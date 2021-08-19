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Религия
https://ria.ru/20210819/yabloki-1746245518.html
Священник развеял главный миф о Яблочном Спасе
Священник развеял главный миф о Яблочном Спасе - РИА Новости, 19.08.2021
Священник развеял главный миф о Яблочном Спасе
Запрет на употребление яблок до праздника Преображения Господня действительно существует, но верующие, вопреки распространенному мнению, могут спокойно есть их... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T06:00
2021-08-19T06:00
религия
русская православная церковь
яблочный спас
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Запрет на употребление яблок до праздника Преображения Господня действительно существует, но верующие, вопреки распространенному мнению, могут спокойно есть их и до Яблочного Спаса, рассказал РИА Новости председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов."Воздержание от вкушения яблок до праздника Преображения Господня, действительно, существует. Оно зафиксировано в Типиконе (в церковном уставе). Но никакого наказания за его нарушение нет", – говорит отец Максим.Священник объяснил, что "Церковь трактует это предписание как форму добровольной самодисциплины". По его словам, определенный период воздержания означает, что человек способен себя ограничить ради важного церковного события и в праздник не просто "съесть", а именно "вкусить" яблоко.Клирик также напомнил известную жизненную мудрость: "все, что человек делает без перерывов и ограничений, с какого-то момента перестает доставлять ему радость". Поэтому Церковь дает возможность воздержаться на время от употребления какого-либо плода, а потом заново ощутить его вкус и поблагодарить за это Бога.
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русская православная церковь, яблочный спас
06:00 19.08.2021
 

Священник развеял главный миф о Яблочном Спасе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОсвящение яблок в церкви Иоанна Предтечи в Екатеринбурге в праздник Преображения Господня (Яблочный Спас
Освящение яблок в церкви Иоанна Предтечи в Екатеринбурге в праздник Преображения Господня (Яблочный Спас - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Запрет на употребление яблок до праздника Преображения Господня действительно существует, но верующие, вопреки распространенному мнению, могут спокойно есть их и до Яблочного Спаса, рассказал РИА Новости председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
"Воздержание от вкушения яблок до праздника Преображения Господня, действительно, существует. Оно зафиксировано в Типиконе (в церковном уставе). Но никакого наказания за его нарушение нет", – говорит отец Максим.
Священник объяснил, что "Церковь трактует это предписание как форму добровольной самодисциплины". По его словам, определенный период воздержания означает, что человек способен себя ограничить ради важного церковного события и в праздник не просто "съесть", а именно "вкусить" яблоко.
Клирик также напомнил известную жизненную мудрость: "все, что человек делает без перерывов и ограничений, с какого-то момента перестает доставлять ему радость". Поэтому Церковь дает возможность воздержаться на время от употребления какого-либо плода, а потом заново ощутить его вкус и поблагодарить за это Бога.
Яблоки, освященные во время богослужения в честь праздника Преображения Господня. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
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