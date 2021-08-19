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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210819/vyvoz-1746380330.html
МИД организует чартерные рейсы для вывоза россиян из Афганистана
МИД организует чартерные рейсы для вывоза россиян из Афганистана - РИА Новости, 19.08.2021
МИД организует чартерные рейсы для вывоза россиян из Афганистана
Представители движения "Талибан"* дали гарантии, что не будут препятствовать отъезду российских граждан из Афганистана, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:32
2021-08-19T16:32
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Представители движения "Талибан"* дали гарантии, что не будут препятствовать отъезду российских граждан из Афганистана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В настоящий момент идет проработка в обычном режиме вопросов об организации нескольких чартерных рейсов, собственно, мы это делали ранее, в условиях пандемии коронавируса, задействуя местную авиакомпанию", - сообщила Захарова в ходе брифинга.По ее словам, такой возможности сейчас нет, поэтому планируется организация спецрейсов, в том числе для желающих покинуть Афганистан российских граждан.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
16:32 19.08.2021
 
МИД организует чартерные рейсы для вывоза россиян из Афганистана

Официальный представитель МИД Захарова: для вывоза россиян из Афганистана организуют чартерные рейсы

© РИА Новости / Геннадий МельникМитинг выходцев из Афганистана в Афинах
Митинг выходцев из Афганистана в Афинах - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Представители движения "Талибан"* дали гарантии, что не будут препятствовать отъезду российских граждан из Афганистана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В настоящий момент идет проработка в обычном режиме вопросов об организации нескольких чартерных рейсов, собственно, мы это делали ранее, в условиях пандемии коронавируса, задействуя местную авиакомпанию", - сообщила Захарова в ходе брифинга.
Хаос на дорогах, стрельба в аэропорту: Кабул под контролем талибов
© AP Photo / Zabi Karimi

До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.

Боевики Талибана* в президентском дворце в Кабуле, Афганистан
1 из 10

До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.

© AP Photo / Zabi Karimi
© AFP 2021

В аэропорт Кабула устремились те, кто хотел сбежать от "Талибана". В воздушной гавани столицы воцарился хаос.

Жители Афганистана в аэропорту Кабула
2 из 10

В аэропорт Кабула устремились те, кто хотел сбежать от "Талибана". В воздушной гавани столицы воцарился хаос.

© AFP 2021
© AP Photo / Gulabuddin Amiri

Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о конце 20-летней войны. Талибы пообещали определиться с новой формой правления в ближайшее время.

Боевики Талибана* поднимают свой флаг у резиденции губернатора провинции Газни, юго-восток Афганистана
3 из 10

Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о конце 20-летней войны. Талибы пообещали определиться с новой формой правления в ближайшее время.

© AP Photo / Gulabuddin Amiri
© REUTERS / Social Media

Главная дорога из Кабула в аэропорт превратилась в одну огромную пробку: она была заполнена тысячами американских солдат и пытающимися бежать афганцами.

Пробка на улице в Кабуле, Афганистан
4 из 10

Главная дорога из Кабула в аэропорт превратилась в одну огромную пробку: она была заполнена тысячами американских солдат и пытающимися бежать афганцами.

© REUTERS / Social Media
© REUTERS / Jawad Sukhanyar

Талибы заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

Толпа людей бежит к терминалу аэропорта Кабула после того, как боевики Талибана* взяли под контроль президентский дворец
5 из 10

Талибы заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

© REUTERS / Jawad Sukhanyar
© REUTERS / Stringer

Талибы у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

Боевики Талибана* возле аэропорта в Кабуле, Афганистан
6 из 10

Талибы у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

© REUTERS / Stringer
© AFP 2021 / Shakib Rahmani

Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.

Американские военные в аэропорту Кабула, Афганистан
7 из 10

Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.

© AFP 2021 / Shakib Rahmani
© AFP 2021

Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.

Боевики Талибана* в провинции Лагман, Афганистан
8 из 10

Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.

© AFP 2021
© REUTERS / Stringer

В Кабуле талибы установили контроль над госучреждениями, начали патрулирование города.

Боевики Талибана* едут на полицейской машине в Кабуле, Афганистан
9 из 10

В Кабуле талибы установили контроль над госучреждениями, начали патрулирование города.

© REUTERS / Stringer
© REUTERS / Stringer

В российском МИД захват власти талибами назвали результатом провала США в Афганистане.

Люди у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан. 16 августа 2021 года
10 из 10

В российском МИД захват власти талибами назвали результатом провала США в Афганистане.

© REUTERS / Stringer
1 из 10

До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.

© AP Photo / Zabi Karimi
2 из 10

В аэропорт Кабула устремились те, кто хотел сбежать от "Талибана". В воздушной гавани столицы воцарился хаос.

© AFP 2021
3 из 10

Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о конце 20-летней войны. Талибы пообещали определиться с новой формой правления в ближайшее время.

© AP Photo / Gulabuddin Amiri
4 из 10

Главная дорога из Кабула в аэропорт превратилась в одну огромную пробку: она была заполнена тысячами американских солдат и пытающимися бежать афганцами.

© REUTERS / Social Media
5 из 10

Талибы заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

© REUTERS / Jawad Sukhanyar
6 из 10

Талибы у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

© REUTERS / Stringer
7 из 10

Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.

© AFP 2021 / Shakib Rahmani
8 из 10

Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.

© AFP 2021
9 из 10

В Кабуле талибы установили контроль над госучреждениями, начали патрулирование города.

© REUTERS / Stringer
10 из 10

В российском МИД захват власти талибами назвали результатом провала США в Афганистане.

© REUTERS / Stringer
По ее словам, такой возможности сейчас нет, поэтому планируется организация спецрейсов, в том числе для желающих покинуть Афганистан российских граждан.
"Представители талибов заверили российскую сторону в отсутствии препятствий к этому и дали соответствующие гарантии безопасности", - отметила она.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 15:20Захват власти в Афганистане талибами
Посольство в Кабуле рассказало, как россияне могут покинуть Афганистан
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанАфганистанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссия
 
 
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