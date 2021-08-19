https://ria.ru/20210819/tekhosmotr-1746331677.html
Автоэксперты высказались об упрощении техосмотра
Автоэксперты высказались об упрощении техосмотра - РИА Новости, 19.08.2021
Автоэксперты высказались об упрощении техосмотра
Прозвучавшие предложения об упрощении процедуры техосмотра свидетельствуют о назревшей необходимости изменений в этой сфере, а возможно и полного отказа от него РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:56
2021-08-19T11:56
2021-08-19T11:56
общество
авто
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Прозвучавшие предложения об упрощении процедуры техосмотра свидетельствуют о назревшей необходимости изменений в этой сфере, а возможно и полного отказа от него для частных автомобилей, отметили опрошенные РИА Новости автоэксперты.Ранее МВД предложило упростить процедуру техосмотра в России, отказавшись от некоторых обязательных проверок. В частности, предложено отказаться от проверки коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла, проверки наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя, а также не обращать внимания на трещины на ветровом стекле легковых автомобилей с водительской стороны.При этом, подчеркнул он, эти пункты при прохождении техосмотра были очень коррупционно емкими."Всегда у автомобилей есть какие-то мелкие сколы, трещинки на лобовом стекле, потому что это защита автомобиля и водителя. Люди с такими повреждениями ездят годами. Точно так же, как и со сколами на бампере. Никакого отношения к безопасности это не имеет. Если же стекло повреждено настолько, что водитель не видит дорогу перед собой, ему нужно скорее помочь, чем заниматься вымогательством", - подчеркнул эксперт.Координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел, в свою очередь, напомнил, что пункты, от которых предлагается отказаться, во многом были базовыми для техосмотра. По его мнению, предложенное упрощение лишит процедуру смысла, поэтому нужны более радикальные меры.Предложение об отмене техомостра для автомобилей, принадлежащих частным лицам, считает здравым и Канаев."Можно приветствовать предложение, которое недавно звучало от ГИБДД, про отмену техосмотра для частных лиц. Человек, который имеет свой автомобиль, и который работает по найму, это две разные системы безопасности. Если наёмного работника надо принуждать выполнять все обязательства, то человек, который сам ездит за рулем, он не враг себе и своим близким, которых чаще всего и возит", - резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20210812/tekhosmotr-1745414038.html
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общество, авто, россия
Автоэксперты высказались об упрощении техосмотра
Автоэксперты об упрощении техосмотра: надо менять радикально, возможно, отменить для физлиц
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Прозвучавшие предложения об упрощении процедуры техосмотра свидетельствуют о назревшей необходимости изменений в этой сфере, а возможно и полного отказа от него для частных автомобилей, отметили опрошенные РИА Новости автоэксперты.
Ранее МВД предложило упростить процедуру техосмотра
в России
, отказавшись от некоторых обязательных проверок. В частности, предложено отказаться от проверки коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла, проверки наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя, а также не обращать внимания на трещины на ветровом стекле легковых автомобилей с водительской стороны.
"Считаю, что в данном случае заявление МВД соответствует изучению статистики: как правило, ни один автомобилист, даже если ему за это ничего не грозит, не будет нарушать эти пункты. Что такое отсутствие аптечки, огнетушителя или домкрата? Это проблема на дороге в случае возникновения аварийной ситуации, все отлично понимают это", - сказал руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
При этом, подчеркнул он, эти пункты при прохождении техосмотра были очень коррупционно емкими.
"Всегда у автомобилей есть какие-то мелкие сколы, трещинки на лобовом стекле, потому что это защита автомобиля и водителя. Люди с такими повреждениями ездят годами. Точно так же, как и со сколами на бампере. Никакого отношения к безопасности это не имеет. Если же стекло повреждено настолько, что водитель не видит дорогу перед собой, ему нужно скорее помочь, чем заниматься вымогательством", - подчеркнул эксперт.
Координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел, в свою очередь, напомнил, что пункты, от которых предлагается отказаться, во многом были базовыми для техосмотра. По его мнению, предложенное упрощение лишит процедуру смысла, поэтому нужны более радикальные меры.
"Либо совсем отменить, либо вернуть в прежнем виде, но нужен тотальный контроль за этим, чтобы хотя бы 90% автолюбителей проходили этот техосмотр. Конечно, уровень безопасности на дорогах немного бы повысился, но я бы все-таки продлил эксперимент с отказом от техосмотров и посмотрел бы, какое количество автолюбителей добровольно бы проходили эту процедуру. Это была бы интересная цифра", - полагает он.
Предложение об отмене техомостра для автомобилей, принадлежащих частным лицам, считает здравым и Канаев.
"Можно приветствовать предложение, которое недавно звучало от ГИБДД, про отмену техосмотра для частных лиц. Человек, который имеет свой автомобиль, и который работает по найму, это две разные системы безопасности. Если наёмного работника надо принуждать выполнять все обязательства, то человек, который сам ездит за рулем, он не враг себе и своим близким, которых чаще всего и возит", - резюмировал эксперт.