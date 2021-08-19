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В Кабуле после прихода талибов к власти подорожали продукты

В Кабуле после прихода талибов к власти подорожали продукты - РИА Новости, 19.08.2021

В Кабуле после прихода талибов к власти подорожали продукты

Цены на продукты питания выросли в Кабуле за несколько дней после прихода к власти движения "Талибан"*, рассказали РИА Новости местные жители. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T20:26

2021-08-19T20:26

2021-08-19T20:39

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КАБУЛ, 19 авг - РИА Новости. Цены на продукты питания выросли в Кабуле за несколько дней после прихода к власти движения "Талибан"*, рассказали РИА Новости местные жители.Среди прочего подорожали рис, бобовые, сахар и чай. Это связано, в частности, с тем, что снизились объемы экспорта и импорта. Владелец магазина, который представился именем Варис, отметил, что одни товары подорожали на 5%, другие – на 10%, но некоторые – и на все 30%."Десять литров масла раньше стоили 1000 афгани (примерно 0,013 доллара), сейчас - 1300 афгани", - сказал собеседник агентства.Оптовый торговец Сайед Али, который с момент падения Кабула не открывал свой магазин, рассказал, что многие владельцы торговых точек не спешат выставлять на продажу продукты, которые есть у них на складах."Многие магазины закрыты, боевики бродят по городу. Владельцы магазинов не уверены, что их жизнь и имущество будут в безопасности, поэтому они не открывают свои магазины", - рассказал он.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746311205.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан