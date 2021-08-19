В Якутии впервые за последние месяцы улучшилась ситуация с лесными пожарами

ЯКУТСК, 19 авг – РИА Новости. Впервые за последние месяцы в Якутии наблюдается улучшение лесопожарной обстановки, сообщает оперативный штаб республики.Глава Якутии Айсен Николаев в четверг провел заседание оперативного штаба по лесным пожарам.Как отметил глава региона, сокращается количество лесных пожаров."Сейчас районные оперштабы, пользуясь передышкой, установленной погодными условиями, должны занять проактивную позицию и продолжить работу по ликвидации локализованных и дотушиванию действующих пожаров. Это очень важно для того, чтобы в ближайшие дни мы смогли окончательно переломить ситуацию с лесными пожарами в республике", - приводятся в сообщении слова Николаева.Также глава республики отметил, что с учётом приближающихся выходных в районах необходимо усилить рейды по недопущению несанкционированного выезда населения в лесные зоны. Данная работа должна проводиться районными оперштабами совместно с правоохранительными органами.Ранее сообщалось о том, что на территории Республики Саха (Якутия) действует 119 природных пожаров, за сутки ликвидировано 22 на общей площади свыше 309 тысяч гектаров. На тушение задействовано 3,2 тысячи человек и 567 единиц техники.
"Сейчас районные оперштабы, пользуясь передышкой, установленной погодными условиями, должны занять проактивную позицию и продолжить работу по ликвидации локализованных и дотушиванию действующих пожаров. Это очень важно для того, чтобы в ближайшие дни мы смогли окончательно переломить ситуацию с лесными пожарами в республике", - приводятся в сообщении слова Николаева.
Также глава республики отметил, что с учётом приближающихся выходных в районах необходимо усилить рейды по недопущению несанкционированного выезда населения в лесные зоны. Данная работа должна проводиться районными оперштабами совместно с правоохранительными органами.
Ранее сообщалось о том, что на территории Республики Саха (Якутия) действует 119 природных пожаров, за сутки ликвидировано 22 на общей площади свыше 309 тысяч гектаров. На тушение задействовано 3,2 тысячи человек и 567 единиц техники.
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