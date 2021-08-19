https://ria.ru/20210819/zelenskiy-1746431159.html

"Знаем, чем кончится". Зеленский сравнил "Северный поток — 2" с фильмом

"Знаем, чем кончится". Зеленский сравнил "Северный поток — 2" с фильмом - РИА Новости, 19.08.2021

"Знаем, чем кончится". Зеленский сравнил "Северный поток — 2" с фильмом

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию вокруг российского газопровода "Северный поток — 2" с плохим кино и заявил, что знает, чем оно закончится. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T17:58

2021-08-19T17:58

2021-08-19T19:55

в мире

украина

сша

германия

джо байден

владимир зеленский

евросоюз

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733170269_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_ac75b35b97565f52cf7e3550bf35fa27.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию вокруг российского газопровода "Северный поток — 2" с плохим кино и заявил, что знает, чем оно закончится."Мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли. Они понимают, как они снимали, какая там драматургия и к чему они ведут. То есть абсолютно понятная история", — сказал Зеленский в интервью интернет-изданию "НВ".По словам украинского лидера, введение трубопровода в эксплуатацию будет наносить Киеву ущерб, равный "минимум двум миллиардам в год".Зеленский заключил, что Украина не согласна на позицию США и Германии относительно российского газопровода. Он предупредил, что "Северный поток — 2" станет одним из принципиальных вопросов в части разговора о сфере безопасности с президентом США Джо Байденом во время личной встречи."Северный поток — 2" — трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Ранее стало известно, что встреча Зеленского и Байдена состоится 31 августа. В ходе переговоров запланирован также формат "с глазу на глаз". Предполагается, что президенты обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.

https://ria.ru/20210716/zelenskiy-1741431618.html

https://ria.ru/20210713/zelenskiy-1741074856.html

https://ria.ru/20210713/zelenskiy-1741051769.html

украина

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, германия, джо байден, владимир зеленский, евросоюз, северный поток — 2