землетрясении 2010 года, когда погибли более 200 тысяч человек.

© AP Photo / Joseph Odelyn
11 из 12

Последствия землетрясения на Гаити.

© REUTERS / Ralph Tedy Erol /Stringer
12 из 12

Жительница Гаити среди обломков своего разрушенного землетрясением дома.

© AP Photo / Joseph Odelyn
 
В миреПроисшествияЗемлетрясениеГаитиЮНИСЕФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:12ФСБ рассекретила имена агентов, засылавшихся Японией в СССР перед войной
07:01От хулигана до романтика: как менялся Дима Билан
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
Лента новостейМолния