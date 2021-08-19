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В Якутии впервые за последние месяцы улучшилась ситуация с лесными пожарами
В Якутии впервые за последние месяцы улучшилась ситуация с лесными пожарами - РИА Новости, 19.08.2021
В Якутии впервые за последние месяцы улучшилась ситуация с лесными пожарами
Впервые за последние месяцы в Якутии наблюдается улучшение лесопожарной обстановки, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:02
2021-08-19T11:12
происшествия
айсен николаев
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 19 авг – РИА Новости. Впервые за последние месяцы в Якутии наблюдается улучшение лесопожарной обстановки, сообщает оперативный штаб республики.Глава Якутии Айсен Николаев в четверг провел заседание оперативного штаба по лесным пожарам.Как отметил глава региона, сокращается количество лесных пожаров."Сейчас районные оперштабы, пользуясь передышкой, установленной погодными условиями, должны занять проактивную позицию и продолжить работу по ликвидации локализованных и дотушиванию действующих пожаров. Это очень важно для того, чтобы в ближайшие дни мы смогли окончательно переломить ситуацию с лесными пожарами в республике", - приводятся в сообщении слова Николаева.Также глава республики отметил, что с учётом приближающихся выходных в районах необходимо усилить рейды по недопущению несанкционированного выезда населения в лесные зоны. Данная работа должна проводиться районными оперштабами совместно с правоохранительными органами.Ранее сообщалось о том, что на территории Республики Саха (Якутия) действует 119 природных пожаров, за сутки ликвидировано 22 на общей площади свыше 309 тысяч гектаров. На тушение задействовано 3,2 тысячи человек и 567 единиц техники.
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происшествия, айсен николаев, республика саха (якутия), природные пожары в россии
11:02 19.08.2021 (обновлено: 11:12 19.08.2021)
 
В Якутии впервые за последние месяцы улучшилась ситуация с лесными пожарами

Оперштаб: впервые за последние месяцы в Якутии улучшилась ситуация с лесными пожарами

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия
Последствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЯКУТСК, 19 авг – РИА Новости. Впервые за последние месяцы в Якутии наблюдается улучшение лесопожарной обстановки, сообщает оперативный штаб республики.
Глава Якутии Айсен Николаев в четверг провел заседание оперативного штаба по лесным пожарам.
"Сейчас огонь не угрожает ни одному населённому пункту. В республике впервые за последние месяцы наблюдается улучшение лесопожарной обстановки", - рассказали в оперативном штабе по итогам заседания.
Как отметил глава региона, сокращается количество лесных пожаров.
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"Сейчас районные оперштабы, пользуясь передышкой, установленной погодными условиями, должны занять проактивную позицию и продолжить работу по ликвидации локализованных и дотушиванию действующих пожаров. Это очень важно для того, чтобы в ближайшие дни мы смогли окончательно переломить ситуацию с лесными пожарами в республике", - приводятся в сообщении слова Николаева.
Также глава республики отметил, что с учётом приближающихся выходных в районах необходимо усилить рейды по недопущению несанкционированного выезда населения в лесные зоны. Данная работа должна проводиться районными оперштабами совместно с правоохранительными органами.
Ранее сообщалось о том, что на территории Республики Саха (Якутия) действует 119 природных пожаров, за сутки ликвидировано 22 на общей площади свыше 309 тысяч гектаров. На тушение задействовано 3,2 тысячи человек и 567 единиц техники.
Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии
© AP Photo / Ivan Nikiforov

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

Лесной пожар в Якутии
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
© AP Photo / Alexey Vasilyev

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© REUTERS / Roman Kutukov

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

Лесной пожар в Якутии
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
© REUTERS / Roman Kutukov

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

Пожарные тушат лесной пожар в Якутии
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

Самолёт Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров в Якутии
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

На месте тушения лесных пожаров в Якутии
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

Смог, вызванный лесными пожарами, в городе Якутске
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесных пожаров в Якутии
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© AP Photo / Alexey Vasilyev

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

Лесной пожар в Якутии
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

Лесной пожар в Якутии
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexey Vasilyev

Тушение лесных пожаров в Якутии.

Люди копают траншеи во время тушения лесных пожаров в Якутии
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
 
ПроисшествияАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)Природные пожары в России
 
 
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