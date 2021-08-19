https://ria.ru/20210819/turtsiya-1746470870.html

В Турции ужесточат ограничения из-за COVID-19

В Турции ужесточат ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 19.08.2021

В Турции ужесточат ограничения из-за COVID-19

Турецкие власти планируют сделать обязательным предоставление негативного результата ПЦР-теста для доступа невакцинированных граждан в кинотеатры и рестораны,... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T22:31

2021-08-19T22:31

2021-08-19T22:51

распространение коронавируса

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

hurriyet

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КАИР, 19 авг – РИА Новости. Турецкие власти планируют сделать обязательным предоставление негативного результата ПЦР-теста для доступа невакцинированных граждан в кинотеатры и рестораны, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Мы будем требовать регулярно делать ПЦР-тесты непривитых от коронавируса студентов и сотрудников университетов. Также мы сделаем обязательными ПЦР-тесты для перелетов и междугородних перевозок, а также для входа в такие места как кинотеатры и рестораны", - цитирует заявление Эрдогана газета Hurriyet.По словам президента, с началом учебного года 6 сентября непривитым сотрудникам школ нужно будет сдавать ПЦР-тест как минимум дважды в неделю.По данным минздрава Турции, с начала пандемии в стране зафиксированы более 5,7 миллионов заболеваний коронавирусом, скончались более 51 тысячи пациентов. Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 45 миллионов граждан.

https://ria.ru/20210630/turtsiya-1739167049.html

турция

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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, hurriyet