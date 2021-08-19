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В Кабуле после прихода талибов к власти подорожали продукты
В Кабуле после прихода талибов к власти подорожали продукты - РИА Новости, 19.08.2021
В Кабуле после прихода талибов к власти подорожали продукты
Цены на продукты питания выросли в Кабуле за несколько дней после прихода к власти движения "Талибан"*, рассказали РИА Новости местные жители. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T20:26
2021-08-19T20:39
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
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КАБУЛ, 19 авг - РИА Новости. Цены на продукты питания выросли в Кабуле за несколько дней после прихода к власти движения "Талибан"*, рассказали РИА Новости местные жители.Среди прочего подорожали рис, бобовые, сахар и чай. Это связано, в частности, с тем, что снизились объемы экспорта и импорта. Владелец магазина, который представился именем Варис, отметил, что одни товары подорожали на 5%, другие – на 10%, но некоторые – и на все 30%."Десять литров масла раньше стоили 1000 афгани (примерно 0,013 доллара), сейчас - 1300 афгани", - сказал собеседник агентства.Оптовый торговец Сайед Али, который с момент падения Кабула не открывал свой магазин, рассказал, что многие владельцы торговых точек не спешат выставлять на продажу продукты, которые есть у них на складах."Многие магазины закрыты, боевики бродят по городу. Владельцы магазинов не уверены, что их жизнь и имущество будут в безопасности, поэтому они не открывают свои магазины", - рассказал он.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
20:26 19.08.2021 (обновлено: 20:39 19.08.2021)
 
В Кабуле после прихода талибов к власти подорожали продукты

Цены на продукты питания выросли в Кабуле за несколько дней после прихода к власти "Талибана"*

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 19 авг - РИА Новости. Цены на продукты питания выросли в Кабуле за несколько дней после прихода к власти движения "Талибан"*, рассказали РИА Новости местные жители.
Среди прочего подорожали рис, бобовые, сахар и чай. Это связано, в частности, с тем, что снизились объемы экспорта и импорта. Владелец магазина, который представился именем Варис, отметил, что одни товары подорожали на 5%, другие – на 10%, но некоторые – и на все 30%.
"Десять литров масла раньше стоили 1000 афгани (примерно 0,013 доллара), сейчас - 1300 афгани", - сказал собеседник агентства.
Оптовый торговец Сайед Али, который с момент падения Кабула не открывал свой магазин, рассказал, что многие владельцы торговых точек не спешат выставлять на продажу продукты, которые есть у них на складах.
Хаос и тревожное ожидание: бегство из Афганистана
© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

Граждане Испании, проживающие в Афганистане, и афганцы садятся в военный самолет в международном аэропорту в Кабуле, Афганистан
1 из 14

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout
© REUTERS / Juan Medina

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

Тесты на COVID-19 проводятся для граждан Испании и Афганистана, прибывших на авиабазу после эвакуации из Кабула, в Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида
2 из 14

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

© REUTERS / Juan Medina
© REUTERS / Juan Medina

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

Граждане Испании и Афганистана в зале ожидания на авиабазе, в Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида
3 из 14

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

© REUTERS / Juan Medina
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

Люди ждут у пункта пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
4 из 14

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
© AP Photo / Jafar Khan

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

Люди перевозят через границу больного гражданина Афганистана, Чаман, Пакистан
5 из 14

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

© AP Photo / Jafar Khan
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

Солдаты пакистанской армии разговаривают с людьми, которые собираются пересечь пункт пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
6 из 14

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

Семья из Афганистана загружает свои вещи в автомобиль по прибытии к контрольно-пропускному пункту в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, Пакистан
7 из 14

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
© AP Photo / Emrah Gurel

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
8 из 14

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AP Photo / Emrah Gurel

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
9 из 14

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

© AP Photo / Emrah Gurel
© REUTERS / Ozan Kose

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

Афганские мигранты отдыхают после пересечения ирано-турецкой границы в Татване, на западном берегу озера Ван, на востоке Турции
10 из 14

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

© REUTERS / Ozan Kose
© AP Photo / Emrah Gurel

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
11 из 14

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AFP 2021 / Ozan Kose

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

Афганский мигрант пьет воду, отдыхая на обочине дороги, Татван, Турция
12 из 14

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

© AFP 2021 / Ozan Kose
© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

Эвакуированные из Афганистана, прибывающие на транспортном самолете Airbus A400 немецких ВВС, Узбекистан
13 из 14

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout
© REUTERS / Sarah Meyssonnier

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

Люди, которые были эвакуированы из Афганистана, прибывают в аэропорт Руасси Шарль-де-Голль, Париж, Франция
14 из 14

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier
1 из 14

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout
2 из 14

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

© REUTERS / Juan Medina
3 из 14

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

© REUTERS / Juan Medina
4 из 14

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
5 из 14

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

© AP Photo / Jafar Khan
6 из 14

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
7 из 14

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
8 из 14

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

© AP Photo / Emrah Gurel
9 из 14

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

© AP Photo / Emrah Gurel
10 из 14

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

© REUTERS / Ozan Kose
11 из 14

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

© AP Photo / Emrah Gurel
12 из 14

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

© AFP 2021 / Ozan Kose
13 из 14

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout
14 из 14

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier
"Многие магазины закрыты, боевики бродят по городу. Владельцы магазинов не уверены, что их жизнь и имущество будут в безопасности, поэтому они не открывают свои магазины", - рассказал он.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Футболка с изображением падающих из самолета людей и подписью: Кабульский клуб скайдайвинга - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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В миреКабул (город)ТалибанАфганистан
 
 
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