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В Турции ужесточат ограничения из-за COVID-19
В Турции ужесточат ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 19.08.2021
В Турции ужесточат ограничения из-за COVID-19
Турецкие власти планируют сделать обязательным предоставление негативного результата ПЦР-теста для доступа невакцинированных граждан в кинотеатры и рестораны,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T22:31
2021-08-19T22:31
2021-08-19T22:51
распространение коронавируса
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
hurriyet
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КАИР, 19 авг – РИА Новости. Турецкие власти планируют сделать обязательным предоставление негативного результата ПЦР-теста для доступа невакцинированных граждан в кинотеатры и рестораны, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Мы будем требовать регулярно делать ПЦР-тесты непривитых от коронавируса студентов и сотрудников университетов. Также мы сделаем обязательными ПЦР-тесты для перелетов и междугородних перевозок, а также для входа в такие места как кинотеатры и рестораны", - цитирует заявление Эрдогана газета Hurriyet.По словам президента, с началом учебного года 6 сентября непривитым сотрудникам школ нужно будет сдавать ПЦР-тест как минимум дважды в неделю.По данным минздрава Турции, с начала пандемии в стране зафиксированы более 5,7 миллионов заболеваний коронавирусом, скончались более 51 тысячи пациентов. Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 45 миллионов граждан.
https://ria.ru/20210630/turtsiya-1739167049.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, hurriyet
22:31 19.08.2021 (обновлено: 22:51 19.08.2021)
В Турции ужесточат ограничения из-за COVID-19
Президент Турции Эрдоган: результат ПЦР-теста потребуют для доступа в кинотеатры и рестораны