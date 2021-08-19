https://ria.ru/20210819/tekhosmotr-1746331677.html

Автоэксперты высказались об упрощении техосмотра

Автоэксперты высказались об упрощении техосмотра - РИА Новости, 19.08.2021

Автоэксперты высказались об упрощении техосмотра

Прозвучавшие предложения об упрощении процедуры техосмотра свидетельствуют о назревшей необходимости изменений в этой сфере, а возможно и полного отказа от него РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:56

2021-08-19T11:56

2021-08-19T11:56

общество

авто

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Прозвучавшие предложения об упрощении процедуры техосмотра свидетельствуют о назревшей необходимости изменений в этой сфере, а возможно и полного отказа от него для частных автомобилей, отметили опрошенные РИА Новости автоэксперты.Ранее МВД предложило упростить процедуру техосмотра в России, отказавшись от некоторых обязательных проверок. В частности, предложено отказаться от проверки коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла, проверки наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя, а также не обращать внимания на трещины на ветровом стекле легковых автомобилей с водительской стороны.При этом, подчеркнул он, эти пункты при прохождении техосмотра были очень коррупционно емкими."Всегда у автомобилей есть какие-то мелкие сколы, трещинки на лобовом стекле, потому что это защита автомобиля и водителя. Люди с такими повреждениями ездят годами. Точно так же, как и со сколами на бампере. Никакого отношения к безопасности это не имеет. Если же стекло повреждено настолько, что водитель не видит дорогу перед собой, ему нужно скорее помочь, чем заниматься вымогательством", - подчеркнул эксперт.Координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел, в свою очередь, напомнил, что пункты, от которых предлагается отказаться, во многом были базовыми для техосмотра. По его мнению, предложенное упрощение лишит процедуру смысла, поэтому нужны более радикальные меры.Предложение об отмене техомостра для автомобилей, принадлежащих частным лицам, считает здравым и Канаев."Можно приветствовать предложение, которое недавно звучало от ГИБДД, про отмену техосмотра для частных лиц. Человек, который имеет свой автомобиль, и который работает по найму, это две разные системы безопасности. Если наёмного работника надо принуждать выполнять все обязательства, то человек, который сам ездит за рулем, он не враг себе и своим близким, которых чаще всего и возит", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20210812/tekhosmotr-1745414038.html

https://ria.ru/20210818/tekhosmotr-1746271633.html

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общество, авто, россия