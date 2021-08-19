https://ria.ru/20210819/yakutiya-1746320233.html

В Якутии впервые за последние месяцы улучшилась ситуация с лесными пожарами

В Якутии впервые за последние месяцы улучшилась ситуация с лесными пожарами - РИА Новости, 19.08.2021

В Якутии впервые за последние месяцы улучшилась ситуация с лесными пожарами

Впервые за последние месяцы в Якутии наблюдается улучшение лесопожарной обстановки, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:02

2021-08-19T11:02

2021-08-19T11:12

происшествия

айсен николаев

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745456298_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_dfbdf950c4f5c88454a159ba6701b5a8.jpg

ЯКУТСК, 19 авг – РИА Новости. Впервые за последние месяцы в Якутии наблюдается улучшение лесопожарной обстановки, сообщает оперативный штаб республики.Глава Якутии Айсен Николаев в четверг провел заседание оперативного штаба по лесным пожарам.Как отметил глава региона, сокращается количество лесных пожаров."Сейчас районные оперштабы, пользуясь передышкой, установленной погодными условиями, должны занять проактивную позицию и продолжить работу по ликвидации локализованных и дотушиванию действующих пожаров. Это очень важно для того, чтобы в ближайшие дни мы смогли окончательно переломить ситуацию с лесными пожарами в республике", - приводятся в сообщении слова Николаева.Также глава республики отметил, что с учётом приближающихся выходных в районах необходимо усилить рейды по недопущению несанкционированного выезда населения в лесные зоны. Данная работа должна проводиться районными оперштабами совместно с правоохранительными органами.Ранее сообщалось о том, что на территории Республики Саха (Якутия) действует 119 природных пожаров, за сутки ликвидировано 22 на общей площади свыше 309 тысяч гектаров. На тушение задействовано 3,2 тысячи человек и 567 единиц техники.

https://ria.ru/20210815/yakutiya-1745790515.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, айсен николаев, республика саха (якутия), природные пожары в россии