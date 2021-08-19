https://ria.ru/20210819/ukraina-1746298025.html

Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель

Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель - РИА Новости, 19.08.2021

Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), касающееся защиты госграницы, в том числе отчуждения... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T04:35

2021-08-19T04:35

2021-08-19T05:08

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владимир зеленский

ситуация на украине

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КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), касающееся защиты госграницы, в том числе отчуждения приграничных земель, документ размещен на портале главы государства.Согласно указу, правительству отвели полгода на то, чтобы предпринять ряд мер, в том числе проинвентаризировать земельные участки шириной 30-50 метров вдоль госграницы, найти их владельцев или арендаторов, выяснить цель использования и форму собственности и "организовать работы по прекращению их права постоянного пользования" данными землями.Кроме того, чиновники вместе с местными муниципальными властями должны подготовить программу обустройства госграницы и заложить на это в бюджете требуемые средства.

https://ria.ru/20210819/merkel-1746296373.html

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в мире, украина, владимир зеленский, ситуация на украине