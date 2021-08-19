https://ria.ru/20210819/yokhansson-1746314125.html
Скарлетт Йоханссон во второй раз стала мамой
Скарлетт Йоханссон во второй раз стала мамой - РИА Новости, 19.08.2021
Скарлетт Йоханссон во второй раз стала мамой
Актриса Скарлетт Йоханссон во второй раз стала мамой, об этом сообщил ее супруг комик Колин Жост на своей странице в Instagram. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:36
2021-08-19T10:36
2021-08-19T10:36
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скарлетт йоханссон
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Актриса Скарлетт Йоханссон во второй раз стала мамой, об этом сообщил ее супруг комик Колин Жост на своей странице в Instagram.Жост не стал делиться личными фотографиями: публикация состоит только из текста.Комик также попросил поклонников дать им с женой немного личного пространства и временно не беспокоить.Пара долгое время держала в тайне беременность звезды. Только несколько дней назад во время одного из стендапов в Коннектикуте Жост подтвердил, что у них будет ребенок. Однако поклонники не ожидали, что это произойдет так скоро.У Йоханссон также есть шестилетняя дочь от брака с журналистом Романом Дориаком.Ранее стало известно, что компания Disney прекратила сотрудничество с актрисой.
https://ria.ru/20210630/johansson-1739031026.html
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дети, the walt disney company, скарлетт йоханссон, знаменитости