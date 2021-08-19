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МИД организует чартерные рейсы для вывоза россиян из Афганистана

МИД организует чартерные рейсы для вывоза россиян из Афганистана - РИА Новости, 19.08.2021

МИД организует чартерные рейсы для вывоза россиян из Афганистана

Представители движения "Талибан"* дали гарантии, что не будут препятствовать отъезду российских граждан из Афганистана, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T16:32

2021-08-19T16:32

2021-08-19T16:32

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Представители движения "Талибан"* дали гарантии, что не будут препятствовать отъезду российских граждан из Афганистана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В настоящий момент идет проработка в обычном режиме вопросов об организации нескольких чартерных рейсов, собственно, мы это делали ранее, в условиях пандемии коронавируса, задействуя местную авиакомпанию", - сообщила Захарова в ходе брифинга.По ее словам, такой возможности сейчас нет, поэтому планируется организация спецрейсов, в том числе для желающих покинуть Афганистан российских граждан.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746368349.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия