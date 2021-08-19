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Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 2189

Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 2189 - РИА Новости, 19.08.2021

Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 2189

Число жертв землетрясения в Гаити выросло до 2189, количество пострадавших превысило 12 тысяч, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на службу... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T08:38

2021-08-19T08:38

2021-08-19T08:38

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происшествия

землетрясение

гаити

юнисеф

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Число жертв землетрясения в Гаити выросло до 2189, количество пострадавших превысило 12 тысяч, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на службу гражданской обороны страны.Ранее сообщалось о гибели 1941 человека.Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити 14 августа. По оценкам ЮНИСЕФ, природная катастрофа затронула около 1,2 миллиона человек в стране, включая 540 тысяч детей.

гаити

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2021

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в мире, происшествия, землетрясение, гаити, юнисеф