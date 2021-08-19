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"Знаем, чем кончится". Зеленский сравнил "Северный поток — 2" с фильмом
"Знаем, чем кончится". Зеленский сравнил "Северный поток — 2" с фильмом - РИА Новости, 19.08.2021
"Знаем, чем кончится". Зеленский сравнил "Северный поток — 2" с фильмом
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию вокруг российского газопровода "Северный поток — 2" с плохим кино и заявил, что знает, чем оно закончится. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:58
2021-08-19T19:55
в мире
украина
сша
германия
джо байден
владимир зеленский
евросоюз
северный поток — 2
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию вокруг российского газопровода "Северный поток — 2" с плохим кино и заявил, что знает, чем оно закончится."Мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли. Они понимают, как они снимали, какая там драматургия и к чему они ведут. То есть абсолютно понятная история", — сказал Зеленский в интервью интернет-изданию "НВ".По словам украинского лидера, введение трубопровода в эксплуатацию будет наносить Киеву ущерб, равный "минимум двум миллиардам в год".Зеленский заключил, что Украина не согласна на позицию США и Германии относительно российского газопровода. Он предупредил, что "Северный поток — 2" станет одним из принципиальных вопросов в части разговора о сфере безопасности с президентом США Джо Байденом во время личной встречи."Северный поток — 2" — трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Ранее стало известно, что встреча Зеленского и Байдена состоится 31 августа. В ходе переговоров запланирован также формат "с глазу на глаз". Предполагается, что президенты обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
https://ria.ru/20210716/zelenskiy-1741431618.html
https://ria.ru/20210713/zelenskiy-1741074856.html
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в мире, украина, сша, германия, джо байден, владимир зеленский, евросоюз, северный поток — 2
17:58 19.08.2021 (обновлено: 19:55 19.08.2021)
 
"Знаем, чем кончится". Зеленский сравнил "Северный поток — 2" с фильмом

Президент Украины Зеленский недоволен договоренностями США и Германии по "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию вокруг российского газопровода "Северный поток — 2" с плохим кино и заявил, что знает, чем оно закончится.
"Мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли. Они понимают, как они снимали, какая там драматургия и к чему они ведут. То есть абсолютно понятная история", — сказал Зеленский в интервью интернет-изданию "НВ".
Рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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Раз и навсегда: Зеленский резко решил вопрос "Северного потока — 2"
По словам украинского лидера, введение трубопровода в эксплуатацию будет наносить Киеву ущерб, равный "минимум двум миллиардам в год".
Зеленский заключил, что Украина не согласна на позицию США и Германии относительно российского газопровода. Он предупредил, что "Северный поток — 2" станет одним из принципиальных вопросов в части разговора о сфере безопасности с президентом США Джо Байденом во время личной встречи.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 13:25
Зеленский заявил о разных взглядах с Меркель по "Северному потоку — 2"
"Северный поток — 2" — трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.
Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
Ранее стало известно, что встреча Зеленского и Байдена состоится 31 августа. В ходе переговоров запланирован также формат "с глазу на глаз". Предполагается, что президенты обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 11:38
Зеленский потребовал гарантий по газу после пуска "Северного потока — 2"
 
В миреУкраинаСШАГерманияДжо БайденВладимир ЗеленскийЕвросоюзСеверный поток — 2
 
 
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