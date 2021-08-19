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ЦИК создал избирком по электронному голосованию на выборах в Госдуму
ЦИК создал избирком по электронному голосованию на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.08.2021
ЦИК создал избирком по электронному голосованию на выборах в Госдуму
ЦИК России принял постановление о формировании территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму, которую... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:12
2021-08-19T16:29
политика
севастополь
москва
госдума рф
кпрф
выборы в государственную думу
патриот
илья массух
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ЦИК России принял постановление о формировании территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму, которую возглавил замруководителя Общественного штаба, руководитель Московского электронного штаба Илья Массух."Сформировать территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования в количестве 12 человек", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в четверг.Членами комиссии с правом решающего голоса назначены представили "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России - Патриотов - За правду", "Партии прямой демократии", "Партии пенсионеров", а также кандидаты, рекомендованные общественными палатами регионов и Общественной палатой РФ.На пост председателя ТИК дистанционного электронного голосования назначен Илья Массух.Комиссия будет находиться в Москве.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
https://ria.ru/20210618/golosovanie-1737617092.html
https://ria.ru/20210816/byulleten-1745901885.html
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политика, севастополь, москва, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, патриот, илья массух, россия
16:12 19.08.2021 (обновлено: 16:29 19.08.2021)
 
ЦИК создал избирком по электронному голосованию на выборах в Госдуму

ЦИК создал избирком по электронному голосованию на выборах в Госдуму, его возглавил Илья Массух

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДосрочное голосование в регионах России
Досрочное голосование в регионах России - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ЦИК России принял постановление о формировании территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму, которую возглавил замруководителя Общественного штаба, руководитель Московского электронного штаба Илья Массух.
"Сформировать территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования в количестве 12 человек", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в четверг.
флаг КПРФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 18:39
В КПРФ не согласны с идеями электронного и трехдневного голосования
Членами комиссии с правом решающего голоса назначены представили "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России - Патриотов - За правду", "Партии прямой демократии", "Партии пенсионеров", а также кандидаты, рекомендованные общественными палатами регионов и Общественной палатой РФ.
На пост председателя ТИК дистанционного электронного голосования назначен Илья Массух.
Комиссия будет находиться в Москве.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 12:24
ЦИК провел жеребьевку мест партий в бюллетенях на выборах в Госдуму
 
ПолитикаСевастопольМоскваГосдума РФКПРФВыборы в Государственную думуПатриотИлья МассухРоссия
 
 
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