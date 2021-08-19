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Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель
Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель - РИА Новости, 19.08.2021
Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), касающееся защиты госграницы, в том числе отчуждения... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T04:35
2021-08-19T05:08
в мире
украина
владимир зеленский
ситуация на украине
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КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), касающееся защиты госграницы, в том числе отчуждения приграничных земель, документ размещен на портале главы государства.Согласно указу, правительству отвели полгода на то, чтобы предпринять ряд мер, в том числе проинвентаризировать земельные участки шириной 30-50 метров вдоль госграницы, найти их владельцев или арендаторов, выяснить цель использования и форму собственности и "организовать работы по прекращению их права постоянного пользования" данными землями.Кроме того, чиновники вместе с местными муниципальными властями должны подготовить программу обустройства госграницы и заложить на это в бюджете требуемые средства.
https://ria.ru/20210819/merkel-1746296373.html
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в мире, украина, владимир зеленский, ситуация на украине
04:35 19.08.2021 (обновлено: 05:08 19.08.2021)
 
Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель

Президент Украины Зеленский утвердил решение СНБО, касающееся отчуждения приграничных земель

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), касающееся защиты госграницы, в том числе отчуждения приграничных земель, документ размещен на портале главы государства.
Согласно указу, правительству отвели полгода на то, чтобы предпринять ряд мер, в том числе проинвентаризировать земельные участки шириной 30-50 метров вдоль госграницы, найти их владельцев или арендаторов, выяснить цель использования и форму собственности и "организовать работы по прекращению их права постоянного пользования" данными землями.
Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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Кроме того, чиновники вместе с местными муниципальными властями должны подготовить программу обустройства госграницы и заложить на это в бюджете требуемые средства.
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация на Украине
 
 
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